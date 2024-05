Tennis Tracker: Badosaová a Tsitsipas se rozešli, sestry Fruhvirtovy prošly kvalifikací

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 7. května?

Hlavní události

21:15 – Sestry Fruhvirtovy po úspěšně absolvované kvalifikaci v Římě znají jména soupeřek pro 1. kolo hlavní soutěže. Devatenáctiletá Linda si zahraje s německou veteránkou Tatianou Mariaovou, sedmnáctiletá Brenda vyzve Američanku Taylor Townsendovou.

17:32 – Kvalifikací antukového turnaje WTA 1000 v Římě prošly obě sestry Fruhvirtovy. Sedmnáctiletá Brenda v závěrečném druhém kole porazila 6:4, 6:3 Francouzku Océane Dodinovou.

15:52 – Devatenáctiletá Linda Fruhvirtová na antuce v Římě porazila 6:1, 7:6 třetí nasazenou Švýcarku Viktoriju Golubicovou, teprve podruhé v sezoně vyhrála dva zápasy po sobě a kvalifikovala se do hlavní soutěže turnaje WTA 1000.

09:00 – Bývalá světová dvojka Paula Badosaová oznámila, že už netvoří pár se Stefanosem Tsitsipasem. Dva hvězdní tenisté přiznali blízký vztah během posledního ročníku Roland Garros a následně také začali sdílet společné zážitky na sociálních sítích. Naposledy spolu byli vidět na turnaji v Madridu. Románek však nevydržel ani rok.

"Po pečlivém zvážení a mnoha vzácných společných chvílích jsme se Stefanos a já rozhodli rozejít jako přátelé," napsal Badosaová v příspěvku na Instagramu. "S obrovským vzájemným respektem jsme se nyní rozhodli pokračovat na našich vlastních cestách," dodala.

Další zprávy

21:02 – 39letý Stan Wawrinka na antukovém Masters 1000 v Římě o teprve třetí letošní výhru usilovat nebude. Švýcarský finalista z roku 2008 se odhlásil den před startem soutěže kvůli zranění pravého zápěstí. V pavouku ho nahradil francouzský lucky loser Corentin Moutet, který si zahraje s Romanem Safiulinem o střetnutí s Novakem Djokovičem.

20:16 – Bývalá světová jednička Angelique Kerberová v prvním kole turnaje WTA 1000 v Římě deklasovala 6:1, 6:0 Američanku Lauren Davisovou, které oplatila pět let starou porážku při obhajobě wimbledonského triumfu, a na teprve druhém ze šesti turnajů po mateřské pauze zvládla své úvodní vystoupení. V dalším duelu 36letá Němka vyzve Rusku Veroniku Kuděrmetovovou (H2H 1:0).

19:20 – Linda Nosková zahájí své působení na antukovém podniku WTA 1000 v Římě proti domácí 179. hráčce světa Lucrezii Stefaniniové (H2H 0:0). Šestadvacetiletá Italka si na úvod poradila v souboji tenistek startujících na divokou kartu 7:5, 6:3 se sedmnáctiletou krajankou Vittoriou Paganettiovou.

19:01 – Semifinalistka z roku 2020 a letos nasazená šestka Markéta Vondroušová zahájí obhajobu osmifinále na antukové tisícovce v Římě proti Aně Bogdanové (H2H 1:1). Rumunská tenistka v prvním kole vyřadila po setech 6:4, 6:1 Kanaďanku Leylah Fernandezovou.

18:40 – Vít Kopřiva skončil v kvalifikaci antukového podniku Masters 1000 v Římě stejně jako před rokem v posledním druhém kole. Brány do hlavní soutěže mu zabouchl Američan Nicolas Moreno De Alboran, kterému podlehl 4:6, 6:3, 4:6.

14:58 – V Římě odstartoval poslední velký přípravný turnaj před Roland Garros. Jednou z prvních postupujících v ženské části soutěže je bývalá světová dvojka Paula Badosaová, jež si poradila 6:2, 6:3 se sedmnáctiletou Ruskou Mirrou Andrejevovou. O první minisérii dvou výher po sobě od Australian Open se španělská tenistka utká s Američankou Emmou Navarrovou (H2H 0:0).

12:00 – Pondělní los tisícovky v Římě rozhodl o tom, že Rafael Nadal vstoupí do svého posledního vystoupení v italské metropoli proti jednomu z kvalifikantů. S nimi má 37letý Španěl na turnajích ATP Masters 1000 suverénně nejlepší bilanci, když vyhrál všech 40 zápasů. Druhým nejúspěšnějším bez jediné porážky je Boris Becker (13:0).

10:15 – Americká tenistka Jessica Pegulaová po zranění vynechá i antukový turnaj v Římě a jistá si není ani startem na Roland Garros koncem května. Pátá hráčka světového žebříčku dnes oznámila, že už se sice zdravotních problémů zbavila, kdy se vrátí na kurty, ale zatím neví.

09:30 – Kanaďanka Bianca Andreescuová oznámila, že se vrátí do turnajového dění v průběhu května v marockém Rabatu. Vítězka US Open z roku 2019 nehrála zápas od srpna loňského roku, tehdy doma v Montrealu vypadla hned v prvním kole. "Poslední tři měsíce jsem trénovala, byla to nejdelší přípravná sezóna, jakou jsem kdy v životě měla, ale šlo to docela dobře," svěřila se v rozhovoru pro Match Point Canada.

Andreescuová přiznala, že její hlavní letošní motivací je olympiáda v Paříži. "Nehrála jsem osm měsíců, ale mám možnost využít chráněný žebříček a snad by to mohlo vyjít, i když limit je 54. místo a já budu někde okolo 60. příčky. Ale šance tam je. Od mala jsem o téhle události snila, nejde o to, vyhrát nebo prohrát, pro mě je nejdůležitější, reprezentovat svou zemi."