Šwiateková opět podlehla Ostapenkové. Titul na US Open neobhájí a přijde o post jedničky

Polka Iga Šwiateková (22) prohrála s Jelenou Ostapenkovou (26) i čtvrté vzájemné střetnutí. Lotyška při premiéře v osmifinále US Open zvítězila nad obhájkyní titulu 3:6, 6:1, 6:3 a rozhodla o tom, že se Aryna Sabalenková (25) stane novou světovou jedničkou. O třetí grandslamové semifinále a první po pěti letech si vítězka Roland Garros 2017 zahraje s domácí Coco Gauffovou (19).

Iga Šwiateková na letošním Roland Garros získala čtvrtý grandslamový titul, ale na ostatních majorech nepřekonala ani čtvrtfinále. Sice pokaždé prosvištěla bez ztráty setu do osmifinále, ale na Australian Open a na právě probíhajícím US Open v něm nečekaně ztroskotala.

Dvaadvacetiletá Polka v New Yorku prohrála v prvních třech kolech dohromady jen devět gamů a lépe začala i proti své neoblíbené soupeřce Jeleně Ostapenkové. Na ztrátu úvodního servisu zareagovala rebrejkem a po 40 minutách získala první set. Jenže stejně jako loni v Dubaji vedení neudržela a nakonec prohrála i čtvrtý vzájemný zápas.

I ve druhé sadě sice Šwiatekové smazala manko brejku, jenže byla daleko od své herní pohody a od stavu 6:3 a 3:4 prohrála sedm gamů v řadě. Agresivně hrající Ostapenková parádně returnovala a i když nedokázala zápas uzavřít při svém podání a podruhé Polce nadělit kanára, komplikace nepřipustila a zvítězila 3:6, 6:3, 6:1.

"Jsem hodně zaskočená z toho, že se má hra během utkání tak výrazně zhoršila. Protože obvykle když hraju špatně, hraju špatně na začátku a pak se nějak chytím nebo prostě problém vyřeším. A tentokrát to bylo úplně naopak," marně Šwiateková hledala důvody svého vyřazení. Zápas po zisku první sady prohrála poprvé od loňského finále v Ostravě proti Barboře Krejčíkové a následné sérii 60 výher.

"Vůbec nevím, co se s mou hrou stalo. Najednou jsem ji vůbec neměla pod kontrolou. Dělala jsem obrovské chyby a nebyla jsem schopna returnovat. Přitom jsem jinak na returnu dobrá," přemýšlela poražená polská favoritka, jež hrála osmifinále grandslamu počtrnácté v kariéře a už posedmé v něm prohrála.

Šwiateková startovala na US Open popáté v kariéře a počtvrté nevyhrála víc, jak tři zápasy. Letos jako obhájkyně titulu potřebovala uhrát lepší výsledek než Aryna Sabalenková, aby udržela post světové jedničky. To se jí ale nepovedlo a poprvé od svého posunu do čela světového žebříčku (4. dubna 2022) a celkově 75 týdnech strávených na trůnu bude sesazena.

Pětadvacetiletá Sabalenková, šampionka letošního Australian Open, bude historicky 29. světovou jedničkou a první z Běloruska. Více než třetina z nich (10) je stále aktivní tenistkou.

Ostapenková se stala první tenistkou, která má na kontě proti Šwiatekové čtyři výhry. A navíc s ní dosud neprohrála. V New Yorku polskou soupeřku předčila v poměru vítězných míčků 30:18.

"Proti Ize očekávám vždycky tvrdý boj. Věděla jsem, že musím hrát svou hru a být agresivní, protože to je to, co jí vůbec nesedí. Musela jsem bojovat do posledního bodu," řekla v rozhovoru na kurtu Rodačka z Rigy, jež porazila světovou jedničku podruhé v kariéře. Poprvé se jí to povedlo ve Wuhanu 2017 proti Španělce Garbine Muguruzaové, rovněž po obratu z 0:1 na sety.

Vítězka French Open 2017 zdolala i čtvrtou soupeřku ve Flushing Meadows ve třech setech a popáté v kariéře postoupila do čtvrtfinále grandslamu. Minimálně jednou je mezi osmičkou nejlepších na každém ze čtyř majorů.

Už po sedmi dnech je nyní jisté, že US Open bude mít novou šampionku.

V boji o třetí grandslamové semifinále a první od Wimbledonu 2018 vyzve domácí turnajovou šestku Coco Gauffovou, která vyřadila po mateřské pauze navrátivší Dánku Caroline Wozniackou 6:3, 3:6, 6:1.

Kromě Ostapenkové a Gauffové zůstaly v boji o místo ve finále v horní polovině pavouka ještě česká tenistka Karolína Muchová, jež je ve čtvrtfinále US Open poprvé v kariéře, a Rumunka Sorana Cirsteaová.

Výsledky ženské dvouhry na US Open