Svět žasne nad Muchovou. To děvče si zaslouží přezdívku, vyzval fanoušky komentátor

Tomáš Rambousek

Čtvrteční zápas mezi Karolínou Muchovou (26) a Arynou Sabalenkovou (25) v semifinále French Open se dohrával po zbytek večera i druhý den v médiích po celém světě. Epická bitva, kterou až zázračně vyhrála česká tenistka, zaujala experty a její výkon chtě nechtě komentoval i trenér Igy Šwiatekové.

Muchová porazila nejlepší hráčku sezony. Připravila Sabalenkovou o možnost získat druhý grandslam v řadě i příležitost, stát se světovou jedničkou. Sama se v "živém" žebříčku posunula už na 16. místo, což je její dosavadní kariérní maximum.

Zaujala ale hlavně tím, jak se nesložila ze skoro ztraceného zápasu. "Naprosto neuvěřitelný výkon a mentalita Muchové! To děvče si zaslouží nějakou přezdívku. Ze stavu 2:5 a 0:30 ve 3. setu otočit zápas? Šílené," glosoval Američan Brad Gilbert, tenisový analytik televizní společnosti ESPN. A pod jeho tweetem se sbíhaly odpovědi, jak by se Karolíně mělo říkat.

Podle něj je nejlepší Make-Over (v angličtině zní velmi podobně jako příjmení české hráčky a vyjadřuje proměnu, která se v zápase udála). Přicházela ale i další spojení jako Mucho Bueno (Velmi dobrá), MuchovaBeethoven (odkaz na skladatele a jeho symfonie) či Muchness (parafráze na všestrannost i to, že pro soupeřky musí být zápasy s Muchovou nepříjemné).

Pět let, tři české účasti ve finále

Připomněl také, že Muchová je už třetí českou hráčkou v posledních pěti letech (po Vondroušové 2019 a Krejčíkové 2021), které se probojovaly do finále. Možná je třeba připomenout, že i v roce 2015 měl český tenis zastoupení ve finále díky Lucii Šafářové.

Nad vystoupením Muchové se rozplýval i Mats Wilander, který zprostředkovává dění na grandslamových turnajích pro stanici Eurosport. "To byl jednoznačně nejlepší zápas na ženské tour. Máme novou Ash Bartyovou. Je jí hodně podobná, jen myslím, že má trochu více síly," hodnotil trojnásobný vítěz French Open (1982, 1985 a 1988) a přirovnal olomouckou rodačku k někdejší světové jedničce, která v Paříži vyhrála v roce 2019, ale už svou tenisovou kariéru ukončila.

Zápas si užila i další americká tenisová legenda Pam Shriverová. "Neuvěřitelné semifinále, ten zápas měl všechno. Takový obrat! Vždyť ty holky hrály víc než tři hodiny. Na tohle semifinále budeme vzpomínat," prohlásila.

To australskou tenisovou expertku Rennae Stubbsovou zaujalo samozřejmě i selhání Sabalenkové. "Dvacet z posledních 24 míčů! Pane Bože, to byl kolaps! Ale taky neuvěřitelná bojovnost jedné z nejmilejších tenistek, co jsem kdy potkala. Klaním se, kamarádko. Klaním se!" poslala vzkaz Muchové.

Nakonec se k výkonu české finalistky musel vyjádřit i sám trenér Igy Šwiatekové, kterého oslovili reportéři polské televize. "Je všestranná, hraje velmi pěkný tenis, narozdíl od zbylých 95 procent hráček. Paříž je takový turnaj, kde najdete minimálně jednu hráčku, proti které není radno sázet," hodnotil Tomasz Wiktorowski. A bylo zřejmé, že Karolína Muchová bude v průběhu pátečního dne v polském táboře velké téma. "Nevím, jestli od druhého setu byla v plné síle, ale přesto hraje takový tenis, že pokrývá téměř všechno. Určitě se tomu budu věnovat," dodal Wiktorowski.

