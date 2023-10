Těžká skupina? Tady už nebylo z čeho vybírat, říká Vondroušová před Turnajem mistryň

Tenistka Markéta Vondroušová (24) se připravuje na premiérový start na Turnaji mistryň, po zdravotních potížích s loktem se již cítí fit. Wimbledonská vítězka vstoupí do soutěže v pondělí od 23:00 proti čtyřnásobné grandslamové šampionce Polce Ize Šwiatekové (22), v základní skupině Chetumal se utká také s Američankou Cori Gauffovou a Tunisankou Ons Jabeurovou. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport popsala hektické přípravy turnaje či specifický vítr v dějišti.

"Tady už nebylo z čeho vybírat," řekla Vondroušová Radiožurnálu ke složení základní skupiny, z níž postoupí do semifinále dvě tenistky. "Tady už je těžké všechno, takže jsem neměla žádné přání. Čekala jsem jen, jak se to rozlosuje. Všechny zápasy jsou extrémně těžké," doplnila česká tenistka.

Světová šestka Vondroušová zahájí prestižní turnaj až v druhém hracím dnu. Na úvod vyzve Šwiatekovou, s níž má dosud pasivní bilanci 0:2. Letos s ní prohrála ve čtvrtfinále turnaje v Cincinnati 6:7, 1:6. "Na úvod je to jeden z nejtěžších zápasů, co mohl být. Zase se ale snad hezky rozehraju. Všechny zápasy jsou tu strašně těžké a člověk si fakt nevybere. Neřeším to. Jsem ráda, že je kurt ready, a doufám, že si hezky zahrajeme," uvedla Vondroušová.

Problémy s loktem zažehnány

Rodačka ze Sokolova sehrála od zářijového US Open pouze jeden zápas. Zúčastnila se na začátku října turnaje v Pekingu, kde prohrála hned v 1. kole s Ukrajinkou Anhelinou Kalininovou. "Měla jsem trochu problémy s loktem. Řešila jsem to. Letěla jsem ještě do Číny kvůli tomu Masters, ale jakmile jsem se tam dostala, nechtěla jsem už riskovat. Teď už je to docela dobré, tak si to užívám. Nevím, jestli jsem plná sil, ale snažím se," podotkla s úsměvem Vondroušová.

Mexický Cancún se jí jako dějiště líbí. Také se jí ale dotkly hektické přípravy. Organizátoři dokončovali výstavbu kurtu a zázemí na poslední chvíli. "Asi jsem si říkala, že to nějak stihnout musí. To by bylo hodně blbé. Budeme na tom centru hrát málo. Já hraju až v pondělí, takže si na tom trochu zahraju, ale ten čas je fakt krátký," uvedla Vondroušová.

Letos měla Vondroušová skvělý rok. Livesport

Turnajová sedmička sdílela na Instragramu koláž, kde je s ostatními tenistkami v montérkách. Také ona se v minulých dnech nouzově připravovala na kurtech, které patří k hotelu. "Říkali nám, že by to mělo být připravené od čtvrtka, pak to posunuli na pátek, pak na sobotu. Kurt ještě není úplně suchý, trochu to lepí. Je to tak, jak to je," líčila. Dalším specifikem v přímořském letovisku je i silný vítr. "Na hotelu na kurtech je to fakt uragán. Tam se trénuje fakt těžko. Jsou to trochu bojové podmínky," podotkla Vondroušová.

Česká tenistka přesto organizátory ocenila. "Dělají, co můžou. Před dvěma dny to bylo ještě šílený a nebylo to vůbec ready. Alespoň to postoupilo a dnes jsme si zahrály. Hotel je skvělý a vše okolo také. Akorát ten centr nebyl ready, tak to bylo těžké. Ale ti lidé se snaží," dodala Vondroušová.