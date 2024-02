Pro Alcaraze je olympijské zlato víc než triumf z Roland Garros. Je to můj sen, prohlásil Španěl

Alcaraz by rád získal zlato z OH v Paříži.

Španělský tenista Carlos Alcaraz (20) chce letos v pařížském areálu Rolanda Garrose zabojovat o grandslamový titul i olympijské vítězství. Ačkoliv by na zdejší antuce rád získal obě trofeje, pokud by si musel vybrat, dal by přednost zlaté medaili před Pohárem mušketýrů. Řekl to novinářům na turnaji v Buenos Aires.

"Pokud si mám vybrat, letos raději olympijské zlato. I když bych samozřejmě rád vyhrál oboje, nebudu lhát," řekl druhý hráč světového žebříčku, jenž se chystá v Buenos Aires na letošní antukovou premiéru a obhajobu titulu. "Je to můj sen získat pro svou vlast olympijskou medaili a vyhrát zlato je jedna z nejlepších věcí, jakých můžete ve sportu dosáhnout," dodal.

Alcaraz je momentálně světovou dvojkou. Livesport

Alcaraz, jenž už byl i světovou jedničkou, má zatím ve sbírce dvě grandslamové trofeje. V roce 2022 slavil premiérový úspěch na US Open, vloni ovládl Wimbledon. V areálu Rolanda Garrose bude mít letos dvě šance – French Open se uskuteční od 26. května do 9. června, na olympijský turnaj se tenisté vrátí 27. července.

Podobný double byl tenistům k dispozici i v roce 2012 v Londýně. Ve slavném All England Clubu nejprve bojovali o wimbledonskou trofej a poté i olympijské medaile.