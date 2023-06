Livesport Daily #16: Čím Karolína Muchová okouzlila tenisový svět, vysvětluje Jaroslav Plašil

Další Češka, která se překvapivě na Roland Garros probojovala až do finále – po Lucii Šafářové, Markétě Vondroušové a Barboře Krejčíkové se to povedlo tentokrát Karolíně Muchové. A Novak Djokovič králem historických tabulek v počtu získaných grandslamových titulů, přitom ani 23 nemusí být konečné číslo. V další epizodě podcastu Livesport Daily se věnujeme právě skončenému Roland Garros. Spojili jsme se s komentátorem Radiožurnálu Jaroslavem Plašilem, který byl přímo na místě, a to jen pár minut po skončení mužského finálového zápasu.

Bojovala jako lvice, přesto na první grandslamový titul olomoucká rodačka Karolína Muchová, nedosáhla. Soupeřky přehrávala chytrostí a často na první pohled neřešitelné situace vyřešila s lehkostí sobě vlastní. Přestože se musela ve finále sklonit před světovou jedničkou a obhájkyní titulu Igou Šwiatekovou, sehrála s ní naprosto vyrovnanou partii a její jméno – nejen francouzští fanoušci – určitě neslyší naposledy. Co jí pomáhá zvládat s noblesou vypjaté situace a kdo a co dodává její hře klid.

"Karolína má perfektní zázemí v rodině, její tatínek je bývalý fotbalista Josef Mucha. Vedle něj se v Paříži pohybovala i její maminka Hana, která je taky velmi klidná bytost. Takže si myslím, že Karolína to má po ní, že je taková klidná. I proto je v tenisovém prostředí tak oblíbená," vysvětluje v našem podcastu přímo z Paříže Jaroslav Plašil.

V pondělním vydání podcastu jsme mluvili po skončení turnaje přímo z dějiště grandslamu s Jaroslavem Plašilem i o těchto tématech:

O neuvěřitelné a strastiplné cestě Karolíny Muchové do prvního finále grandslamu v životě

O tom, proč její hra dělá soupeřkám tak velké problémy

O tom, proč je mezi fanoušky a tenisovou veřejností tak oblíbenou hráčkou

O dominanci Novaka Djokoviče, který přepsal historické tabulky

O nastupující generaci mužských tenistů

