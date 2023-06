Alcaraz dorazil na londýnskou trávu. Můžu vyhrát každý turnaj, na který přijedu, hlásí

César Suárez / Luboš Zabloudil

Carlos Alcaraz (20) se již zotavil z fyzických problémů, které ho limitovaly v druhé polovině semifinále Roland Garros proti pozdějšímu šampionovi Novaku Djokovičovi (36). Nyní sebevědomím nabitý španělský mladík dorazil do Londýna, kde v Queen's Clubu zahajuje travnatou přípravu na Wimbledon.

Carlos Alcaraz po antukovém grandslamu na trávě ještě netrénoval. Začíná až v Londýně, kde by měl zůstat zhruba měsíc. Tedy pokud se probojuje do závěrečných kol Wimbledonu.

Dvacetiletý rodák z Murcii odehrál na trávě jako profesionál zatím pouze dva turnaje a pokaždé na slavném Wimbledonu. V roce 2021 vypadl ve druhém kole s Daniilem Medveděvem, loni padl v osmifinále s Jannikem Sinnerem.

"Nejtěžší na tomto povrchu je dobře se pohybovat. Chodit na síť a hrát agresivně, to se mi líbí," těší se Alcaraz před svou premiérou na podniku ATP 500 v Queen's Clubu, kde ho v prvním kole čeká souboj s o rok mladším Francouzem Arthurem Filsem.

"Můžu vyhrát každý turnaj, na který přijedu," hýří sebevědomím Alcaraz. Zároveň si však uvědomuje, že oproti mistrům jako je Novak Djokovič, má velkou nevýhodu.

"On a Roger Federer patří k nejlepším, kteří kdy vstoupili na travnatý kurt, takže to bude těžké. Nebudu říkat, že nejsem schopen Djokoviče porazit, ale na tomto povrchu mám menší šance," uznává španělský tenista.

Křeče na Roland Garros

V paměti má stále semifinále proti Djokovičovi na pařížské antuce, kde ho po druhém setu zaskočily křeče do celého těla. Alcaraz tvrdí, že si ze zápasu odnesl "pozitivní věci", protože to bylo teprve jeho třetí grandslamové semifinále a "s Novakem není nikdy snadné hrát". Věří však, že příště už to bude jiné.

"Lépe se vyrovnám s tlakem a nervozitou. Ten zápas mě toho hodně naučil," dodal pozitivně naladěný Alcaraz.

Kromě Queensu má Alcaraz před Wimbledonem naplánovaný ještě tradiční exhibiční turnaj v Hurlinghamu.