Lehečka na turnaji v Londýně porazil Davidoviche, v osmifinále si zahraje s Alcarazem

Ondřej Jirásek / Luboš Zabloudil

Lehečka vstoupil do turnaje v Londýně skvěle.

Jiří Lehečka (21) vstoupil vítězně i do druhého letošního turnaje na trávě. Po Stuttgartu uspěl také při premiéře na prestižním podniku ATP 500 v londýnském Queen's Clubu, kde nejlepší český tenista současnosti přehrál 7:6, 6:3 bývalého šampiona wimbledonské juniorky Alejandra Davidoviche (24). O první čtvrtfinále na nejrychlejším povrchu si zahraje poprvé se světovou dvojkou Carlosem Alcarazem (20), který začal na zeleném pažitu vydřenou výhrou nad francouzským lucky loserem Arthurem Rinderknechem (27).

Jiří Lehečka debutoval na trávě loni a recept nenašel ani na jednoho ze tří soupeřů. Mnohem lépe si vede na nejrychlejším povrchu v probíhající sezoně. Před týdnem ve Stuttgartu porazil Marcose Girona a zaregistroval své první vítězství v těchto podmínkách a ve druhém kole statečně vzdoroval pozdějšímu šampionovi Francesovi Tiafoeovi.

Úspěšný vstup má za sebou také v londýnském Queen's Clubu. Čtvrtfinalista lednového Australian Open zahájil svůj debut na turnaji vítězstvím nad bývalým šampionem wimbledonské juniorky Alejandrem Davidovichem, který obhajoval body za loňskou čtvrtfinálovou účast.

Lehečka v úvodním gamu nevyužil dva brejkboly a vzápětí ztratil servis. Manko brejku se mu ale na poslední chvíli podařilo zlikvidovat a za stavu 2:5 i 4:5 odvrátil na vlastním podání vždy jeden setbol. První sadu nakonec urval v tie-breaku.

Při vlastním setbolu podklouzl, chytl se za pravou nohu a zavolal si na kurt fyzioterapeuta. Zřejmě se však nejednalo o nic vážného, protože v utkání pokračoval, bez problémů si hájil servis a díky brejku ze šesté hry po hodině a půl postoupil.

O svou první vítěznou sérii na nejvyšším okruhu po dvou měsících a také premiérové kariérní čtvrtfinále na trávě se Lehečka utká s nasazenou jedničkou a světovou dvojkou Carlosem Alcarazem, kterého vyzve poprvé v kariéře.

20letý Španěl měl v prvním zápase od porážky v semifinále antukového French Open, ve kterém ho proti Novaku Djokovičovi limitovaly křeče, nečekané potíže. Francouze Arthura Rinderknecha, jenž dnes jako lucky loser nahradil krajana Arthura Filse, zdolal až po dvou a půl hodinách boje 4:6, 7:5, 7:6.

Sestřih zápasu Alcaraz – Rinderknech. Livesport

"Byl to hodně těžký zápas. Soupeř hrál skvěle, navíc na trávě už odehrál několik zápasů a pro mě to byl první duel. Bylo těžké přizpůsobit svou hru tomuto povrchu, ale trávu si užívám. Myslím si, že na první zápas na trávě to ode mě byl docela dobrý výkon," komentoval Alcaraz.

"Turnaje před Wimbledonem jsem nikdy nehrál. Tady hraju poprvé. Vždycky jsem se na turnaj díval a říkal si, že je to skvělé místo pro tenisový turnaj. Kurt je výborně připravený a atmosféra byla skvělá. Je tu spousta diváků a pro mě to byl úžasný zážitek," dodal rodák z Murcii.

Další podrobnosti připravujeme…

Výsledky dvouhry na ATP 500 v Queensu