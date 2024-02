Šwiateková po 74 zápasech neuhrála ani set, v Dubaji nezvládla semifinále proti Kalinské

Světová jednička Iga Šwiateková (22) utrpěla druhou letošní porážku a opět je její přemožitelkou nečekané soupeřka. V semifinále turnaje WTA 1000 v Dubaji podlehla 4:6, 4:6 čtyřicáté hráčce světa Anně Kalinské (25) a poprvé od loňského března a sérii 74 zápasů neuhrála jediný set. Ruská tenistka si proti favorizované Polce připsala životní skalp a po třech výhrách nad členkami TOP 10 během tří dnů postoupila z kvalifikace až do svého premiérového finále. V něm narazí na další nenasazenou hráčku Jasmine Paoliniovou z Itálie (28).

Iga Šwiateková minulý týden ovládla třetí rok po sobě katarské Dauhá, ale další dvě individuální akce v této sezoně pro ni skončily nečekanou porážkou. Ve třetím kole Australian Open podlehla 50. hráčce světa Lindě Noskové a nyní v semifinále podniku WTA 1000 v Dubaji nestačila na 40. ženu světového pořadí Annu Kalinskou.

Dvaadvacetiletá Polka se přitom v prvním vzájemném souboji s o tři roky starší Ruskou ujala vedení 4:2, ale pak s trpělivě hrající soupeřkou prohrála šest gamů v řadě a za stavu 4:6, 2:5 a 15:40 čelila na returnu dvěma mečbolům.

Šwiateková se z kritických momentů vyhrabala a málem smazala i manko obou brejků. Za stavu 4:5 měla dva brejkboly na vyrovnání, ovšem Kalinská záchvěv obratu ustála a po 101 minutách hry zvítězila 6:4, 6:4.

Čtyřnásobná grandslamová vítězka Šwiateková odehrála zápas bez zisku alespoň jednoho setu poprvé od 18. března 2023, kdy v Indian Wells nestačila na Arynu Sabalenkovou. Od té doby absolvovala 74 zápasů s bilancí 66:8, přičemž všechny porážky byly třísetové, a získala šest titulů včetně trofejí z Roland Garros či Turnaje mistryň.

"Ona je skvělá hráčka. Vím, že pokud nezůstanu klidná a agresivní, tak mě zničí. Takový byl můj plán, zůstat agresivní. Hodně ji rozpohybovat," komentovala Kalinská premiérový skalp světové jedničky.

"Jsem šťastná, že jsem vyhrála. Ona je neuvěřitelná a jsem šťastná, že jsem si s ní mohla zahrát. Jsem si jistá, že v budoucnu nás čeká ještě hodně soubojů," dodala pětadvacetiletá Ruska, jež prošla z kvalifikace do finále turnaje WTA 1000 jako druhá hráčka v historii po Caroline Garciaovou. Francouzce se to povedlo předloni v Cincinnati, kde v souboji o titul porazila Petru Kvitovou.

Kalinská vyhrála i čtvrtý letošní souboj s hráčkami TOP 10, z toho třetí během tří dnů, a bilanci s nimi otočila na 7:6. V předchozích dvou dnech skolila i světovou trojku Coco Gauffovou a devítku Jelenu Ostapenkovou a poprvé v kariéře postoupila do finále turnaje WTA. A rovnou na štědře dotované tisícovce.

Ve světovém žebříčku si vítězka tří deblových turnajů zajistila posun na 24. místo, čímž o čtrnáct příček vylepši své maximum. A pokud na pobřeží Perského zálivu přidá ještě jednu výhru, vyletí dokonce na 16. příčku.

O titul si Kalinská zahraje v sobotu s Jasmine Paoliniovou, s níž má vyrovnanou bilanci 1:1. O tři roky starší Italku porazila před měsícem v osmifinále Australian Open, na kterém se vůbec poprvé na grandslamovém turnaji přehoupla přes druhé kolo a nakonec dokráčela až mezi osmičku nejlepších.

Rovněž Paoliniová v Dubaji hraje svůj životní turnaj. Ve svém prvním semifinále na podniku WTA 1000 zvládla souboj o premiérový posun do TOP 20. Rumunku Soranu Cirsteaovou zdolala po odvrácení šesti setbolů ve druhé sadě 6:2, 7:6 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 3:0.

Osmadvacetiletá Italka ve druhém setu dvakrát nepotvrdila brejk, v 10. hře neproměnila mečbol při servisu soupeřky a boj o postup si pořádně zkomplikovala. Následně totiž přišla o podání a na returnu čelila pěti setbolům. Dlouhý 12. game ale urvala pro sebe, další setbol přežila v tie-breaku a nakonec přeci jen zvítězila ve dvou setech.

"Trochu jsem z toho udělala drama, byla jsem v závěru nervózní. Sorana je skvělá hráčka, začala hrát čím dál lépe a trefovala winnery. Dostala jsem trocchu strach, protože včera předvedla velký obrat. Jsem moc šťastná, že jsem zápas v tie-breaku ukončila a nakonec vyhrála," připomněla Paolinová obrat Cirsteaové, která ve čtvrtfinále utekla Markétě Vondroušové ze stavu 2:6 a 1:5 i šesti mečbolů.

Paoliniová před 22. hráčkou světa vyřadila v Dubaji také Beatriz Haddadovou Maiaovou (14. v WTA), Leylah Fernandezovou (31.) a Mariu Sakkariovou (11.). Ve čtvrtek pošetřila síly, neboť Kazaška Jelena Rybakinová (4.) kvůli nemoci nenastoupila a dál ji pustila bez boje.

Rodačka z Toskánska se ve světovém žebříčku posune na 17. místo a poprvé v kariéře bude figurovat v TOP 20. Pokud by přidala ještě jednu výhru, polepšila by si o další tři pozice. Prožívá totiž svou nejúspěšnější sezonu a to je teprve únor.

Před měsícem na Australian Open se poprvé dostala přes druhé kolo grandslamu a nakonec došla až do osmifinále. Na začátku února po boku krajanky Sary Erraniové získala v hale v rakouském Linci třetí deblový titul a nyní ve Spojených arabských emirátech slaví postup do svého pátého singlového finále a prvního na turnaji vyšší úrovně než WTA 250. Dosud jediný titul slavila v září 2021 ve slovinské Portoroži, od té doby ve finále třikrát prohrála.

"Pokud by mi na začátku týdne někdo řekl, že po turnaji budu v TOP 20, myslela bych si o něm, že je blázen. A teď jsem strašně šťastná. Těším se na zítra, snad odehraju další dobrý zápas," dodala Paoliniová.

