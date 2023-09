Suverénní šampioni skupiny C. Čeští tenisté v Davis Cupu přehráli 3:0 i Srby s Djokovičem

Čeští tenisté ve skupinové fázi finálového turnaje Davisova poháru ve Valencii ovládli svou skupinu s drtivou bilancí 9:0 a zajistili si výhodnější los pro listopadové čtvrtfinále. Po Španělech a Korejcích porazili 3:0 na zápasy i Srby, když Jakub Menšík (18) při singlové premiéře v soutěži smetl 6:3, 6:2 Dušana Lajoviče, Jiří Lehečka (21) si poradil 7:6, 6:4 s Laslem Djerem a Tomáš Macháč (22) s Adamem Pavláskem (28) ve čtyřhře zdolali 7:5, 6:7, 10:4 světovou jedničku Novaka Djokoviče s Nikolou Čačičem.

Češi a Srbové v předchozích zápasech ve Valencii shodně porazili domácí Španělsko i Koreu 3:0. Ve vzájemném duelu se tak hrálo už jen o vítězství ve skupině a lepší pozici pro los čtvrtfinálového soupeře. Češti by tak měli narazit buď na Finsko, které skončí druhé ve skupině ve Splitu, nebo na druhý nejlepší celek skupiny B v Manchesteru (Velká Británie, Austrálie, nebo Francie). Losovat se bude v úterý.

Menšík při debutu ve dvouhře Davisova poháru předvedl suverénní výkon a Lajoviče deklasoval za necelou hodinu. Proti zkušenému Srbovi exceloval hlavně na podání a soupeři nenabídl jedinou šanci na brejk. Při svém servisu ztratil za celé utkání pouhých pět fiftýnů, nastřílel jedenáct es a po prvním podání získal 94 procent bodů.

"Servis byl dnes důležitý. Myslím, že jsem podával velmi dobře. Trefil jsem také pár returnů a při důležitých bodech jsem zahrál dobře. S dnešním výkonem jsem spokojený. Jsem rád, že jsme to dokázali a jsme na správné cestě," dodal Menšík.

Statistiky utkání. Livesport

Jednadvacetiletý Lehečka vyhrál na tvrdém povrchu ve Valencii i třetí utkání a opět neztratil set. Proti sedmatřicátému hráči světa Djeremu, který v pozici jedničky nahradil odpočívajícího Djokoviče, zahrál deset es.

Čtvrtfinalista letošního Australian Open Lehečka získal první set až po napínavém tie-breaku, který vyhrál 9:7. Zkrácenou hru ovládl ve Valencii podruhé. Ve středu uspěl proti Španělovi Alejandru Davidovichovi.

Statistiky utkání. Livesport

Ve druhé sadě sice Lehečka utekl díky brzkému brejku do vedení 4:1, Djere ale srovnal. Mladoboleslavský rodák však působil dál na servisu jistěji a v desáté hře měl první tři mečboly. Přestože je nevyužil, za stavu 6:5 si vypracoval další dva, ten poslední zužitkoval.

"Je to něco, co jsme na začátku roku nebo po losu určitě nečekali. Je to velké překvapení, ale zasloužili jsme si to. Hráli jsme tu dobře a ukázali, že máme kvalitu na to, abychom takovéto hráče poráželi," řekl na tiskové konferenci Lehečka.

Světová jednička Djokovič dorazil po nedělním triumfu na US Open do Valencie se zpožděním, zmeškal duel proti Koreji, ale v pátek pečetil výhrou nad Alejandrem Davidovichem vítězství Srbska nad Španělskem. Do duely s Čechy nastoupil jen do závěrečné čtyřhry, ale ani on Čech nezastavil.

Stoprocentní bilanci českých tenistů završili Pavlásek s Macháčem, kteří porazili po takřka dvou hodinách singlovou světovou jedničku Djokoviče s Čačičem. V prvním sadě odvrátili dva setboly a díky brejku v jedenácté hře se ujali vedení. Ve druhém setu sice nevyužili mečbol a prohráli zkrácenou hru 7:9, v super tie-breaku už ale dominovali 10:3.

Čeští tenisté postoupili v novém formátu Davisova poháru do čtvrtfinále poprvé. Před dvěma lety nestačili ve skupině na Velkou Británii a Francii. Vyřazovací část se odehraje v Málaze od 21. do 26. listopadu.

Jméno čtvrtfinálového soupeře se dozví po úterním losu. Narazit mohou na Finy, Nizozemce, Brity, nebo Francouze.