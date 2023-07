Eubanks slaví na Mallorce. V prvním semifinále přežil mečboly, finále přetavil titul

Christopher Eubanks (27) letos jako šestý tenista vyhrál turnaj ATP, přestože byl v průběhu soutěže minimálně jednou míček od porážky. Americký tenista na trávě na Mallorce přežil dokonce pět mečbolů už v semifinále, v sobotu ve svém prvním finále smetl 6:1, 6:4 Francouze Adriana Mannarina (35).

Christopher Eubanks na Mallorce vyhrál několik těžkých bitev, v pátek ve svém premiérovém semifinále na okruhu ATP dokonce přežil pět mečbolů proti Jihoafričanovi Lloydu Harrisovi.

O to překvapivější bylo jeho suverénní představení v sobotním finále proti zkušenému Francouzi Adrianu Mannarinovi. Sedmadvacetiletý Američan nečelil jedinému brejkbolu, sám využil všechny tři šance na brejk, po 63 minutách zvítězil 6:1, 6:4 a také druhý vzájemný duel vyhrál 2:0 na sety.

Sestřih zápasu Mannarino –⁠ Eubanks Livesport CZ

"Tohle pro mě moc znamená. Znamená to pro mě celý svět. Je za tím spousta tvrdé práce, vzestupy a pády. To vše se v tento moment spojuje. Je to důkaz tvrdé práce. Teď chci makat ještě usilovněji, aby ten pocit zesílil," řekl Eubanks.

Po svém teprve třetím skalpu hráče TOP 50 se sám poprvé v kariéře posune mezi padesátku nejlepších tenistů světa. Nyní ho čeká premiéra v hlavní soutěži Wimbledonu, kde bude favoritem proti Brazilci Thiagu Monteirovi.

Pozápasový ohlas Eubankse Livesport CZ

"Pokud by mi minulý čtvrtek někdo řekl, že do svého prvního Wimbledonu budu vstupovat s prvním titulem z turnaje ATP, asi bych tomu nevěřil. Ale dnes tady stojím s trofejí a těším se na úterý," dodal rodák z Atlanty.

Vyhrát turnaj po odvrácení minimálně jednoho mečbolu dokázal jako šestý v sezoně. Před ním se to povedlo Novaku Djokovičovi (Adelaide), Yibingu Wuovi (Dallas), Hubertu Hurkaczovi (Marseille), Holgeru Runemu (Mnichov) a Francesi Tiafoeovi (Stuttgart).

Pětatřicetiletý Mannarino ve svém 12. finále už podesáté prohrál. Na tituly dosáhl jen na trávě v Hertogenboschi 2019 a na hardu ve Winston-Salemu 2022.

