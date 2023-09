Nečekané strasti už ve 3. kole proti Djeremu. Djokovič poosmé utekl ze stavu 0:2 na sety

Novak Djokovič (36) ve třetím kole US Open čelil nečekané výzvě. S velmi dobře hrajícím krajanem Laslem Djerem (28) musel zařadit na vyšší rychlostní stupeň, neboť prohrával 0:2 na sety a takový stav na tvrdém povrchu otočil dosud jen jednou. V New Yorku se mu to povedlo podruhé a celkově poosmé v kariéře, trojnásobný srbský šampion nakonec v půl druhé v noci zvítězil 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3 a postoupil do osmifinále.

Novak Djokovič se po letošních triumfech na Australian Open a French Open stal s 23 grandslamovými trofejemi nejúspěšnějším mužem v historii a od vyrovnání absolutního rekordu Margaret Courtové nebyl daleko hned ve Wimbledonu, kde ve finále prohrál pětisetovou bitvu s Carlosem Alcarazem.

Druhou šanci získat 24. titul má nyní na US Open, na který má od posledního a celkově třetího triumfu v roce 2018 hořké vzpomínky. V osmifinále 2019 musel vzdát kvůli zranění, v osmifinále 2020 byl po nešťastně odpáleném míčku a trefení lajnové rozhodčí diskvalifikován, předloni prohrál finále s Daniilem Medveděvem a nezkompletoval jako třetí muž v historii kalendářní Grand Slam a loni ve Flushing Meadows nesměl startovat kvůli odmítavému postoji k vakcíně proti Covidu-19.

Před letošním ročníkem si sebevědomí zvedl vítězstvím na Masters 1000 v Cincinnati po finálové bitvě s Alcarazem a už po úvodní výhře v New Yorku měl jistotu, že Španěla letos počtvrté sesadí z čela světového žebříčku.

Po suverénních výhrách nad Francouzem Alexandrem Müllerem a Španělem Bernabém Zapatou si i při 17. startu na US Open zahrál třetí kolo a popatnácté v řadě v něm byl úspěšný. Proti krajanu Laslu Djeremu se však nečekaně nadřel, zvítězil až po 3 hodinách a 37 minutách boje 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3.

V úvodních dvou setech se Djokovičovi nedařilo prolomit soupeřův servis a o svůj vždy jednou přišel. Až od třetí sady našel na houževnatého krajana recept. Dvaatřicátý hráč světa Djere ještě v páté sadě zabojoval a za stavu 3:5 měl brejkbol, Djokovič jej však odvrátil a vzápětí v půl druhé v noci proměnil druhý mečbol.

"Doufám, že se vám ta show líbila. Pro mě to zas tak příjemné nebylo, zvláště v prvních dvou setech. Byl to jeden z nejtěžších zápasů, které jsem tu za spoustu let odehrál," řekl Djokovič v rozhovoru na kurtu.

"Po druhém setu jsem si trochu povídal před zrcadlem. Trochu jsem se na sebe smál, protože jsem byl z výsledku naštvaný. Musel jsem se povzbudit, abych se sebral a zvedl si náladu," přiznal rodák z Bělehradu.

Statistiky zápasu. Livesport

Djokovič odehrál 34. zápas na tři vítězné sety, v němž prohrával 0:2 na sety, a poosmé v kariéře včetně jedné skreče soupeře z něj odešel jako vítěz. Na tvrdém povrchu se mu to podařilo teprve podruhé poté, co v semifinále US Open 2011 udolal Rogera Federera dokonce až po odvrácení dvou mečbolů a nakonec dokráčel až k titulu.

V minulosti nedokázali dotáhnout skvěle rozehraný zápas k vítězství proti srbské hvězdě kromě Djereho a Federera ani Guillermo García-López, Andreas Seppi, Kevin Anderson, Lorenzo Musetti, Stefanos Tsitsipas a Jannik Sinner.

Minimálně jednou Djokovič prohrával 0:2 na sety na celkově šesti turnajích a čtyřikrát to pak dotáhl k triumfu. Kromě US Open 2011 také ve Wimbledonu 2015, na Roland Garros 2021 (z nepříznivého stavu unikl dvakrát) a ve Wimbledonu 2022.

Z Big 4 má druhou nejlepší úspěšnost v zápasech, v nichž prohraje první dva sety: Andy Murray 25,6 % (11:32), Djokovič 23,5 % (8:26), Roger Federer 21,7 % (10:36) a Rafael Nadal 14,8 % (4:23).

V boji o místo ve čtvrtfinále šampiona z let 2011, 2015 a 2018 Djokoviče čeká chorvatský kvalifikant Borna Gojo (h2h 0:0), který vyřadil bez ztráty podání Jiřího Veselého a připsal si šestou výhru v řadě.

Výsledky US Open ve dvouhře mužů