TOP 5 témat letošního French Open: Alcaraz a Sinner nejsou fit, zato Zverev v životní formě

Jediný antukový grandslam klepe na dveře. V neděli odstartuje hlavní část prestižního Roland Garros, kde se bude bojovat o rekordní prize money 2,4 milionu eur pro vítěze. Jaká jsou nejzajímavější témata mužské části letošního French Open?

Antukový král v problémech

Rafael Nadal vynechal kvůli patáliím s kyčlí takřka celou minulou sezonu. Sedmatřicetiletý Španěl se letos snaží vrátit na okruh, ale jeho výsledky už nejsou jako dřív. Zatím má bilanci 7:4 a kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům se musel odhlásit z několika turnajů.

Čtrnáctinásobný vítěz French Open vynechal v této sezoně již tři Masters, nepředstavil se v Indian Wells, Miami ani Monte Carlu. "Tento víkend jsem si dokázal, že se ještě necítím připravený hrát na nejvyšší úrovni,“ uvedl v březnu na Instagramu.

Na Roland Garros se s ním jako s dlouholetým antukovým králem musí počítat, ovšem momentálně pro něj bude zápas hraný na tři vítězné sety velmi náročný. Jeho nerozehranost a problémy se zdravím tak dávají příležitost konkurentům.

Mladé hvězdy nejsou fit

Jannik Sinner a Carlos Alcaraz jsou hráči mladé generace, kteří pomalu přebírají nadvládu nad tenisovým světem. Ital vstoupil do roku 2024 ve velké formě, první zápas prohrál až 16. března právě proti Alcarazovi, jenž tak přerušil jeho sérii 18 vítězství v řadě.

Alcaraz se na začátku roku trápil, vše však napravil triumfem v Indian Wells. Minulý rok vyhrál svůj druhý grandslam, když Novaka Djokoviče ve finále Wimbledonu porazil 3:2. To Sinner poprvé ovládl turnaj velké čtyřky až letos, když si podmanil Australian Open.

Oba budou na French Open favority, ovšem nejsou 100% fit. Dvaadvacetiletý Ital odstoupil v průběhu turnaje v Madridu kvůli bolestem kyčle, o rok mladší Španěl bojoval se zraněným předloktím, kvůli kterému se odhlásil z Barcelony a Říma. Oba však na sociálních sítích prezentovali, že v Paříži trénují a jsou připraveni.

Djokovič se potřebuje rozehrát

Držitel rekordních 24 grandslamových titulů v průběhu sezony překvapil odvoláním dlouholetého trenéra Gorana Ivaniševiče. "Naše chemie na kurtu měla vzestupy i pády, ale naše přátelství bude vždy pevné,“ uvedl v březnu na Instagramu.

Djokovič letos na antuce zatím nepřesvědčuje. V Monte Carlu vypadl v semifinále po prohře 1:2 s Casperem Ruudem a předminulý týden nestačil v Římě ve třetím kole na Tabila. S chilským reprezentantem prohrál 0:2 za hodinu a osm minut, což byla jeho nejrychlejší porážka od roku 2008.

Sedmatřicetiletý Srb navíc přijal pozvání na turnaj v Ženevě, byť u něj nebývá zvykem, aby jezdil na turnaje týden před začátkem grandslamu. Od roku 2009 to udělal pouze dvakrát, v roce 2020 týden před Australian Open a před třemi lety právě před French Open. Jeho účinkování na švýcarském podniku podtrhuje, že není v optimální formě a potřebuje se rozehrát.

Zverevova životní forma

Německý tenista měl rozjezd na antuce poměrně pomalý. Brzké vypadnutí v Monte Carlu s pozdějším vítězem Stefanosem Tsitsipasem následovala prohra na domácím turnaji v Mnichově s Cristianem Garinem, která byla ovlivněna silným větrem. Na Masters v Madridu nestačil Alexander Zverev na Argentince Cerúndola a vše nasvědčovalo tomu, že to pro finalistu US Open z roku 2020 bude nevydařená část sezony.

Sedmadvacetiletý Němec se ovšem poučil a dokázal vyhrát Masters v Římě. V celém turnaji přišel pouze o jeden set a předváděl životní tenis. Ve finále proti Nicolási Jarrymu vyhrál na prvním podání téměř 95 % bodů.

Zverev na French Open dlouhodobě ukazuje velmi dobré výsledky, od roku 2021 dokázal rodák z Hamburku vždy dojít do semifinále. Mohl by tak být favoritem i letos.

Vyjde to do třetice?

Casper Ruud platil za tenistu, který dokáže vyhrát pouze menší turnaj typu dvěstěpadesátky. Až letos se povedlo norskému hráči uspět na vyšší úrovni, když triumfoval na barcelonském podniku ATP 500.

Nor to na pařížské drcené cihle umí, v posledních dvou letech hrál vždy finále. V roce 2022 mu vysněný titul sebral Nadal, který ho porazil 3:0, a ve třetím setu mu dokonce nadělil kanára. O rok později nestačil Ruud na Djokoviče, se kterým opět prohrál 0:3. Zápas to však byl daleko vyrovnanější, jelikož byl rodák z Osla blízko k zisku prvního a třetího setu.

Pětadvacetiletý tenista si do hlavního města Francie přivezl dobrou formu a i on tak patří mezi favority.