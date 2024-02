Kolaps Vondroušové. V Dubaji proti Cirsteaové zahodila vedení 6:2 a 5:1 i šest mečbolů

Markéta Vondroušová (24) na podniku WTA 1000 v Dubaji na svou první vítěznou sérii po bezmála půl roce nenavázala. V prvním čtvrtfinále od loňského US Open sice vedla nad Soranou Cirsteaovou (33) jednoznačně 6:2 a 5:1, ale náskok neudržela. Přitom třikrát podávala na vítězství a měla šest mečbolů. Nakonec skvěle rozehraný souboj o první semifinále od wimbledonského triumfu ztratila a o devět let starší Rumunce potřetí v řadě podlehla.

Markéta Vondroušová se loni po senzačním triumfu ve Wimbledonu a konstantních výkonech na většině ostatních turnajů usadila v TOP 10. V závěru roku jí ale došly síly a také vinou zdravotních potíží se jí nedaří dostat do vítězného rytmu ani na začátku roku 2024.

Sokolovská rodačka sice tento týden na podniku WTA 1000 v Dubaji poprvé od postupu do čtvrtfinále loňského US Open vyhrála dva zápasy po sobě, třetí výhru ale přidat nedokázala. Přitom byla velmi blízko.

Po třísetové výhře nad Američankou Peyton Stearnsovou ve středu zaznamenala proti světové patnáctce Ljudmile Samsonovové první letošní vítězství ve dvou setech a za dalším mířila ve čtvrtek proti Soraně Cirsteaové. Vedla 6:2 a 5:1 a byla jediný míček od postupu, obrovský náskok ale prohospodařila. Přestože třikrát podávala na vítězství a ve čtyřech různých gamech měla dohromady šest mečbolů, o devět let starší Rumunku nedorazila.

Vondroušová měla šance na ukončení zápasu ve druhém setu za stavů 5:1, 5:2, 5:3 a 6:5. Dvě z nich při svém servisu. Jenže i když prvních deset brejkbolů během zápasu odvrátila, nakonec o podání celkem pětkrát přišla a po 2 hodinách a 41 minutách boje prohrála 6:2, 6:7, 2:6.

Statistiky zápasu. Livesport

Čtyřiadvacetiletá Češka prohrála s o devět let starší Rumunkou třetí ze čtyř vzájemných soubojů a po nezdarech v Petrohradu 2022 a Miami 2023 neuspěla potřetí v řadě. Od postupu do čtvrtfinále loňského US Open nezvládla 10 z 15 zápasů, neukončila čekání na první semifinále od wimbledonského triumfu a nezahraje si o své celkově 7. finále.

"Tohle byl asi můj největší comeback v kariéře. Popravdě za toho stavu 1:5 ve druhém setu jsem už na výhru nemyslela a chtěla jen předvést něco hezkého pro publikum. Nějak jsem to ale dokázala vyhrát, i když stále nevím jak," přiznala v pozápasovém rozhovoru na kurtu 22. hráčka světa Cirsteaová, jež se stala nejstarší semifinalistkou v historii turnaje.

Třiatřicetiletá Rumunka se ve svém prvním semifinále po 11 měsících utká v přímém souboji o premiérový posun do TOP 20 si Jasmine Paoliniovou (h2h 0:2), které může oplatit porážku z loňského Roland Garros.

Rybakinová znovu po roce odstoupila

Osmadvacetiletá Italka Paoliniová v Dubaji vyřadila Beatriz Haddadovou Maiaovou, Leylah Fernandezovou i světovou jedenáctku Mariu Sakkariovou a do svého největšího semifinále kariéry postoupila po odstoupení světové čtyřky Jeleny Rybakinové.

Vítězka dvou letošních turnajů Rybakinová z Dubaje odstoupila stejně jako loni po dvou vítězných zápasech. Letos kazašská tenistka nenastoupila ke čtvrtfinálovému duelu kvůli zažívacím potížím.

O druhé semifinálové dvojici se rozhodne v duelech Igy Šwiatekové s Qinwen Zheng a Coco Gauffové s Annou Kalinskou.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dubaji