Fotbalový víkend ONLINE: Real Madrid má po kolapsu Barcy titul. Černý skóroval za Wolfsburg

Sobota 4. května

23:14 – Atlético si výhrou 1:0 v Mallorce ve 34. kole La Ligy upevnilo čtvrtou příčku zajišťující účast v Lize mistrů. Jediný gól dal už v páté minutě madridský odchovanec Rodrigo Riquelme. Nezabránil tomu ani domácí kapitán Antonio Raíllo, jenž se 250. startem v dresu Rumělek v této statistice posunul na čtvrté místo klubové historie. Ostrovní celek prodloužil čekání na výhru už na pět zápasů.

Pořadí v čele La Ligy. Livesport

23:11 – Brest se s Nantes v posledním sobotním utkání 32. kola Ligue 1 rozešel bez branek. Hosté se díky remíze alespoň o bod vzdálili barážové 16. pozici, hráči Brestu naopak mohou považovat smírný výsledek za ztrátu, jelikož je v pondělí může z vytoužené třetí příčky zajišťující přímý postup do Ligy mistrů sesadit Lille.

22:19 – Lídr polské Ekstraklasy Jagiellonia prohrál 2:3 na hřišti Stal Mielec, asistencí na druhou branku hostů se zapsal do statistik Michal Sáček. Pro bývalého hráče Sparty šlo o první gólovou nahrávku v sezoně, k tomu se jednou střelecky prosadil. Celek z Bělostoku má tři kola před koncem soutěže dvoubodový náskok před Slaskem, na jehož vítězství 2:1 v Lodži se asitencí podílel Petr Schwarz.

22:00 – Lucas Hernández se v sobotu podrobil operaci. Francouzský obránce PSG si během středečního semifinále Ligy mistrů v Dortmundu přetrhl kolenní vazy, mimo hru bude minimálně půl roku.

21:55 – Michael Zetterer hraje v plánech Werderu významnou roli, což mu klubové vedení dalo najevo. Německému brankáři, který v průběhu sezony vytlačil z postu jedničky Jiřího Pavlenku, měla za rok končit smlouva, v sobotu však podepsal nový kontrakt. Jeho délka nebyla upřesněna.

21:19 – Méty v Ligue 1 prohrály s Rennes 2:3. Domácí sice táhl z Ajaxu zapůjčený střelec Georges Mikautadze, jenž v 17. minutě otevřel skóre a na konci prvního dějství přidal asistenci, naděje na posun do klidnějších vod tabulky jim ovšem zmařil v 73. minutě proměněnou penaltou Benjamin Bourigeaud. Definitivní ránu uštědřil soupeři v nervózním závěru Arnaud Kalimuendo, po jehož trefě se ze hřiště poroučel i přísně vyloučený Mikautadze. Les Rennais tak na hřišti nováčka natáhli sérii bez porážky už na 11 utkání.

Mikautadzeho statistiky proti Rennes. Opta by Stats Perform / AFP

21:05 – Mumbai City s českým trenérem Petrem Krátkým na lavičce slaví titul v indické lize. Druhý tým základní části tamější ligy zvládl play off na výbornou a v sobotu ve finále zvítězil nad Mohunem Bagan 2:1.

20:49 – Manchester City potvrdil ve 36. kole Premier League roli favorita a před vlastními fanoušky s přehledem zdolal Wolves 5:1. Utkání se začalo měnit v sólové představení Erlinga Haalanda už ve 12. minutě, kdy proměnil pokutový kop. Norský kanonýr poté zkompletoval ještě do poločasové přestávky hattrick a po změně stran přidal už 25. branku v aktuální ligové sezoně, čímž si v tabulce ligových střelců vytvořil před řadou pronásledovatelů pětigólový polštář. Citizens se zároveň šestou po sobě jdoucí výhrou dotáhli k vedoucí příčce na rozdíl jediného bodu.

20:30 – Real Madrid má čtyři kola před koncem sezony La Ligy jistotu, že španělskou nejvyšší soutěž zakončí po roční odmlce na prvním místě tabulky. Blízko byl už po odpoledním vítězství 3:0 nad Cádizem, ale jistotu 36. titulu mu dala až porážka Barcelony. Blaugranas na hřišti komety letošní sezony Girony sice dvakrát vedli, během 10 minut druhého poločasu ale zkolabovali, dostali tři góly a padli 2:4. Ve zbytku sezony tak už nemají šanci úhlavního rivala předskočit.

19:57 – Slavia porazila v prvním kole nadstavbové skupiny o titul FORTUNA:LIGY Baník Ostrava 5:0. Zápas sice ovlivnila červená karta z 52. minuty pro Abdullahiho Tanka, jenž nedohrál ani předchozí vzájemný duel, už v čase jeho vyloučení však vedli dominantní domácí o dvě branky.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

19:45 – Luka Modrič se v úterý stal nejstarším fotbalistou, který si zahrál Ligu mistrů/PMEZ v dresu Realu Madrid a od soboty je i nejstarším hráčem Bílého baletu ve španělské nejvyšší soutěži – chorvatskému záložníkovi bylo v den utkání proti Cádizu (3:0) 38 let a 238 dní a rovněž v tomto případě překonal zápis Ference Puskáse.

19:20 – Po více než 100 letech se v nejvyšší anglické lize objevil tým, který v 38kolovém rozpisu inkasoval minimálně 100 branek. Při prohře 1:3 s Nottinghamem tuto hranici překročil Sheffield United. Naposledy, v sezoně 1908/09, inkasoval Leicester City 102krát.

19:11 – České Budějovice v úvodním kole nadstavby první ligy ve skupině o záchranu porazily Bohemians 1905 2:1. Oba góly domácích vstřelil rakouský obránce Vincent Trummer, který si připsal premiérové branky v české nejvyšší soutěži.

19:03 – Monako v nejvyšší francouzské soutěži porazilo poslední Clermont 4:1. Tahounem knížecího klubu byl Wissam Ben Yedder, jenž před týdnem ukončil při porážce v Lyonu takřka tříměsíční šňůru bez vstřeleného gólu. Tentokrát se podepsal asistencí pod zásah Breela Embola a po změně stran 14. a 15. trefou v ročníku pojistil domácí triumf. Les Lanciers se tak po nadějné výhře z minulého kola vrátili na zem, když definitivně přišli o možnost přímé záchrany a na baráž ztrácejí čtyři body.

18:52 – Pražští policisté před dnešním večerním zápasem první fotbalové ligy mezi Slavií a Baníkem Ostrava v Edenu zajistili čtyři fanoušky hostujícího týmu. Po příjezdu vlakem do hlavního města na stanici Praha-Vršovice, kde příznivci Baníku přestupovali do připravených autobusů, neuposlechli výzvy policistů. ČTK to řekl mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Za tento přestupek jim podle něj hrozí pokuta až 10 tisíc korun.

18:30 – Pardubice se po několika týdnech dočkaly výhru a doma porazily Zlín 2:0. Východočeši si obě branky nechali do druhého poločasu a udělali důležitý krok k záchraně. "Jsme moc rádi, že jsme to zvládli, byl to strašně moc důležitý zápas. Vyhráli jsme doma teprve potřetí v (ligové) sezoně, čekali jsme na to dlouho. Jsme šťastní, že to dopadlo. Zápas byl strašně moc nervózní, čekali jsme to. Bylo to o prvním gólu, nakonec jsme ho vstřelili ze standardky. Po hrozně dlouhé době jsme si jí pomohli. Nakonec jsme přidali druhý gól, i když Zlín měl dvě tři velké šance. Tonda (Kinský) nás podržel. Chtěl bych pochválit tým, na to, jak je mladý, to v takovém zápase zvládl velmi dobře. Jsem rád i za nulu, celý tým pracoval dobře i do defenzivy," hodnotil trenér Radoslav Kováč.

Statistiky utkání Pardubice – Zlín. Opta by Stats Perform

18:13 – Xaver Schlager si včera poranil koleno a problém je vážnější. Pro rakouského záložníka ve službách RB Lipsko to znamená, že přijde o letošní mistrovství Evropy.

17:38 – Puskás v sobotu v maďarské lize hostil Kisvárdu, vyhrál 4:2 a vidět byli čeští fotbalisté. Na jednu branku vítězů nahrával Jakub Plšek, za hosty se střelecky prosadil Jaroslav Navrátil.

17:25 – Václav Černý poprvé od konce ledna skóroval za Wolfsburg. Reprezentační křídelník naskočil do zápasu s Darmstadtem v 82. minutě a ve třetí minutě nastavení upravil levačkou z voleje na konečných 3:0. Byla to jeho čtvrtá branka v Bundeslize a celkově pátá za VfL, do něhož přestoupil před sezonou z Twente.

17:15 – Slávistky obhájily ligový titul, českými šampionkami se staly potřetí za sebou. Po třetím kole nadstavby, ve kterém zvítězily 3:0 na hřišti Slovácka, mají v čele tabulky tři zápasy před koncem soutěže nedostižný desetibodový náskok před Spartou. Městskému rivalovi nestačila k oddálení oslav jubilejního desátého titulu Slavie ani vysoká výhra 5:0 nad Libercem. Více informací najdete v článku.

17:06 – Le Havre udělal důležitý krok k záchraně v Ligue 1, když ve 32. kole porazil Štrasburk 3:1. Dva góly domácích dal po centrech Josuého Casimira marocký záložník Yassine Kechta, který přitom v dosavadních 63 vystoupeních za klub z přístavního města skóroval jedinkrát. Celek z Normandie si v neúplné tabulce vytvořil na sestupové pásmo tříbodový náskok.

Tabulka Ligue 1. Livesport

16:19 – Birmingham prožil v Championship solidní závěr sezony, když z posledních čtyř zápasů vytěžil osm bodů, i tak ovšem sestupuje do třetí ligy. Nestačila mu ani sobotní výhra 1:0 nad Norwichem, vyhráli totiž i konkurenti v boji o záchranu Plymouth, Sheffield Wednesday a Blackburn.

16:12 – Poprvé v aktuální sezoně se v základní ligové sestavě Augsburgu objevil Tomáš Koubek. Český brankář, jenž v soutěžním utkání chytal naposledy na konci loňského května, však v Dortmundu neprožívá ideální zápas. Domácí zatím vyslali na jeho bránu šest střel a čtyři skončily v síti, po prvním poločase tak Borussia vede 4:1. Průběh utkání můžete sledovat na Livesport.cz.

Základní sestava Augsburgu v zápase s Dortmundem. Livesport

16:00 – Real Sociedad si ve 34. kole La Ligy poradil s Las Palmas 2:0, hosté tak zapsali sedmou porážku v řadě. Jejich sympatický vstup do utkání vystřídala ve 33. minutě smůla, když si míč srazil do vlastní sítě Alex Suárez. Gólovou pojistku přidal v nastavení první půle Sheraldo Becker, který si připsal druhý ligový zásah po přestupu z Unionu Berlín. Domácí si v tabulce upevnili šesté místo.

15:52 – Kouč Ipswiche Kieran McKenna se stal prvním manažerem v historii, který ve svých dvou premiérových sezonách v roli hlavního trenéra postoupil ze třetí ligy až do první. Sedmatřicetiletý Angličan, který zároveň získal od svého jmenování nejvíc bodů napříč všemi trenéry čtyř nejvyšších anglických soutěží, totiž loni přebíral Ipswich, jenž hrál Premier League naposledy v ročníku 2001/2002, ještě v League One. Více informací najdete v článku.

15:21 – Ipswich, který hrál ještě před rokem třetí nejvyšší anglickou soutěž, zakončil druhou sezonu po sobě postupem. V posledním kole Championship mu k návratu do Premier League po 22 letech stačila remíza, Tractor Boys však nenechali nic náhodě a i s Václavem Hladkým v sestavě porazili doma Huddersfield 2:0. Český brankář tak zakončil sezonu stylově 15. čistým kontem.

14:18 – Záložník Miralem Pjanič nepotěšil fanoušky bosenského národního týmu. Po 16 letech, 115 startech a 17 gólech se totiž oficiálně rozloučil s reprezentací, s níž se ani tentokrát nekvalifikoval na mistrovství Evropy. Podzimní Ligu národů už tedy Bosna a Hercegovina bude muset zvládnout bez jednoho z nejlepších hráčů v historii země.

13:57 – Son Heung-min by se s Tottenhamem rád dohodl na novém kontraktu a jednání údajně probíhají, ovšem nikoliv závratnou rychlostí. To nicméně nemusí Kohouty příliš znepokojovat, neboť klub disponuje opcí na jednostranné roční prodloužení smlouvy, kterou využije, jakmile se s korejským forvardem včas nedohodne na novém závazku.

13:14 – Po odřeknutí Ralfa Rangnicka obrátil Bayern při hledání trenéra pozornost na Julena Lopeteguiho. Bývalý kouč španělské reprezentace či Realu Madrid je po loňském konci u Wolves bez angažmá. O zájmu Bayernu o kouče, který v roce 2020 vyhrál se Sevillou Evropskou ligu, informovaly Sky a Bild. BBC uvedla, že s ním jedná i West Ham, na jehož lavičce by mohl skončit David Moyes.

13:00 – Pavel Vrba, který je po konci ve Zlíně v říjnu 2023 bez práce, usiloval podle webu infotbal o angažmá u reprezentace Vietnamu. Tamní asociaci zaslal svůj trenérský životopis zahrnující mimo jiné tři české tituly s Plzní či postup s národním týmem na Euro 2016. Nevyšlo to, Vietnam upřednostnil jihokorejského kouče Kim Sang-sika, jenž byl do funkce jmenován v pátek.

12:28 – Filip Prebsl se z hostování v Liberci vrací do Slavie, odkud se však obratem může znovu stěhovat. Nabídky na 21letého defenzivního univerzála měly podat Plzeň a právě liberecký Slovan, nicméně vršovický klub chce s odchovancem smlouvu, která platí ještě pro nadcházející sezonu, prodloužit.

11:07 – Alberto Gilardino by měl zůstat trenérem FC Janov. Podle zpráv z Apeninského poloostrova je mezi oběma stranami dohoda na prodloužení smlouvy do roku 2026.

10:37 – Bez dvojice vyloučených hráčů dohrával Athletic včerejší zápas na hřišti Getafe (2:0). Baskický klub obdržel dvě červené karty v zápase poprvé od sezony 2010/11 (také dvě proti Deportivu La Coruña v lednu 2011) a celkově podesáté v LaLize v tomto století.

10:07 – Brighton je spojován s odchodem manažera Roberta De Zerbiho, k tomu by ale nemuselo dojít. "Rád bych v Brightonu zůstal, miluji své hráče, miluji toto město, miluji klub a fanoušky," řekl de Zerbi pro Sky Sports. "Pokud jsem spokojený, neexistuje žádný klub, který by mě mohl donutit změnit tým. Chci si zachovat svou vášeň," dodal 44letý stratég.

09:13 – Včerejší remízou 1:1 s Evertonem se Lutonu Town podařilo vyrovnat rekordní zápis Premier League. Nováček skóroval i inkasoval ve 29 z 36 zápasů anglické nejvyšší soutěže, což je spolu se Swindonem Town v sezoně 1993/94 a Southamptonem v ročníku 1994/95 společný rekord všech týmů v soutěži.

08:32 – RC Lens včera porazil Lorient (2:0), Kevin Danso však utkání nedohrál. Rakouský obránce kvůli zranění třísel odstoupil v poločase.

08:13 – Celkem čtyřmi zápasy dnes odstartuje ve FORTUNA:LIZE nadstavbová část, která se bude hrát v Česku popáté. Druhá Slavia přivítá od 18:00 na úvod pětikolové skupiny o titul Baník Ostrava a pokusí se snížit čtyřbodový náskok vedoucí Sparty. Obhájci trofeje mají na programu zápas na stadionu Slovácka až v neděli. Třemi zápasy začne i šestičlenná skupina o záchranu.

07:31 – Pravděpodobné se stalo skutečným. Thiago Silva, který nedávno oznámil, že po sezoně opustí Chelsea, se upsal brazilskému Fluminense. Velezkušený střední obránce se zpět do rodné vlasti vrátí jako volný hráč, smlouvu by měl podepsat do roku 2026.

Pátek 3. května

23:59 – Portugalskou nejvyšší soutěž po třech letech opouští Vizela, která po porážce s Moreirense 0:1 ztratila i matematickou naději na záchranu.

23:21 – Lorient neukončil úmornou sérii porážek, když ve 32. kole Ligue 1 padl v Lens 0:2. Les Merlus odsoudil k šestému neúspěchu v řadě Elye Wahi, jenž se v 21 letech stal třetím nejmladším hráčem historie soutěže, který dosáhl na metu 40 gólů. Dříve to zvládli pouze Kylian Mbappé a Karim Benzema. Hosté se tak již nemají záchranu ve vlastních rukou, neboť jejich nejbližší konkurenti disponují tříbodovým náskokem a zápasem k dobru.

Lorient již nemá záchranu v Ligue 1 ve vlastních rukou. Livesport

22:11 – Finančními problémy sužovaný nizozemský klub Vitesse Arnhem vyhlásil crowdfundingovou kampaň ve snaze udržet si licenci, aby mohl v příští sezoně hrát alespoň druhou ligu. K sestupu byl odsouzen poté, co ho v dubnu fotbalový svaz potrestal odpočtem 18 bodů za porušování licenčních pravidel. Do pátku se podařilo vybrat více než milion eur, jako první přispěli hráči, kteří věnovali své výplaty.

22:00 – Groningen v nastavení vyrovnal v Telstaru na konečných 1:1 a stále tak živí naději na přímý postup do nejvyšší nizozemské soutěže. Před záverečným kolem ztrácí na druhou Rodu tři body a má oproti ní lepší skóre, které rozhoduje o konečném pořadí. Fanoušci Rody, jejíž zápas s Cambuurem končil o pár minut dřív než utkání v Telstaru, tak vyběhli na trávník slavit postup zbytečně.

21:41 – Václav Sejk dal osmý gól na hostování v Rodě, v 76. minutě zápasu s Cambuurem zvyšoval na 2:0. Pokud domácí vedení udrží a Groningen zároveň zaváhá na hřišti Telstaru, bude celek z Kerkrade kolo před koncem slavit postup do Eredivisie.

21:04 – Montpellier vyhrál ve 32. kole Ligue 1 v Toulouse 2:1. Hosté se ujali vedení z první střely, z voleje se prosadil kapitán Téji Savanier, který v 65. minutě dostal druhou žlutou kartu za nesportovní chování. Ani jeho vyloučení však domácím k bodům nepomohlo, o rozhodující zásah se postaral devatenáctiletý záložník Khalil Fayad. Krátce po jeho trefě se navíc síly na trávníku vyrovnaly.

20:21 – Robert Andrich si do sbírky přidá ocenění pro nejlepšího hráče prvních semifinále Evropské ligy. Leverkusen vyhrál v Římě nad AS 2:0 a nakročil do finále, německý záložník dal po změně stran nádhernou branku na 2:0.

20:17 – FC Janov o víkendu nastoupí proti AC Milán a na sever Itálie možná odcestuje bez své klíčové postavy. S týmem se nepřipravuje Albert Gudmundsson, islandský útočník útočník má chřipku a nad jeho nedělním startem se vznáší otazník.

20:14 – Nejlepším hráčem La Ligy za měsíc duben byl zvolen Isco. Záložník Betisu nastoupil ke všem třem zápasům, na zisku sedmi bodů se podílel jednou brankou a jednou asistencí.

19:00 – Trenéři národních týmů mohou na blížící se mistrovství Evropy nominovat až 26 hráčů, o navýšení počtu o tři rozhodla v pátek UEFA. Více informací najdete v článku.

18:46 – Vedení Antverp bude podle nizozemského tisku hledat nového trenéra, po dvou letech by měl odejít Mark van Bommel. Belgický celek pod vedením někdejšího záložníka obsadil v minulé sezoně třetí příčku a triumfoval v poháru. Letos jsou Antverpy šesté a za týden budou obhajovat pohárovou trofej ve finále proti RU Saint-Gilloise.

18:41 – Trenér Gennaro Gattuso se dostal do hledáčku nejmenovaného klubu ze Saúdské Arábie a brzy by měl dostat oficiální nabídku. Někdejší záložník dříve vedl AC Milán, Neapol, Valencii nebo Marseille, bez práce je po předčasném konci v Olympiqueu od začátku února.

18:10 – Arsenal v sobotu hostí Bournemouth a na jeho lavičku by mohl usednout i Jurriën Timber. Nizozemský obránce a letní posila z Ajaxu je v pořádku po vážném zranění kolena, potvrdil to manažer Mikel Arteta.

17:42 – Ayoub El Kaabi ve čtvrtek večer zářil a zaslouženou odměnou mu je cena pro hráče týdne v Evropské konferenční lize. Olympiakos vyhrál na hřišti Aston Villy 4:2, útočník se pod výsledek podepsal hattrickem.

17:17 – Na lavičce Dunajské Stredy bude i nadále šéfovat Xisco Muňoz, vedení slovenského klubu se svým trenérem podepsalo nový dvouletý kontrakt.

16:26 – V hledáčku Realu Madrid se ocitl Franco Mastantuono, teprve šestnáctiletý argentinský záložník patřící River Plate. Bílý balet už jihoamerický celek kontaktoval a dotazoval se, jaké odstupné za svůj talent požaduje.

16:22 – Brendan Rodgers dostal cenu pro nejlepšího manažera skotské první ligy za měsíc duben. Jeho Celtic je na prvním místě tabulky skupiny o titul, před druhými Rangers drží čtyři kola před koncem soutěže tříbodový náskok.

15:43 – Dlouholetý kapitán Dortmundu Marco Reus klub po 12 letech opustí, s vedením se dohodl, že po sezoně neprodlouží končící smlouvu. Německý ofenzivní záložník strávil v Borussii včetně mládežnických kategorií 22 let. V začátcích kariéry hrál za Ahlen a v letech 2009 až 2012 za Mönchengladbach, po mistrovské sezoně 2011/12 se ale do mateřského klubu vrátil. Sám s ním nikdy titul nezískal, sedmkrát skončil druhý za Bayernem. O jeho dalším angažmá zatím není jasno.

15:05 – Vedení Českých Budějovic sáhlo před startem ligové nadstavby ke změnám. Trenérem brankářů už není Zdeněk Křížek, kterého by měl nahradit jeho bývalý spoluhráč Pavel Kučera, jenž se v týdnu k Jihočechům měl připojit jako konzultant. V prvním týmu skončil také Martin Sladký. Více informací najdete v článku.

15:00 – Ofenzivní univerzál Jamal Musiala má zdravotní problémy, netrénuje naplno a nebude se ho týkat sobotní ligové utkání proti Stuttgartu. V nominaci Bayernu se vedle něho neobjeví ani záložník Leon Goretzka.

14:56 – Úterní šlágr proti Bayernu přinesl návrat Thibauta Courtoise na lavičku Realu Madrid, o víkendu by se belgický brankář měl dostat i na hřiště. Bílý balet v sobotu hostí Cádiz a trenér Carlo Ancelotti dá Courtoisovi příležitost po problémech s koleny. "V sobotu bude chytat, ve středu proti Bayernu znovu nastoupí Lunin," potvrdil italský kouč.

14:24 – Záložník Manchesteru City Phil Foden vyhrál anketu Asociace fotbalových novinářů (FWA) o nejlepšího fotbalistu roku v Anglii. Třiadvacetiletý anglický reprezentant dostal 42 procent hlasů a byl první před Declanem Ricem z Arsenalu a svým klubovým spoluhráčem Rodrim.

12:38 – Nejlepším hráčem měsíce ve FORTUNA:LIZE se poprvé stal srbský záložník Sparty Veljko Birmančevič. I mezi trenéry v dubnu zvítězil zástupce lídrů tabulky a obhájců titulu, potřetí v sezoně uspěl dánský kouč Pražanů Brian Priske. Výsledky zveřejnila Ligová fotbalová asociace (LFA), která anketu pořádá.

11:21 – Potomci Diega Maradony požádali argentinský soud, aby mohlo být tělo zesnulého argentinského mistra světa z roku 1986 přemístěno do mauzolea, které se v Buenos Aires buduje. Jeden z nejlepších fotbalistů historie zemřel v listopadu roku 2020 a je pohřben na soukromém hřbitově ve městě San Miguel 50 kilometrů od metropole.

10:58 – Bayern Mnichov pokračuje v hledání nástupce Thomase Tuchela a nejnovějším trenérem na seznamu bavorského klubu je podle portugalského webu Abola Roger Schmidt, který vede lisabonskou Benfiku. Bavorský celek dostal během uplynulých týdnů několikrát "přes prsty", odmítli ho Xabi Alonso, Julian Nagelsmann a naposledy Ralf Rangnick.

10:35 – Leicester slaví návrat do Premier League a anglickou nejvyšší soutěž by si měl znovu zahrát i Jamie Vardy. Sedmatřicetiletému anglickému útočníkovi, jenž letos nastřílel 20 soutěžních gólů, končí mu smlouva, podle L'Équipe ale není daleko prodloužení kontraktu.