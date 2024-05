Tennis Tracker: Alcaraz slaví 21. narozeniny, za krátkou dobu stihl vyhrát dva grandslamy

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 5. května?

10:50 – Pátý květen je speciálním dnem pro celý tenisový svět. Narozeniny totiž slaví Carlos Alcaraz, aktuálně třetí hráč žebříčku ATP. Španělovi je 21 let a během své krátké kariéry už stihl vyhrát dva grandslamy – US Open (2022) a Wimbledon (2023). Co všechno nám ještě zázračný tenista ukáže? S jistotou můžeme říct, že na nadcházejícím Masters v Římě, který je generálkou na French Open, nic – trápí ho totiž sval v pravém předloktí.