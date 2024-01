Navrátil před Davis Cupem: Atmosféra v menší hale nám pomůže, bude to rachot

Domácí atmosféra v menší hale může podle kapitána Jaroslava Navrátila Čechům při kvalifikačním zápase Davis Cupu proti Izraeli pomoci. Tenisté se Izraelcům o víkendu postaví ve Vendryni v hale s kapacitou okolo 1300 míst. Menší aréna byla vybrána s ohledem na bezpečnostní opatření.

Kapacita haly je podle Navrátila s ohledem na soupeře ideální. "Myslím, že to bude rachot. Domácí kulisa a atmosféra klukům pomůže, pokud by se nedařilo," řekl a připomněl, že před domácím publikem hrál český tým naposledy před pěti lety v Ostravě proti Nizozemsku.

Na odpolední extraligový zápas Třince s Kladnem se tenisté nechystají. "Nabídku jít na hokej jsme dostali. Jarda Jágr dorazil, chtěli bychom ho vidět. Já jsem ale proti, je doba chřipkové epidemie. Takže jsem to nedoporučil," uvedl Navrátil.

Jako poslední se k týmu připojil Tomáš Macháč, který v úterý přiletěl z Austrálie, kde si na prvním grandslamu sezony zahrál 3. kolo dvouhry a semifinále čtyřhry. "Aklimatizace probíhá dobře, včera už jsem měl první trénink. Myslím, že jsem přesun zvládl. Je skvělé, že budeme hrát se stejnými míčky jako v Austrálii," prohlásil.

Pro jeho týmového kolegu Jakuba Menšíka to bude první zápas Davis Cupu v domácím prostředí. "Věřím, že to bude trochu jiné. Podmínky jsou připravené přímo pro nás. Jsme ve skvělé formě a ve skvělé sestavě. Všichni se těšíme na zápas. Podmínky jsou sice skromnější, aréna trochu menší, věřím ale, že atmosféra bude výborná," řekl nejmladší hráč českého týmu.

Kapitán má s mladým výběrem velké plány. "Jsem za to rád. Generace Radka Štěpánka a Tomáše Berdycha už skončila. Pak jsme měli několik let pauzu a hráli spíše baráže," uvedl Navrátil. Věří, že nyní se to může změnit. "Tým má perspektivu. Už loni jsme zvládli těžké soupeře. Věřím, že v horizontu pěti let můžeme hrát finále."