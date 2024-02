Drtivý nástup dvojnásobné obhájkyně titulu, Šwiateková v Dauhá ztratila jen dva gamy

Iga Šwiateková (22) se po nečekaném krachu na Australian Open vrátila na kurty drtivou výhrou. Vítězka posledních dvou ročníků podniku WTA 1000 v katarském Dauhá nedala šanci rozehrané Rumunce Soraně Cirsteaové (33), kterou deklasovala dvakrát 6:1 a jako první postoupila do osmifinále. Druhou výhru po mateřské pauze zaznamenala Japonka Naomi Ósakaová (26), které se povedla odveta proti nasazené Francouzce Caroline Garciaové (30).

Iga Šwiateková loni na podniku WTA 500 v Dauhá podruhé v kariéře obhájila triumf z předchozí sezony. Cestou za titulem čelila jen třem soupeřkám, ztratila s nimi dohromady jen pět gamů a každé z nich nadělila kanára.

Před rokem se v Kataru představila poprvé od porážky v osmifinále Australian Open a také letos v Dauhá, kde se tentokrát koná podnik vyšší kategorie WTA 1000, odehrála první utkání od nezdaru v Melbourne. Na australském grandslamu vypadla dokonce již ve třetím kole s Lindou Noskovou.

A opět se více po než třítýdenní pauze vrátila na kurty jednoznačnou výhrou. Rumunku Soranu Cirsteaovou přehrála za hodinu hry dvakrát 6:1, vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 3:0 a svou neporazitelnost v Dauhá protáhla na devět utkání a patnáct setů.

"!Se svým výkonem jsem moc spokojená, byl to opravdu solidní zápas. Dokázala jsem se soustředit od začátku do konce. Po každém gamu jsem se cítila sebevědoměji a na konci jsem se dokonce mohla i trochu uvolnit," komentovala Šwiateková.

Dvaadvacetiletá Polka je jednou z pěti dvojnásobných šampionek a jako první může turnaj vyhrát potřetí v kariéře. Pokud by to letos dokázala, ovládla by jeden turnaj tři rok po sobě jako první od roku 2015, kdy Serena Williamsová potřetí v řadě ovládla Miami.

V osmifinále Šwiateková čeká na vítězku ruského souboje mezi Erikou Andrejevovou a Jekatěrinou Alexandrovovou.

Naomi Ósakaová si v pátém zápase po mateřské pauze připsala druhé vítězství. Šestadvacetiletá Japonka ho zaznamenala v Dauhá proti 21. hráčce světa Caroline Garciaové z Francie, kterou porazila 7:5, 6:4 a oplatila jí vyřazení z letošního Australian Open

Ve druhém kole si Ósakaová zahraje po 10 letech s Petrou Martičovou. Jediný vzájemný souboj s o sedm let starší Chrovatkou v kvalifiakci turnaje v San Jose vyhrála po obratu 2:1 na sety.

Viktoria Azarenková vstoupila do turnaje WTA 1000 v Dauhá třísetovým vítězstvím. Běloruská šampionka z let 2012 a 2013 v prvním vzájemném duelu s Polkou Magdalenou Frechovou zvítězila 6:3, 3:6, 6:3.

Bývalá světová jednička a dvojnásobná grandslamová šampionka Azarenková si o postup mezi šestnáctku nejlepších zahraje s Xinyu Wang. Čínská tenistka se v prvním kole postarala o vyřazení desáté nasazené Brazilky Beatriz Haddadové Maiaové. Čerstvou semifinalistku z Abú Zabí smetla 6:1, 6:3 a na čtvrtý pokus získala její skalp.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá