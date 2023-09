S každým utkáním jsem se zlepšovala, nechala jsem tam všechno, těší vítěznou Krejčíkovou

Barbora Krejčíková (27) si z amerického San Diega odvezla dvě trofeje. V rámci turnaje WTA 500 nejprve ve finále dvouhry přemohla domácí Sofii Keninovou (24) 6:4, 2:6 a 6:4, poté navíc spolu s Kateřinou Siniakovou (27) ovládla i čtyřhru. "Předtím jsem v Americe nehrála dobře, takže jsem to nečekala. Chtěla jsem jít hlavně zápas od zápasu," svěřila se Krejčíková v rozhovoru po finálovém klání.

Na úvod poutě turnajem v kalifornském San Diegu se Krejčíková utkala s Anhelinou Kalininovou, která před tím vyřadila jinou Češku Karolínu Plíškovou. Pozdější vítězka turnaje si s ní ale poradila. Ve dvou setech Ukrajinku přemohla 6:3 a 6:2. "Chtěla jsem vyhrát alespoň jeden zápas. Po něm jsem se uvolnila a s každým utkáním jsem se zlepšovala," svěřila se Krejčíková.

Přehled utkání Keninová – Krejčíková 4:6, 6:2, 4:6

Po zranění kotníku ve Wimbledonu totiž prohrála první zápasy na turnajích v Cincinnati, Clevelandu i na US Open. Nezískala v nich navíc ani jeden set. V San Diegu už ji ale nikdo zastavit nedokázal. "V Americe jsem nehrála dobře, takže jsem to nečekala," přemítala po finálovém zápase Krejčíková. Domácí Keninovou porazila ve třech setech 6:4, 2:6 a 6:4.

Rozhovor s Barborou Krejčíkovou. Livesport

"Zápas byl těžký. Očekávala jsem, že Sofia bude hrát dobře a bude bojovat o každý balon. Je to solidní hráčka odzadu i na servisu. Čekala jsem, že se budeme přetahovat," přemítala po finále Krejčíková. Nezapomněla ani na fanoušky, kteří ji v cestě za výhrou pomohli. "Tlačili nás obě kupředu. Díky nim jsem se vyhecovala a nechala tam všechno," řekla.

Po konci trenéra Aleše Kartuse se rodačka z Ivančic připravuje s novým koučem Pavlem Motlem. "Hodně mi pomohl. Trénovali jsme během US Open i tady a cítila jsem, že se každý den zlepšuju," pochvalovala si. "Jsem ráda, že jsem to mohla nakonec prodat na kurtu. Je to super zakončení americké série," dodala.

Cesta Krejčíkové turnajem v San Diegu. Livesport

Po triumfu v San Diegu se Krejčíková posune ve světovém žebříčku na 10. místo a v elitní desítce doplní krajanky Markétu Vondroušovou (6.) a Karolínu Muchovou (8.). Vedle finanční odměny přes 120 tisíc dolarů (více než 2,7 milionu korun) získala Krejčíková také skleněnou trofej a surfovací prkno.

Přehled utkání Krejčíková/Siniaková – Collinsová/Vandewegheová 6:1, 6:4

Krejčíková v Kalifornii navíc podruhé v kariéře brala dvě trofeje z jedné akce, což se jí až dosud povedlo jen při senzační jízdě na předloňském Roland Garros. Sedmadvacetiletá Češka také doufá, že si nabranou formu přenese i do Asie, kde ji čeká další turnaj.