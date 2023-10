Shelton proměnil první finále v premiérový triumf. Trofej si odváží z pětistovky v Tokiu

Ben Shelton (21) proměnil své premiérové finále na hlavním okruhu v titul a hned z podniku kategorie ATP 500. V závěrečném utkání v japonské metropoli porazil 7:5, 6:1 Aslana Karaceva (30), po US Open s ním vyhrál i druhý vzájemný souboj a zajistil si posun na 14. místo světového žebříčku.

Ben Shelton na začátku sezony oslnil postupem do čtvrtfinále Australian Open a i když v následujících měsících na další úspěch dlouho čekal, v září se poprvé v kariéře prodral do semifinále a hned na grandslamovém na US Open.

Další milník krátké kariéry si připsal tento týden v Tokiu, kde po čtyřech výhrách, z toho třech třísetových, postoupil poprvé do finále a to přetavil v titul. V boji o něj přehrál 7:5, 6:1 Aslana Karaceva.

Američan vyhrál i druhý vzájemný zápas, poprvé Rusa zdolal minulý měsíc na newyorském grandslamu. Ve světovém žebříčku vyletí z 19. na 14. místo a znovu vylepší své maximum.