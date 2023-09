Jsem Čech, Djokovič půjde stranou, říká Menšík o svém příteli a rádci před zápasem se Srby

Pro Jakuba Menšíka (18) se po premiérovém vystoupení na grandslamovém turnaji otevřela i možnost zahrát si v českém daviscupovém týmu. Mladíka z Prostějova těší také to, že se potká se svým velkým vzorem Novakem Djokovičem (36).

Menšík v úvodních dvou zápasech se Španělskem a Koreou nastoupil společně s Adamem Pavláskem do čtyřher a získal pro Česko dvě výhry. A jelikož se nehrající kapitán Jaroslav Navrátil rozhodl, že nechá odpočinout tradiční dvojku Tomáše Macháče, čeká Menšíka v duelu se Srbskem premiérové vystoupení ve dvouhře.

"Je super být součástí daviscupového týmu. Je to myslím nejvíc, když člověk může reprezentovat svou zemi. Navíc po tom, jak se mi dařilo na US Open, se cítím komfortně," vyprávěl v podcastu Livesport Daily tenista, který teprve 1. září dosáhl plnoletosti.

Menšík nastoupí do druhé dvouhry. Při té první bude držet palce týmovému parťákovi Jiřímu Lehečkovi v zápase s vítězem 24 grandslamů Djokovičem. "Novak je nejlepší hráč tenisové historie. To, co má za sebou, je nepopsatelné a jen malou část toho předvedl teď na US Open. To samé je samozřejmě schopný předvést i na Davis Cupu," myslí si nejmladší člen české výpravy, pro kterého je Djokovič nejen vzorem, ale i tenisovým rádcem. "Ale teď bude hrát proti Česku a já jsem stoprocentní Čech, takže Novak půjde stranou a všechen můj support půjde na naši stranu," dodává.

Djokovič má za sebou šňůru 13 vítězství, naposledy prohrál v červenci ve finále Wimbledonu s Carlosem Alcarazem. Po suverénním vystoupení na americkém turné už stihl ve Valencii odehrát i jeden zápas za Srbsko, když Alejandra Davidoviche porazil ve dvou setech 6:3 a 6:4. "Také je to pro něj těžké. Má za sebou náročný program, ani pro něj nebylo jednoduché přesunout se po Cincinnati a US Open zpátky do Evropy. Ty šance jsou tak pro nás možná větší. Ale skvělá věc je, že opravdu přijel," soudí Menšík.

Mladý český tenista měl i možnost zblízka pozorovat Djokovičovu přípravu a začíná chápat, proč se srbský fenomén dokáže držet na vrcholu po celou svou kariéru: "Novak dělá vše pro to, aby měl konzistentní výkony po dlouhou dobu. Je pro něj nejdůležitější zdraví, to je na prvním místě. Dokáže předcházet zraněním. Ví, že spousta hráčů právě kvůli zdraví skončila. Je profesionál ve všem, ale hlavně v tom, jak se stará o své tělo."

Poznatek o Djokovičovi přidal i Menšíkův trenér Tomáš Josefus: "Měli jsme možnost strávit s Novakem dva přípravné bloky, kdy se i on sám nám snažil dávat rady, jak co zkvalitnit nebo jak řešit herní situace a jak je trénovat. Když jsem se s ním dal do hovoru a mluvil o silných a slabých stránkách, přerušil mě a povídá: 'Zastav, i já mám spoustu slabin, mohl bych o nich vyprávět do večera.' A to je myslím jedna z jeho výsad, že je neustále hladový po dalším zlepšování a hledá cesty, jak vše dělat lépe a být silnější.”