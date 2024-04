Vondroušová ve Stuttgartu po měsíční pauze porazila Vekičovou. Nosková smetla Ostapenkovou

Markéta Vondroušová vstoupila do turnaje ve Stuttgartu vítězně.

Markéta Vondroušová (24) vstoupila vítězně do prvního turnaje po měsíční pauze. Ve Stuttgartu zvládla souboj s nebezpečnou Donnou Vekičovou (27) ve dvou setech 6:4, 6:3 a vzájemnou bilanci vylepšila na 2:1. Češka tak zvládla vstup do třetího turnaje v řadě a na německé pětistovce dorovnala své zdejší maximum. Vítěznou premiéru si připsala Linda Nosková (19), která smetla 6:3, 6:1 světovou desítku Jelenu Ostapenkovou (26).

Vondroušová hraje první turnaj od březnového Indian Wells, kdy se ze Spojených států amerických vrátila domů předčasně kvůli úmrtí dědečka. Měsíční pauza na jejím výkonu ale příliš znát nebyla. V prvním kole na akci WTA 500 ve Stuttgartu si poradila s nebezpečnou Vekičovou, kterou předtím porazila pouze minulý rok při cestě za životním titulem ve Wimbledonu.

Vondroušová měla hned v úvodu utkání za stavu 2:1 brejkboly, ani jeden však nevyužila a v zápětí sama přišla o podání po vítězném returnu soupeřky. Češka se ale nakopla k obratu a od stavu 2:4 získala čtyři hry v řadě a tím i první set.

Úřadující wimbledonská vítězka pokračovala v jízdě i na začátku druhého setu a dostala se do vedení 3:1. V páté hře však ztratila po dlouhém gamu servis a následně dovolila soupeřce srovnat. Od té chvíle byla opět lepší hráčkou na kurtu Vondroušová. Češka získala tři hry v řadě a postoupila mezi šestnáctku nejlepších.

O překonání zdejšího maxima bude nasazená šestka usilovat proti vítězce zítřejšího duelu mezi Anastasií Potapovovou a Ljudmilou Samsonovou.

Linda Nosková si na podniku WTA 500 ve Stuttgartu odbyla vítěznou premiéru a po skalpu světové desítky Jeleny Ostapenkové postoupila mezi šestnáct nejlepších hráček turnaje. Devatenáctiletá Češka zvítězila nad nasazenou osmičkou jasně ve dvou setech, letošní bilanci si vylepšila na 15:6 a s Lotyškou srovnala vzájemnou bilanci na 1:1.

Nosková vlétla do prvního letošního zápasu na antuce ve velkém stylu. První dvě hry při podání Ostapenkové získala čistou hrou a odskočila do vedení 4:0. Za stavu 5:2 Nosková sice ještě set nedopodávala, ale v další hře sebrala Lotyšce podání opět čistou hrou a i díky 13 vítězným úderům se dostala do vedení 1:0.

Druhý set zápasu probíhal podobně jako ten první. Nosková se rychle dostala do vedení 5:0, přestože ve všech svých gamech na servisu musela přes shodu. Poté povolila Lotyšce jedinou hru a zápas dopodávala.

O první čtvrtfinále od lednového Australian Open se česká teenagerka utká s vítězkou šlágru dvou divokých karet mezi Emou Raducanuovou a Angelique Kerberovou.

Lotyšce, která letos posbírala už dva tituly, se v poslední době nedaří. Od zisku trofeje v Linci odehrála pět turnajů a jen v Dubaji dokázala porazit více než jednu soupeřku.

