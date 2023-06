Tennis Tracker: Skvělá bilance Šwiatekové ve finále, napodobila Selešovou a Ósakaovou

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 11. června?

08:00 – Iga Šwiateková je po Monice Selešové a Naomi Ósakaové třetí hráčkou v Open Éře, která vyhrála každé ze svých prvních čtyř grandslamových finále.

07:00 – V rámci 15. hracího dne letošního ročníku French Open se rozdají poslední trofeje. Novak Djokovič se může osamostatnit v čele v počtu grandslamových titulů, Srb bude o rekordní 23. vavřín z podniků velké čtyřky a třetí pařížský usilovat proti Casperovi Ruudovi. Nor si finále v areálu Rolanda Garrose zahraje znovu po roce a i tentokrát zabojuje o svůj první triumf na akcích vyšších než ATP 250. Na programu je také finále čtyřhry žen.

Preview zápasu Djokovič – Ruud (14:30)