Horečka, zanícený prst a anestetika. Musím zpět do nemocnice, řekl Rubljov po výhře v Madridu

Mnohdy bolestivé pozadí sportovních úspěchů zůstává veřejnosti často ukryté. Že Andrej Rubljov (26) triumfoval na Masters v Madridu navzdory špatné formě, nebylo tajemstvím. Že však v průběhu celého turnaje laboroval s horečkami a finále absolvoval jen díky práškům proti bolesti, přiznal ruský tenista až po posledním úspěšném vystoupení. Musím zpátky do nemocnice a zjistit, co se se mnou děje, řekl šestý hráč světa.

Andrej Rubljov do Madridu dorazil bez formy a se šňůrou čtyř porážek. Přesto v šesti zápasech nenašel přemožitele. Vyřadil domácího Carlose Alcaraze či Taylora Fritze a v neděli slavil druhý titul z turnajů Masters 1000.

Krátce po triumfu navíc přiznal, že ve španělské metropoli bojoval s horečkami, jedl dětskou výživu a doplnil, že laboruje i s bolestivými problémy prstu u nohy.

"Jsem nemocný a zítra (v pondělí) se asi vrátím do nemocnice, abych podstoupil kompletní vyšetření a zjistil, co se se mnou děje," řekl Rubljov v rozhovoru pro Sky Sports po téměř tříhodinovém finále s Félixem Augerem-Aliassimem.

"Jsem nemocný asi už osm, nebo devět dní a moc se to nelepší, což není normální. Je to zvláštní, protože obvykle marodím maximálně dva až tři dny. Možná mám horečku, ale nic hrozného. Ale takhle špatně se cítím poprvé v životě," vysvětloval po šesté výhře během devíti dnů a jednom z největších úspěchů kariéry.

K finálovému zápasu prý málem nenastoupil, zachránily ho až prášky proti bolesti.

"Dali mi anestetika do prstu na noze, protože se mi nějak zanítil. Nemohl jsem si ani obout botu, bolelo to jako zlomenina. Vzal jsem si tedy anestetika, abych to necítil a při hře o tom nepřemýšlel," přiznal šestadvacetiletý Rus.

Sestřih finále

V nejbližších hodinách, maximálně dnech se rozhodne, zda Rubljov bude schopný obhajovat osmifinále na další tisícovce v Římě. "Od prvního zápasu jsem předváděl skvělý tenis a chci na to navázat. Ale nejdůležitější je teď pro mě zotavit se a pokusit se připravit na Řím," dodal Rubljov.

Auger-Aliassime: Také jsem měl teplotu

S virózou v Madridu laboroval také poražený finalista Auger-Aliassime. Před třetím kolem s Jakubem Menšíkem, který mu nakonec vzdal, prý zvažoval odstoupení z turnaje.

"Ano, měl jsem nějaké žaludeční potíže a teplotu. A slyšel jsem, že jsem tady nebyl ani zdaleka jediný. Byl to divný týden," řekl první kanadský finalista antukového turnaje Masters, který ve čtvrtfinále a semifinále odehrál jen sedm gamů. Jannik Sinner proti němu vůbec nenastoupil a Jiří Lehečka skrečoval.