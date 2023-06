Sabalenková je poprvé v osmifinále Roland Garros. Pegulaová překvapivě končí

Ondřej Jirásek / Luboš Zabloudil

Aryna Sabalenková (25) pokračuje na letošním French Open bez ztráty setu. Světová dvojka ve třetím kole proti Kamille Rachimovové (21) ani jednou nezaváhala na podání a přemožitelku Sáry Bejlek přehrála 6:2, 6:2. Poprvé v kariéře si tak zahraje osmifinále antukového grandslamu. Jessica Pegulaová (29) ani na třetí pokus nenašla recept na Elise Mertensovou (27) a v Paříži překvapivě dohrála už ve třetím kole, a to po jasné porážce 1:6, 3:6.

Aryna Sabalenková nezískala v loňské sezoně jediný titul, ovšem ta letošní je z jejího pohledu naprosto fenomenální. V aktuálním roce vyhrála 32 z 37 duelů, po generálce v Adelaide ovládla i Australian Open a stala se zbrusu novou grandslamovou šampionkou, podruhé dobyla antukovou "tisícovku" v Madridu a ještě hrála finále v Indian Wells a ve Stuttgartu.

Na French Open se tak nepřekvapivě řadí mezi největší favoritky, navíc může z tenisového trůnu sesadit obhájkyni Igu Šwiatekovou. Běloruska zatím v Paříži neztratila set, po Martě Kosťukové si poradila i s krajankou Irynou Šymanovičovou a čtvrtým rokem po sobě postoupila v areálu Rolanda Garrose do třetího kola. A teprve až letos v něm uspěla, když přehrála bez ztráty servisu Kamillu Rachimovovou.

Proti přemožitelce Sáry Bejlek z prvního kola od začátku dominovala a v utkání musela odvracet jen jeden brejkbol. Favoritka dnes předvedla parádní představení na podání, Rusku zasypala šesti esy, dvojchybu spáchala pouze jednu a trefila 73% prvních servisů.

Po utkání Sabalenková vynechala s odkazem na duševní zdraví tiskovou konferenci. Běloruská tenistka prostřednictvím pořadatelů vzkázala, že se na středečním setkání s novináři, kde dostala i otázku na roli své vlasti ve válce na Ukrajině, necítila bezpečně. Od organizátorů Roland Garros se jí dostalo podpory a nehrozí jí žádný postih.

Sabalenková vítězstvím zkompletovala účast ve druhém týdnu všech grandslamů, na ostatních třech byla minimálně v semifinále.

Ve svém prvním osmifinále na Roland Garros Sabalenková narazí na finalistku z roku 2018 Sloane Stephensovou, s níž vyhrála všechyny tři vzájemné duely ve třech setech. Američanka si ve 3. kole poradila 6:3, 3:6, 6:2 s Kazaškou Julií Putincevovou

"Musela jsem být hodně trpělivá, s Julií je velmi těžké hrát. Věděla jsem, že to bude velká bitvu a že musím zůstat klidná. Hrát svou hru a dělat to, co jsem si před zápasem naplánovala," komentovala 30letá Američanka, jež se mezi šestnáctku nejlepších v Paříži dostala již podeváté v kariéře.

"Cítím se tady opravdu dobře, odehrála jsem tu několik ze svých nejlepších turnajů. Na antuce hraju ráda, je to můj nejoblíbenější povrch," dodala vítězka US Open 2017.

Elina Svitolinová pokračuje v parádní jízdě na francouzských antukových dvorcích. Po sobotním triumfu ve Štrasburku vítězí i na French Open, na kterém podruhé v řadě otočila nepříznivý vývoj.

Bývalá světová trojka hrající první grandslam po mateřské pauze zdolala v repríze štrasburského finále 2:6, 6:2, 7:5 Annu Blinkovovou a svou neporazitelnost protáhla na sedm zápasů.

"Ona dnes hrála skvělý tenis. Já na začátku bojovala sama se sebou. Ale jsem ráda, že jsem se do zápasu dokázala vrátit," hodnotila 28letá Ukrajinka, jež se stala maminkou teprve loni v říjnu.

"Nevím, co tu mám od sebe očekávat, ale jsem vážně spokojená s tím, jak tu hraju. Snažím se jít od zápasu k zápasu a jsem moc šťastná, jak ty zápasy uzavírám," dodala bývalá vítězka Turnaje mistryň.

O čtvrtfinále, kterým by vyrovnala své pařížské maximum z let 2015, 2017 a 2020, si zahraje s další Ruskou Darjou Kasatkinovou, s níž vyhrála všech šest vzájemných zápasů. Kasatkinová, která na cestě za obhajobou loňského semifinále neztratila ještě ani set, dnes rozdrtila 6:0, 6:1 Američanku Peyton Stearnsovou.

Jessica Pegulaová patří v posledních letech k nejpravidelnějším účastnicím závěrečných kol, včetně těch na grandslamových turnajích. Aktuální světová trojka nezvládla od poloviny loňského března pouze jednou vstup do klasického vyřazovacího turnaje. Na French Open, kde loni prošla do čtvrtfinále, však mohla jedině překvapit.

Američanka si dosud zahrála pět čtvrtfinálových utkání na podnicích velké čtyřky a do dalšího kola se ještě nikdy nepodívala. A na první grandslamové semifinále bude čekat dál, protože v Paříži vypadla už ve třetím kole s Elise Mertensovou. Proti skvěle hrající Belgičance příliš chybovala, uhájila jen tři z osmi gamů na servisu a neodvrátila ani jeden z pěti brejkbolů. Prohrála tak i třetí vzájemný souboj a je už čtvrtou vyřazenou zástupkyní TOP 10.

Bývalá světová dvanáctka Mertensová si zahraje o své čtvrté grandslamové čtvrtfinále, premiérové na pařížské antuce a první od US Open 2020. Na cenný skalp se pokusí navázat proti Anastasii Pavljučenkovové. Bývalá světová jedenáctka pokračuje ve skvělé formě na francouzských antukových dvorcích. Po čtvrtfinále na generálce ve Štrasburku má na dosah postup mezi nejlepší osmičku také na French Open, kde startuje poprvé od předloňského finále.

Výsledky dvouhry žen na French Open