Vondroušová je bez ztráty setu ve čtvrtfinále, Nosková nestačila na Raducanuovou

Markéta Vondroušová (24) nepovolila po Donně Vekičové set ani Anastasii Potapovové (23) a po vítězství 7:6, 6:1 poprvé postoupila na tradičně silně obsazené antukové pětistovce ve Stuttgartu do čtvrtfinále. Úřadující wimbledonská šampionka se v něm utká s finalistkou posledních tří ročníků Arynou Sabalenkovou. Místo mezi nejlepší osmičkou naopak nevybojovala Linda Nosková (19), jež podlehla 0:6, 5:7 Emmě Raducanuové (21) a přišla o možnost se opět utkat se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou (22).

Markéta Vondroušová loni prožila životní sezonu korunovanou senzačním triumfem ve Wimbledonu, kde se stala první nenasazenou šampionkou nejslavnějšího turnaje v open éře. Po čtvrtfinálové účasti na US Open se jí však i vinou zdravotních problémů přestalo dařit a do Stuttgartu přijela s nelichotivou letošní bilancí 5:4.

V Porsche Areně se ovšem zase rozjíždí a stále neztratila set. Po Donně Vekičové si poradila i s loňskou semifinalistkou Anastasií Potapovovou a vzájemnou bilanci s Ruskou upravila na 4:1. V úvodním dějství se dostala jen k jednomu brejkbolu a brejk nepotvrdila, nicméně v tie-breaku měla navrch 7:5 a ve druhé sadě už díky chybám soupeřky naprosto dominovala.

Statistiky zápasu. Livesport

Vondroušová ve Stuttgartu plní roli nasazené šestky a absolvuje svůj první turnaj po zhruba měsíční pauze a odstoupení z tisícovky v Indian Wells. V posledních pár týdnech na kurtech chyběla kvůli úmrtí dědečka.

Na tradičně silně obsazené antukové pětistovce startuje počtvrté v kariéře a postupem mezi nejlepší osmičku vylepšila své maximum v tomto dějišti. Všechny tři předchozí starty totiž zakončila nejpozději ve druhém kole.

Bývalá finalistka French Open v tomto týdnu zaznamenala svou teprve druhou vítěznou sérii a zároveň druhé čtvrtfinále v letošní sezoně. V tomto roce hrála čtvrtfinále pouze v Dubaji a zahodila v něm luxusní náskok včetně mečbolů proti Soraně Cirsteaové.

O první semifinále od zmíněného triumfu ve Wimbledonu se utká s finalistkou posledních tří ročníků Arynou Sabalenkovou. Se světovou dvojkou prohrála poslední čtyři souboje a ve vzájemné bilanci ztrácí 2:4.

Linda Nosková v úterý vyřadila světovou desítku Jelenu Ostapenkovou a i na sedmém letošním turnaji zvládla své úvodní vystoupení, přidat druhou výhru ale už potřetí v řadě nedokázala. Dva dny po skalpu bývalé šampionky Roland Garros nestačila na bývalou vítězku US Open Emmu Raducanuovou.

Devatenáctiletá Češka se s o dva roky starší Britkou utkala podruhé a opět na antuce prohrála. Zatímco předloni na French Open svedla třísetovou bitvu, tentokrát dostala kanára a soupeřce nedokázala vzít jediný servis.

V prvních dvou gamech na returnu měla Nosková šanci na brejk, ale dva brejkboly nevyužila a Raducanuová od té chvíle vyhrála na podání 30 ze 38 fiftýnů. Česká tenistka ve druhé sadě hru vyrovnala, ale do třetího dějství a nakonec ani do tie-breaku Britku nedostala. První mečbol ještě odvrátila esem, při druhém ale poslala míček do autu a prohrála 0:6, 5:7.

Statistiky zápasu Emma Raducanuová – Linda Nosková Livesport

Nosková se porážkou připravila již o pátý souboj se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou, kterou letos porazila na Australian Open a podlehla jí na posledních dvou akcích v Indian Wells a Miami.

S vítězkou předchozích dvou ročníků Šwiatekovou si tak ve čtvrtfinále zahraje stejně jako předloni Raducanuová, jež ve dvou vzájemných duelech neuhrála ani set. Polská tenistka v prvním letošním utkání na antuce porazila 6:3, 6:4 Belgičanku Elise Mertensovou a svou bilanci ve Stuttgartu vylepšila na 9:0.

Výsledky turnaje WTA 500 ve Stuttgartu