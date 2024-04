Vondroušová po šesti letech zdolala Sabalenkovou a ve Stuttgartu si zahraje o finále

Markéta Vondroušová (24) po šesti letech a sérii čtyř porážek našla recept na Arynu Sabalenkovou (25). Na světovou dvojku si vyšlápla ve čtvrtfinále hvězdami nabitého antukového turnaje WTA 500 ve Stuttgartu, kde finalistku předchozích tří ročníků zdolala 3:6, 6:3, 7:5 a vzájemnou bilanci upravila na 3:4. V prvním semifinále od wimbledonského triumfu se utká s Coco Gauffovou (20), nebo Martou Kosťukovou (22)-

Markéta Vondroušová v březnu kvůli úmrtí milovaného dědečka odstoupila z turnaje v Indian Wells a vzdala se i starti na další tisícovce v Miami, po neplánované měsíční pauze ale měla více času nachystat se na antukovou část sezony a přípravu nyní zúročuje na halovém podniku WTA 500 ve Stuttgartu.

Čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova na jihozápadě Německa po dvousetových výhrách nad Donnou Vekičovou a Anastasií Potapovovou zvládla navzdory prohrané úvodní sadě i souboj s favorizovanou Arynou Sabalenkovou. O rok starší Bělorusku přetlačila v duelu grandslamových šampionek po setech 3:6, 6:3, 7:5.

Obě tenistky měly v utkání problémy s udržením vlastního servisu. Zatímco ale Sabalenková využila jen šest z patnácti brejkbolů, Vondroušová soupeřce sebrala podání sedmkrát z osmi příležitostí. Běloruska jí k tomu pomohla i 48 nevynucenými chybami, z toho devíti dvojchybami.

"Byl to velmi náročný zápas. Aryna je strašně těžká soupeřka a je se jen snažila zůstat co nejdéle ve výměnách. A také být klidná i za nepříznivého stavu, to podle mě bylo klíčové," komentovala Vondroušová v zápasovém rozhovoru na kurtu.

Statistiky zápasu Markéta Vondroušová – Aryna Sabalenková Livesport

Úřadující wimbledonská šampionka Vondroušová porazila vítězku loňského Australian Open Sabalenkovou potřetí ze sedmi vzájemných duelů a poprvé po šňůře čtyř porážek během šesti let. Poprvé uspěla v roce 2017 v kvalifikaci halového turnaje ve švýcarském Bielu, kde nakonec slavila první ze dvou triumfů, podruhé o rok později v Indian Wells.

Bilanci proti hráčkám TOP 10 Vondroušová upravila na 12:23. Pět z dvanácti výher slavila proti světové dvojce, což je stále její nejcennější skalp.

Tři soupeřky během jednoho turnaje Vondroušová porazila poprvé od loňského US Open a do semifinále postoupila poprvé od životního triumfu ve Wimbledonu. O celkově 7. finále si finalistka Roland Garros 2019 či majitelka stříbrné olympijské medaile z Tokia 2021 zahraje se světovou trojkou Coco Gauffovou z USA, nebo Ukrajinkou Martou Kosťukovou.

Kazaška Jelena Rybakinová musela i ve druhém letošním zápase na antuce do tří setů. Po Veronice Kuděrmetovové si poradila i s další členkou druhé světové desítky Jasmine Paoliniovou z Itálie, přestože neudržela náskok setu a brejku a ve třetí sadě prohrávala 0:2.

Světová trojka Rybakinová po ztrátě prvních dvou gamů dostala zápas pod kontrolu a vedla 6:3 a 4:2. Jenže pak vypadla z rytmu, prohrála 7 z 8 následujících her a vítězku nedávné tisícovky v Dubaji zastavila až za stavu 0:2 v rozhodujícím dějství. Od té chvíle se znovu mohla spolehnout na své podání a do konce utkání už ztratila jen jeden game.

"Měla jsem šanci to ukončit ve druhém setu, ale ztratila jsem tam energii. Jsem šťastná, že jsem to nakonec dotáhla do vítězného konce, protože se na kurtu cítím čím dál lépe," komentovala čtyřiadvacetiletá Rybakinová, jež soupeřku přestřílela na vítězné údery 31:16, zároveň však udělala o 15 nevynucených chyb více (33:18).

Vítězka Wimbledonu 2022 tak zvládla jubilejní 10. třísetový zápas po sobě. Letos v něm neuspěla jen v lednu v Melbourne po nevyužití šesti mečbolů proti Anně Blinkovové. Naposledy se to povedlo před více než čtyřmi lety Japonce Naomi Ósakaové, která třetí set neprohrála dokonce dvanáctkrát po sobě.

O již 5. finále v roce 2024 si čtvrtá tenistka žebříčku WTA Rybakinová zahraje s dvojnásobnou obhájkyní titulu a ve Stuttgartu stále neporaženou Polkou Igou Šwiatekovou, nebo Britkou Emmou Raducanuovou.

Výsledky turnaje WTA 500 ve Stuttgartu