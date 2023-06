Bylo to jako na horské dráze, řekla po finále Šwiateková a vyzdvihla výkon Muchové

ČTK

Staronová šampionka tenisového Roland Garros Polka Iga Šwiateková (22) přirovnala sobotní finále s Karolínou Muchovou (26) k horské dráze. Přestože světová jednička měla duel dobře rozehraný, zakončila jej až v napínavé koncovce a po výhře 6:2, 5:7, 6:4 cítila velkou úlevu. Mezi novináři se také omlouvala za faux pas při oslavě, protože jí spadla poklice z poháru Suzanne Lenglenové.

"Mám začít mluvit o té horské dráze?" usmála se v úvodu tiskové konference Šwiateková a pustila se do hodnocení. "Míchají se ve mně různé emoce. Je to všechno neuvěřitelné. Zápas byl velmi intenzivní a nahoru dolů. Bylo hodně vypjatých momentů a návratů. Jsem ráda, že jsem byla v posledních gamech stabilní a dokončila to. Karolína hrála velmi dobře. Byla to velká výzva," uvedla čerstvě trojnásobná vítězka Roland Garros.

Muchová využila šanci na návrat

Rodačka z Varšavy zvládla i čtvrté grandslamové finále, poprvé v něm ale přišla o set. Úvodní sadu vyhrála za 45 minut, Muchová se však vrátila do hry a srovnala. V závěrečném dějství vedla Češka dokonce 2:0 a 4:3 s brejkem. Přestože Šwiateková několikrát dala na kurtu najevo emoce, uvnitř se snažila zůstat koncentrovaná.

"Cítila jsem, že jsem ji pustila do zápasu, což jsem neměla dělat. Ona je skvělá hráčka, která tu šanci využila. Dívala jsem se dopředu a říkala si: Ok, víš co? Dám do toho vše. Nepřemýšlela jsem, ani neanalyzovala. Hrála jsem dál svou hru a věřila intuici, což mi pomohlo," doplnila.

Poté, co Muchová zakončila finále dvojchybou, zakryla si Šwiateková radostí tvář. "Byla jsem překvapená, protože jsem viděla zápasy, v nichž se Karolína z těchto stavů dostala. Nemyslela jsem na to, že by se to mohlo stát i teď, ale hrála jsem s tím, že tam nechám všechno. Trochu mě to však překvapilo," podotkla.

Iga Šwiateková během finálového duelu. AFP

První obhajoba od roku 2007

Stala se první tenistkou po Belgičance Justine Heninové v roce 2007, která triumf na pařížské antuce obhájila. "Těžko se to popisuje, měla jsem ale hodně štěstí. Už jsem se za ty tři týdny cítila unavená. Moje zápasy nebyly možná tak fyzicky vyčerpávající, ale je těžké udržet si stále koncentraci. Od turnaje ve Stuttgartu jsem nebyla doma. Jsem ráda, že jsem celou antukovou část sezony zakončila takhle dobře a přežila to," podotkla.

Během oslav si prožila kuriózní situaci. Při zvedání trofeje nad hlavu spadla poklice a zakutálela se pryč. "Hrozně se omlouvám. Myslela jsem si, že ji držím v prstech, ale pak se to v těch emocích stalo. Nemyslela jsem to nijak neuctivě. Jsem ráda, že je trofej Suzanne Lenglenové v pořádku a snad už se mi to nikdy nestane. Doufám, že budu mít ještě šanci ji v dalších letech pozvednout," dodala Šwiateková.