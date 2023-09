Tennis Tracker: Mladíci Draper a Arnaldi poprvé postoupili do osmifinále grandslamu

Jednadvacetiletý Draper a o rok starší Arnaldi na US Open poprvé prošli do osmifinále grandslamu.

Co všechno se děje 2. září?

23:48 – Jessica Pegulaová musela poprvé na letošním US Open do rozhodující sady. V ní však nenabídla Elině Svitolinové vracející se po mateřské pauze ani jednu brejkbolovou šanci a rozjetou Ukrajinku přetlačila 6:4, 4:6, 6:2. O sedmé grandslamové čtvrtfinále a zároveň vyrovnání svého maxima na podnicích velké čtyřky se americká jednička utká s krajankou Madison Keysovou.

23:16 – Andrej Rubljov si na US Open poradil 3:6, 6:3, 6:1, 7:5 s Arthurem Rinderknechem a znovu po roce postoupil v New Yorku mezi nejlepší šestnáctku, tentokrát po skalpech tří francouzských tenistů. O deváté kariérní grandslamové čtvrtfinále, čtvrté v tomto dějišti, a také vyrovnání svého maxima na podnicích velké čtyřky bude bojovat s Jackem Draperem.

21:27 – Carlos Alcaraz prohrával během přípravy na obhajobu titulu na US Open sety jako na běžícím páse, ale na závěrečném grandslamu sezony je téměř stoprocentní. Jeden z největších favoritů musel odehrát více než tři sady až ve třetím kole proti Danielovi Evansovi, se kterým si poradil 6:2, 6:3, 4:6, 6:3. O čtvrtfinálovou účast i při svém třetím startu ve Flushing Meadows se lídr žebříčku popere s Matteem Arnaldim.

21:07 – Matteo Arnaldi absolvoval ve druhém kole US Open pětisetovou bitvu s teenagerem Arthurem Filsem, ovšem ve třetím kole se zkušeným Cameronem Norriem neztratil jediný set a nasazeného Brita smetl 6:3, 6:4, 6:3. Ve svém prvním osmifinále na grandslamech se 22letý Ital střetne s Carlosem Alcarazem, nebo Danielem Evansem.

20:37 – Madison Keysová otočila na US Open po setech 5:7, 6:2, 6:2 souboj s Ljudmilou Samsonovovou a po čtyřech letech prošla do osmifinále domácího podniku velké čtyřky. Finalistka ročníku 2017 vyzve na úvod druhého týdne Elinu Svitolinovou, nebo krajanku a americkou jedničku Jessicu Pegulaovou.

20:15 – Jackovi Draperovi na letošním US Open zatím drží zdraví a na jeho výkonech je to hned znát. Talentovaný britský mladík poprvé na turnaji ztratil set, ale s domácím Michaelem Mmohem si poradil 6:4, 6:2, 3:6, 6:3 a poprvé v kariéře postoupil do osmifinále grandslamů. V něm bývalý 38. a aktuálně až 123. hráč světa vyzve Andreje Rubljova, či Arthura Rinderknecha.

18:37 – Darja Kasatkinová musela obě předchozí utkání na letošním US Open otáčet, ale s kvalifikantkou Greet Minnenovou si poradila ve dvou setech 6:3, 6:4 a po šesti letech ve Flushing Meadows postoupila do osmifinále. O premiérové čtvrtfinále v tomto dějišti a celkově čtvrté na grandslamových podnicích se utká se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou.

18:11 – Aryna Sabalenková na letošním US Open stále neztratila jediný set. Běloruska si ve třetím kole stejně jako loni poradila s Clarou Burelovou, tentokrát po setech 6:1, 6:1, a opět se v live žebříčku posunula na post světové jedničky před obhájkyni titulu Igu Šwiatekovou. Ve druhém týdnu závěrečného grandslamu je třetím rokem po sobě a v osmifinále se semifinalistka posledních dvou ročníků utká s Darjou Kasatkinovou, nebo Greet Minnenovou.

15:40 –Také šestnáctiletá Brenda Fruhvirtová po nečekaném nezdaru v kvalifikaci US Open pokračuje na vítězné vlně na antukových turnajích ITF, na nichž vyhrála dokonce již 14 zápasů a 28 setů po sobě. Na podniku s dotací 40.000 dolarů v nizozemském Oldenzaalu v sobotu přehrála 6:2, 7:5 Němku Fabiennu Gettwartovou a postoupila do 12. finále. O 12. titul se utká s domácí Anoukou Koevermansovou (h2h 1:0).

14:36 – Sedmnáctiletá Sára Bejlek se týden po debaklu v prvním kole kvalifikace US Open vrátila na vítěznou vlnu na antukových turnajích ITF, na nichž neprohrála poosmé v řadě. Na 'šedesátce' v Praze v sobotu porazila 6:3, 7:6 Australanku Seonu Mendézovou a na třetím ze čtyř posledních podniků postoupila do finále. O druhý letošní a celkově 6. titul, který by jí zajistil návrat do TOP 200, si zahraje s Rumunkou Cristinou Mituoavou (h2h 0:0).

13:59 – Třetí nasazený Michael Vrbenský na antukovém podniku ITF M25 ve slovinském Mariboru porazil 6:3, 6:2 Ukrajince Viacheslava Bielinského a poprvé od loňského září, kdy na dvou turnajích během dvou týdnů slavil triumf ve dvouhře i ve čtyřhře, postoupil do finále. O 9. titul si třiadvacetiletý Čech zahraje s Brazilcem Nicolasem Zanellatem (h2h 0:0).

10:05 – V osmifinále US Open jsou po 13 letech čtyři domácí tenisté (Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Tommy Paul, Ben Shelton). A pokud v sobotu uspěje i Michael Mmoh proti Jacku Draperovi, bude poprvé od roku 1995 mezi šestnáctkou nejlepších hned pět Američanů.

09:44 – Karolíně Muchové se daří, hýří sebevědomím a výsledkem jsou i povedené údery z těžkých pozic. V pátek na US Open potěšila zrak fanoušků tweenerem, kterým zaskočila domácí Taylor Townsendovou.

07:32 – Novak Djokovič posedmé v kariéře a teprve podruhé na tvrdém povrchu vyhrál zápas, v němž prohrával 0:2 na sety. Ve třetím kole US Open trojnásobný srbský šampion musel zvýšit úroveň své hry proti krajanu Laslu Djeremu, kterého nakonec v půl druhé v noci zdolal 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3. V osmifinále na favorita čeká chorvatský kvalifikant Borna Gojo (h2h 0:0).

05:55 – Světová čtyřka Jelena Rybakinová na US Open svou sbírku grandslamových čtvrtfinále nezkompletuje. Kazašská vítězka loňského Wimbledonu a finalistka letošního Australian Open v boji o první newyorské osmifinále podlehla po téměř tříhodinovém boji 3:6, 7:6, 4:6 Soraně Cirsteaové. Naopak Rumunka při celkově 15 .startu na US Open poprvé postoupila do 4. kola, v němž na ni čeká odveta za loňské vyřazení proti Švýcarce Belindě Bencicové (h2h 2:1).

04:30 – Belinda Bencicová na US Open zdolala 7:6, 2:6, 6:3 Číňanku Lin Zhu a postoupila mezi šestnáctku nejlepších. O již čtvrté newyorské čtvrtfinále si semifinalistka z roku 2014 zahraje s Jelenou Rybakinovou, nebo Soranou Cirsteaovou.

04:20 – Jiří Veselý na US Open své maximum z roku 2015 nepřekonal. Po dvou pětisetových výhrách v New Yorku nestačil ve 3. kole na Bornu Goja, v boji o vyrovnání nejlepšího grandslamového výsledku prohrál snadno 4:6, 3:6, 2:6. Chorvatský kvalifikant, který měl před turnajem na kontě jedinou výhru na grandslamech, v osmifinále vyzve Novaka Djokoviče, nebo Lasla Djereho.

04:15 – Světová šestka Coco Gauffová na domácím US Open musela už podruhé otáčet nepříznivý vývoj z 0:1 na sety. Belgičanku Elise Mertensovou porazila 3:6, 6:3, 6:0, vyhrála 14. z posledních 15 zápasů a po životním triumfu na 'tisícovce' v Cincinnati protáhla svou neporazitelnost na osm utkání. O obhájení loňského čtvrtfinále se devatenáctiletá Američanka utká s Dánkou Caroline Wozniackou (h2h 0:0).

04:05 – Premiérová cesta Jakuba Menšíka grandslamovým turnajem skončila až na raketě šestého soupeře. Talentovaný český mladík ve třetím kole US Open neuspěl až ve svém prvním souboji s hráčem TOP 50, s domácí světovou devítkou Taylorem Fritzem utrpěl v den 18. narozenin debakl 1:6, 2:6, 0:6.

03:50 – Dominic Stricker vyhrál i třetí pětisetový zápas kariéry. Dva dny po životním skalpu Stefanose Tsitsipase jednadvacetiletý Švýcar zdolal ve svém prvním vystoupení ve třetím kole grandslamu 2:6, 7:5, 7:6, 3:6, 6:2 Francouze Benjamina Bonziho a při teprve třetím startu na majorech postoupil už mezi šestnáct nejlepších, čímž si zajistil premiérový posun do TOP 100.

03:30 – Barbora Strýcová na US Open slaví úspěšný vstup do svého posledního mixu kariéry. Sedmatřicetiletá Češka a o tři roky starší Mexičan Santiago González v New Yorku odstartovali výhrou 2:6, 7:6, 11:9 nad silnou australskou dvojicí Storm Hunterová a John Peers.

03:20 – Dvaadvacetiletý Australan Rinky Hijikata na US Open porazil při premiéře ve třetím kole grandslamu 6:3, 6:3, 4:6, 6:3 Číňana Zhizhena Zhanga a při svém teprve třetím startu na majorech postoupil do osmifinále. O čtvrtfinále si deblový vítěz letošního Australian Open zahraje s domácím Tiafoem (h2h 0:0).