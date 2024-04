Macháč zvládl první kolo na Masters i počtvrté, v Madridu půjde do akce ještě Menšík

Tomáš Macháč zvládl úspěšně vstup do Masters v Madridu.

Tomáš Macháč (23) uspěl i ve čtvrtém utkání prvního kola na podnicích série Masters, v Madridu začal vítězstvím 6:4, 1:6, 6:2 nad Emilem Ruusuvuorim (25). Ve svém debutu v Caja Mágica bude pokračovat soubojem s nasazenou čtrnáctkou Benem Sheltonem. Vstup do španělské tisícovky čeká v rámci čtvrtečního programu ještě Jakuba Menšíka (18), který se střetne s Yannickem Hanfmannem (32).

Tomáš Macháč vstoupil do antukového jara před týdnem a po životním výsledku. Na barcelonském podniku začal hladkou výhrou nad Juncheng Shangem, ovšem k zápasu druhého kola kvůli nemoci nenastoupil. Zřejmě se ale jednalo jen o náhlou nevolnost, jelikož na turnaji poté pokračoval ve čtyřhře. Následně se přesunul do další španělské metropole do Madridu a zvládl i své čtvrté utkání prvního kola na akcích Masters.

Souboj s Emilem Ruusuvuorim trochu připomínal horskou dráhu. Macháč v úvodním dějství otočil pěti gamy v řadě stav 0:2 a na druhý pokus set dopodával. Ve druhé sadě však příliš chyboval a na poslední chvíli odvrátil potupného kanára. Jasně prohraným setem se nenechal zlomit a v rozhodujícím dějství dominoval. Sice ho nedokázal doservírovat, nicméně jej ukončil svým šestým brejkem.

Macháč měl vynikající závěr loňské sezony a životní formou se prezentuje i letos. V aktuálním roce zaznamenal už dvě čtvrtfinálové účasti, tu poslední na březnovém Masters v Miami, kde poprvé přešel přes druhé kolo těchto podniků. V žebříčku momentálně uzavírá nejlepší padesátku.

V Madridu debutuje a absolvuje svůj devátý letošní turnaj. Bez alespoň jednoho vítězství odjížděl pouze na začátku ledna z Adelaide, kde jasně prohrál první kolo kvalifikace s domácím outsiderem Alexem Boltem.

Statistiky zápasu. Livesport

Ve druhém kole sehraje rodák z Berouna premiérový vzájemný souboj s nasazenou čtrnáctkou Benem Sheltonem. Američan je letos na antuce neporažen, na domácí půdě v Houstonu vyhrál všechny čtyři duely a získal svůj druhý titul.

Vstup do španělského podniku Masters čeká v rámci čtvrtečního programu ještě Jakuba Menšíka. Český teenager se utká s Yannickem Hanfmannem a pokusí se ve druhém kole mužské dvouhry doplnit nasazeného Jiřího Lehečku a Macháče.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Madridu