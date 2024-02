Macháč má první titul z turnaje ATP. S Číňanem Zhizhen Zhangem ovládli čtyřhru v Marseille

Tomáš Macháč (23) proměnil skvělou formu z posledních měsíců v deblový úspěch a zisk první trofeje na okruhu ATP. Český tenista slaví na druhé společné akci s Číňanem Zhizhen Zhangem (27), po semifinále na Australian Open nenašli přemožitele na halovém turnaji ATP 250 v Marseille. Ve finále si poradili 6:3, 6:4 s finským tandemem Patrik Niklas-Salminen (26) a Emil Ruusuvuori (24). Zhizhen Zhang se stal vůbec prvním čínským vítězem čtyřhry na okruhu ATP.

Tomáš Macháč v posledních měsících zaznamenal řadu úspěchů. Nabral sebevědomí a dostal se do formy. Vyhrál dva halové challengery ve Francii, usadil se v TOP 100 a začal se prosazovat i na okruhu ATP.

Dosud nejpovedenější týden odehrál v Marseille. Ve dvouhře postupem do čtvrtfinále vyrovnal své maximum a ve čtyřhře dokonce triumfoval. Uspěl po boku Zhizhen Zhanga, s nímž odehrál první společnou akci teprve minulý měsíc na Australian Open, na kterém to dotáhli senzačně do semifinále.

Macháč přitom čtyřhru téměř nehrál a nebyl v ní úspěšný. Za předchozí dvě sezony v ní absolvoval pouhých devět zápasů s bilancí 2:7 na challengerech či v Davis Cupu a deblovou premiéru na hlavním okruhu si připsal až letos v Melbourne.

Na okruhu ATP má však nyní ve čtyřhře bilanci 8:1. Všechny zápasy odehrál se Zhizhen Zhangem, jenž má debl rovněž na vedlejší koleji.

Česko-čínský pár v Marseille vyřadil i druhý nasazený tandem Harri Helliovarra a John Peers či Američany Sebastiana Kordu s Vasilem Kirkovem. V nedělním finále si noví šampioni poradili po 67 minutách hry 6:3, 6:4 s finským duem Patrik Niklas-Salminen a Emil Ruusuvuori, když odvrátili všech šest brejkbolů.

Macháč se stal prvním českým vítězem čtyřhry na okruhu ATP od roku 2019, kdy Roman Jebavý triumfoval na antuce v Córdobě. Zhizhen Zhang, který se jako první Číňan prodral do TOP 50 světového žebříku singlistů, se do historie zapsal jako první čínský vítěz čtyřhry na turnaji ATP.

Třiadvacetiletý rodák z Berouna se ve světovém žebříčku deblistů posune poprvé do elitní stovky (86. místo). Na maximu bude i ve dvouhře (62. místo). V únoru ho minimálně v siglu čekají ještě kvalifikace turnajů ATP 500 v Dauhá a Dubaji.

Výsledky čtyřhry na turnaji ATP 250 v Marseille