Vondroušová zvládla vstup do tisícovky v Dubaji, Plíšková má 11. výhru v řadě

Markéta Vondroušová (24) si v úvodním zápase na tisícovce v Dubaji poradila 6:1, 5:7, 6:2 s trápící se Peyton Stearnsovou (22) a zaznamenala své teprve druhé vítězství na individuálních turnajích po čtvrtfinále na US Open. Úřadující wimbledonská šampionka se v osmifinále utká s Ljudmilou Samsonovovou. Karolína Plíšková (31) protáhla vítěznou šňůru zápasů na 11 utkání.

Markéta Vondroušová dorazila do Dubaje s negativní letošní bilancí. Po čtvrtfinálové účasti na US Open prohrála osm z 11 následujících zápasů, stále čeká na vítěznou sérii a první výhru na individuálních turnajích v aktuální sezoně zaznamenala až před týdnem na tisícovce v Dauhá proti outsiderce Greet Minnenové.

Nějaký útlum se dal po šokujícím grandslamovém triumfu očekávat, ale takový výkonnostní i výsledkový propad asi málokdo predikoval. Další šanci vymanit se z krize posledních měsíců má úřadující wimbledonská šampionka na podniku WTA 1000 v Dubaji, kde předloni postoupila do semifinále, ovšem při dalších třech startech v hlavní soutěži vypadla nejpozději ve druhém kole.

Statistiky zápasu. Livesport

Aktuální světová osmička a česká jednička měla v úvodním kole coby jedna z nejvýše nasazených volný los a v úvodním zápase narazila na Peyton Stearnsovou. Američanku, která do sezony vstoupila čtyřmi porážkami v řadě a první vítězství si připsala až právě v Dubaji po skalpu Mirry Andrejevové, přehrála loni ve Wimbledonu i na US Open.

Navrch měla česká favoritka i tentokrát. Zatímco v úvodní sadě dominovala a ztratila jediný game, v té následující se sama dostala do manka dvou brejků. Náskok soupeřky však dokázala zlikvidovat a za stavu 4:5 odvrátila na returnu tři setboly a skóre znovu srovnala. O druhý set ale nakonec i tak přišla. V úvodním gamu rozhodujícího dějství si poradila se všemi třemi brejkboly soupeřky a poté už byla jasně lepší hráčkou na kurtu.

Vondroušová, která loni v Dubaji ztroskotala hned na Karolíně Plíškové, bude ve středu usilovat o své první čtvrtfinále a také první vítěznou sérii po zmíněném čtvrtfinále na US Open. Její soupeřkou bude Ljudmila Samsonovová. Ruska, s níž má bilanci 1:1, prošla do osmifinále bez boje po odstoupení krajanky Anastasie Pavljučenkovové.

Stearnsová si zhoršila svou bilanci s hráčkami nejlepší padesátky světového pořadí na 3:14 a tu letošní na 1:5. Navíc prohrála i pátý souboj se zástupkyněmi elitní desítky žebříčku. Proti Vondroušové bojovala o svou premiérovou účast ve třetím kole podniků WTA 1000.

Karolína Plíšková nenastoupila před pár dny kvůli zranění zad a zřejmě i únavě k semifinálovému utkání v Dauhá s pozdější šampionkou a světovou jedničkou Igou Šwiatekovou, ale už je zřejmě zase fit a může startovat na dalším podniku série WTA 1000 v Dubaji. Odstoupení nebylo překvapivé, během 10 dnů odehrála devět zápasů napříč dvěma kontinenty a všechny zvládla.

Před dvěma týdny v hale v rumunské Kluži neztratila jediný set, ukončila sérii 14 turnajů s maximálně jednou výhrou a prošla do svého prvního čtvrtfinále od loňského dubna, do prvního semifinále od léta 2022 a do prvního finále od srpna 2021 a nakonec získala svůj první titul od ledna 2020, celkově sedmnáctý.

Statistiky zápasu. Livesport

V hlavní soutěži na turnaji Dubai Duty Free Tennis Championships je jejím maximem finále z roku 2015 a při posledních pěti návštěvách byla minimálně v osmifinále. Z toho čtyřikrát ve čtvrtfinále, k němuž loni nenastoupila.

Ve svém letošní působení pokračuje na vítězné vlně a protáhla svou aktuální neporazitelnost na 11 zápasů. Bývalá světová jednička je na dalším podniku WTA 1000 po dvou výhrách už v osmifinále. Ve druhém kole musela po prohraném tie-breaku otáčet zápas s Američankou Ashlyn Kruegerovou, která startuje na divokou kartu. Češka v sobě našla sílu na obrat a po výhře 6:7, 6:3, 6:4 zvládla i čtvrtý tříseťák během osmi dnů.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dubaji