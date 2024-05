První kanár Brendy Fruhvirtové, v Římě dokonala obrat proti Townsendové. Sestra Linda končí

Brenda Fruhvirtová (17) pokračuje v úspěšné premiéře na antukovém turnaji WTA 1000 v Římě. Po dvou výhrách v kvalifikaci zvládla také vstup do hlavní soutěže, když i díky odvrácení 13 z 15 brejkbolů porazila 3:6, 6:2, 6:0 Američanku Taylor Townsendovou zaznamenala premiérového kanára. Naopak její sestra Linda Fruhvirtová (19) na úspěšně absolvovanou kvalifikaci nenavázala, o 17 let starší Němce Tatianě Mariaové podlehla 6:7, 6:3, 2:6. Vstup do soutěže ve středu čeká ještě Kateřinu Siniakovou (27).

Brenda Fruhvirtová letos startuje na pátém turnaji WTA. Při premiéře na antukové tisícovce v Římě i potřetí úspěšně prošla kvalifikací a již počtvrté zvládla vstup do hlavní soutěže.

V Itálii po cenných dvousetových výhrách nad Němkou Jule Niemeierovou a Francouzkou Océane Dodinovou otočila i souboj s 59. hráčkou světa Taylor Townsendovou, která prohrála třetí zápas po sobě navzdory zisku první sady. Sedmnáctiletá Češka porazila o devět let starší Američanku 3:6, 6:2, 6:0.

Fruhvirtová si v prvním setu nevypracovala jedinou šanci na brejk. I když sama zlikvidovala devět brejkbolů, při desátém kapitulovala a úvodní dějství ztratila.

Poprvé od lednového Australian Open ale dokázala skóre 0:1 na sety otočit a navíc poprvé na hlavním okruhu soupeřce nadělila kanára. Ve druhé sadě na druhý pokus potvrdila brejk a rozehrála se ke svělému výkonu. Během dvou hodin odvrátila 13 z 15 brejkbolů.

Fruhvirtová si v Římě zajistila návrat do TOP 100, v níž bude po Miře Andrejevové druhou nejmladší hráčkou, a po dnešku by se měla objevit poprvé v TOP 90.

Ve druhém kole utká se zkušenou Rumunkou Soranou Cirsteaovou (H2H 0:0) a pokud zvítězí, může si zahrát o postup do osmifinále s krajankou Markétou Vondroušovou.

Linda Fruhvirtová se v Římě představila na poslední chvíli jako náhradnice v kvalifikaci den po startu v Bundeslize ve Stuttgartu a dokázala v ní porazit ve dvou setech Yuriko Miyazakiovou i Švýcarku Viktoriji Golubicovou. Čtvrtou výhru během čtyř dnů ale nevybojovala.

Devatenáctiletá Češka skončila stejně jako loni při své premiéře ve Foro Italico v úvodním kole hlavní soutěže. Zatímco před rokem uhrála jediný game, letos padla až po třísetové bitvě s šestatřicetiletou Tatianou Mariaovou.

Statistiky zápasu Tatiana Mariaová – Linda Fruhvirtová Livesport

Obě tenistky měly hlavně v prvních dvou setech problémy udržet vlastní servis, když 15 z 21 gamů vyhrála returnující hráčka. Fruhvirtová si sice po zisku čtyř her v řadě zajistila třetí sadu, ale v ní od stavu 2:2 neuhrála ani game a po dvou a půl hodinách prohrála 6:7, 6:3, 2:6.

Linda Fruhvirtová v Římě na dvě výhry z kvalifikace nenavázala Profimedia

150. hráčka světa Fruhvirtová, která už figurovala i v TOP 50, skončila v prvním kole na šestém ze sedmi letošních turnajů na hlavním okruhu WTA. Včetně kvalifikací a menších podniků WTA 125k má mizernou zápasovou bilanci 10:14.

Startuje šest Češek

V Římě se představí celkem šest českých tenistek. Ve středu se představí ještě čerstvá vítězka turnaje WTA 125k ve španělské Lleidě Kateřina Siniaková, která se utká s domácí Nuriou Brancacciovou

Nasazené Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková a Linda Nosková mají v prvním kole volný los. Semifinalistka z roku 2020 a letos nasazená šestka Vondroušová zahájí obhajobu osmifinále proti Rumunce Aně Bogdanové, Nosková začne proti domácí 179. hráčce světa Lucrezii Stefaniniové a Krejčíková se střetne s Ruskou Elinou Avanesjanovou.

Nejvýše nasazenou je světová jednička a šampionka z let 2021 a 2022 Iga Šwiateková, titul obhajuje Kazaška Jelena Rybakinová.

14:00 | Siniaková – Brancacciová

