Djokovič semifinále v hale Bercy neprohrává, Rubljova udolal po třech hodinách boje

Novak Djokovič (36) vylepšil svou bilanci v semifinále halového Masters 1000 v Paříži na 9:0. Letos v něm udolal po třech hodinách boje 5:7, 7:6, 7:5 Andreje Rubljova (26), s nímž uspěl i v pátém vzájemném duelu mimo antuku, a vyhrál třetí třísetovou bitvu během tří dnů. O sedmý triumf v hale Bercy se zkušený Srb utká s Bulharem Grigorem Dimitrovem (32), který vyřadil Stefanos Tsitsipase (25) a bude usilovat o první titul od vítězství na Turnaji mistrů 2017.

Novak Djokovič po úspěšném tažení na US Open Series, během kterého ovládl Masters 1000 v Cincinnati a v New Yorku ziskem 24. grandslamového titulu vyrovnal absolutní rekord, vynechal asijskou tour a několik týdnů odpočíval.

Po měsíc a půl dlouhé pauze se vrátil na halovém Masters 1000 v Paříži, kde si poradil již se čtyřmi soupeři. Poslední dvě výhry ho ale stály hodně sil. Ve čtvrtek přes dvě a půl hodiny bojoval o obrat proti Nizozemci Tallonu Griekspoorovi, v pátek večer absolvoval bezmála tříhodinovou bitvu s obhájcem titulu Holgerem Runem a v sobotu po třech hodinách udolal 5:7, 7:6, 7:5 Andreje Rubljova.

Sestřih zápasu Novak Djokovič – Andrej Rubljov Livesport

Šestatřicetiletý Srb za stavu 5:7 a 0:1 odvrátil brejkbol a od té chvíle už o deset let mladšímu Rusovi další šanci na brejk nenabídnul a navíc v žádném z posledních jedenácti gamů při svém servisu neztratil víc jak dva míčky. Vzájemnou bilanci upravil na 5:1, když jedinou porážku utrpěl loni na antuce ve finále turnaje v rodném Bělehradu.

Djokovič si připsal 17. výhru v řadě, od poloviny května vyhrál 30 z 31 zápasů. Dál tak zvyšuje svou šanci zakončit rok už poosmé v kariéře jako světová jednička, aktuálně má v čele náskok již 1090 bodů. Pokud by v Paříži posedmé triumfoval, jeho polštář před druhým Carlosem Alcarazem se nafoukne na 1495 bodů. Neporažený vítěz nadcházejícího Turnaje mistrů získá bodů 1500.

Statistiky zápasu Novak Djokovič – Andrej Rubljov Livesport

Djokovič je nejúspěšnějším hráčem turnajů ATP Masters 1000. Ve statistikách kraluje v počtu titulů (39) i finálových účastí (58), navíc jako jediný v historii vyhrál všech devět podniků Masters (Golden Masters) a to dokonce dvakrát.

Rodák z Bělehradu je také nejúspěšnějším hráčem Rolex Paris Masters. Na kontě má nejvíce postupů do finále (9), slavil nejvíce triumfů (6) a jako jediný v hale Bercy obhájil titul. Úřadující šampion Australian Open, French Open a US Open vylepšil famózní letošní bilanci na tvrdých površích včetně haly na 31:1.

O celkově 97. titul a jubilejní 40. z podniků Masters si 24násobný grandslamový šampion Djokovič zahraje s Grigorem Dimitrovem, s nímž vede ve vzájemné bilanci jednoznačně 11:1. Jedinou porážku s ním utrpěl na antuce v Madridu 2013.

17. hráč světa Dimitrov v posledních měsících podává stabilně kvalitní výkony a během podzimu porazil už čtyři hráče TOP 10. V Paříži zdolal čtyři z pěti soupeřů po třísetovém boji a postaral se o vyřazení Daniila Medveděva, Huberta Hurkacze či světovou šestku Stefanose Tsitsipase. Řeka v sobotním semifinále zdolal bez ztráty podání 6:3, 6:7, 7:6, v osmém vzájemném duelu si připsal druhou výhru a teprve podruhé od února 2018 postoupil do finále.

Sestřih zápasu Grigor Dimitrov – Stefanos Tsitsipas Livesport

"Jsem šťastný, že jsem ten zápas zvládl takovým způsobem. V tie-breaku druhého setu to začalo být hodně ošidné. Ve třetím setu jsem prohrával 15:40 (za stavu 1:1) a říkal jsem si, že musím něco změnit. Cítil jsem, že dělám spoustu dobrých věcí, ale on v polovině druhého setu zvedl svou hru, takže to bylo čím dál složitejší a nakonec jsem čekal na tie-break," řekl Dimitrov.

Rozhovor s Grigorem Dimitrovem Livesport

Dvaatřicetiletý Bulhar si dosud zahrál jediné finále na Masters, když v roce 2017 triumfoval v Cincinnati. V Paříži může bývalý třetí hráč světa ukončit šestileté čekání na titul. Jeho posledním úspěchem je vítězství na Turnaji mistrů v roce 2017. Celkem má zatím na kontě osm titulů.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Paříži