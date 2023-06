Kája to může celé vyhrát, říká Šafářová o Muchové. Její nejlepší výkon, má jasno Šavrda

Tomáš Rambousek

Karolína Muchová předvedla v semifinále French Open s Arynou Sabalenkovou ve třetí sadě neuvěřitelný obrat, nad kterým tenisoví experti i fanoušci žasli. Před jejím výkonem smekla finalistka z Paříže 2015 Lucie Šafářová i bývalý fedcupový kapitán Vladislav Šavrda.

Loni opouštěla Muchová Paříž v slzách. Ve třetím kole musela skrečovat zápas s Amandou Anisimovovou. Letos jí zdraví drží a i díky tomu může hrát fantastický tenis. Zápas s Běloruskou Sabalenkovou se zapíše do dějin French Open jako jedna z nejdramatičtějších bitev vůbec. V sobotu si rodačka z Olomouce po zásluze zahraje v Paříži finále.

“Na Roland Garros je potřeba enormní vůle, fyzická kondice, nasazení i trpělivost. Paříž je hlavně o morálních vlastnostech,” vyprávěl pro Livesport Zprávy dvojnásobný vítěz pařížského grandslamu Jan Kodeš.

Možná ani netušil, jakým byl prorokem, když pravil, že Muchová má vedle výjimečné tenisové kvality v sobě právě i zmíněný morál. Otočka ve třetím setu, když už se s prohrou smiřovali i blízcí přátelé Karolíny, ukázala, jak silnou mentalitu rodačka z Olomouce v sobě má.

“Přiznám se, že za toho stavu už jsem jí moc nevěřila. Ale v tom je tenis krásný, že dokud nepadne poslední míč, pořád se dá vše otočit,” říká Šafářová, která si finále Roland Garros zahrála v roce 2015.

“Kája už během celé Paříže podává super výkony. Hraje velmi pěkný a pestrý tenis, hezky se na to kouká,” dodává. A sobotní finále? “Myslím, že vyhrát může. Moc bych jí to přála,” posílá bývalá česká fedcupová reprezentantka vzkaz krajance.

Reakce Barbory Strýcové na úspěch Muchové. Instagram Barbory Strýcové

Semifinálovou bitvu si nenechal ujít ani Vladislav Šavrda. “U mě je to jednoznačné nadšení, a to z celého zápasu. Mám pocit, že to byl Karolínin nejlepší výkon v životě. Zvládla to po všech stránkách, nejen tenisově," vypráví pro Livesport Zprávy.

"Už víme o té její proslavené pestrosti, ale dnes to bylo i o tom, jak to zvládla fyzicky, psychicky, ve chvílích, kdy se ty stavy točily. Jak to prostě dokonale ustála. Je to úspěch jako hrom,” dodává manažer štvanického areálu, kde Muchová často trénuje a připravovala se tam i na letošní Paříž.

Ani on ale za stavu 2:5 ve třetí sadě nevěřil: “Budu upřímný, když si tam sahala na nohu a vypadalo to, že zakulhala, neviděl jsem to dobře,” přiznává někdejší trenér.

Do soboty se podle něj musí dát Muchová hlavně fyzicky znovu do pohody. “Byl to zápas v horku, vyčerpávající se vším všudy. Ale vím, že jestli bude Kája zase v plné síle, pak je schopná hrát znovu světový tenis.”