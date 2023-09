Menšík tvrdě narazil, s Fritzem uhrál jen tři gamy. Ve třetím kole US Open dohrál i Veselý

US Open je po pěti dnech bez českých mužů. Až na raketě šestého soupeře skončila premiérová cesta Jakuba Menšíka grandslamovým turnajem, když ve třetím kole neuspěl ve svém prvním střetnutí s hráčem TOP 50. S domácí světovou devítkou Taylorem Fritzem (25) utrpěl v den 18. narozenin debakl 1:6, 2:6, 0:6. Po hladké porážce dohrál i Jiří Veselý (30), jenž nestačil na chorvatského kvalifikanta Bornu Goja (25).

Finalista juniorského Australian Open 2022 Jakub Menšík má za sebou povedenou premiéru na grandslamovém turnaji mezi muži. Skončila 1. září v den, kdy dovršil plnoletosti.

Talentovaný český tenista, který už dostával rady i během tréninků s Novakem Djokovičem, vyhrál pět turnajů ITF a jeden challenger, na US Open prošel nevyzpytatelnou tříkolovou kvalifikací, další dvě výhry přidal v hlavní soutěži a ztroskotal až na raketě domácího favorita.

Po skalpech Francouzů Grégoira Barréreho a Titouana Drogueta nenašel recept na Američana Taylora Fritze. Proti světové devítce v prvním vzájemném střetnutí s hráčem elitní padesátky uhrál pouhé tři hry a po hodině a půl prohrál drtivě 1:6, 2:6, 0:6.

Menšík na kurtu Louise Armstronga tempu útočně hrajícího favorita od prvních výměn nestačil. Nejmladší tenista ve 3. kole US Open od roku 1990 prohrál na vítězné údery jednoznačně 6:25, pod tlakem spáchal 25 nevynucených chyb a nakonec od o sedm let staršího Američana dostal kanára.

Prostějovský rodák si úspěšnou jízdou zajistil posun do TOP 150 světového žebříčku, v níž bude jediným zástupcem pod 19 let. V příští sezoně by tak na grandslamech měl mít jisté místo minimálně v kvalifikacích.

Rodák ze San Diega Fritz letos v New Yorku pokračuje v dominantních výkonech. Ve třech duelech a devíti setech ztratil pouhých 13 gamů a teprve potřetí v kariéře se dostal do osmifinále grandslamu. Na domácím US Open se mu to povedlo poprvé až při celkově 8. startu.

O vyrovnání maxima z Wimbledonu 2022 si vítěz loňského Masters 1000 v Indian Wells zahraje s jednadvacetiletým Dominicem Strickerem (h2h 0:0). Levou rukou hrající Švýcar dva dny po životním skalpu Stefanose Tsitsipase zdolal ve svém prvním vystoupení ve třetím kole grandslamu 2:6, 7:5, 7:6, 3:6, 6:2 Francouze Benjamina Bonziho, vyhrál i třetí pětisetový zápas kariéry a při teprve třetím startu na majorech postoupil už mezi šestnáct nejlepších, čímž si zajistil premiérový posun do TOP 100.

Jiří Veselý po dubnovém návratu po osm měsíců dlouhé zdravotní pauze příliš vítězných momentů nezaznamenal ani na turnajích nižší kategorie, vědět o sobě dával alespoň na grandslamech. Na Roland Garros trápil Stefanose Tsitsipase, ve Wimbledonu vyřadil Sebastiana Kordu a dokonce přes dva soupeře se prodral na US Open.

Třicetiletému rodákovi z Příbrami po vítězných pětisetových bitvách s francouzským kvalifikantem Enzem Couacaudem a světovou dvacítkou Franciscem Cerúndolem došly ve třetím kole síly. Proti 105. hráči světa Bornovi Gojovi si nevypracoval jediný brejkbol, sám o servis čtyřikrát přišel a prohrál snadno 4:6, 3:6, 2:6.

Díky chráněnému žebříčku startující Veselý na letošním US Open přerušil šňůru pěti nezdarů v úvodním kole a postupem do třetího kola vyrovnal své maximum ze sezony 2015. Vyrovnat nejlepší grandslamový výsledek z Wimbledonu 2016 a 2018 už ale nedokázal. V žebříčku ATP si bývalý 35. hráč světa zajistil posun z páté do třetí stovky.

Pětadvacetiletý Gojo měl před turnajem na kontě jedinou výhru v hlavní soutěži grandslamů. V New Yorku však prošel kvalifikací, v níž zastavil i Tomáše Macháče, a nyní je po šňůře 14 vyhraných setů už mezi šestnáctkou nejlepších.

V osmifinále si chorvatský tenista, který si už úspěchem v kvalifikaci zajistil premiérový posun do TOP 100, zahraje s trojnásobným šampionem Novakem Djokovičem. Srbský favorit v nočním souboji utekl z 0:2 na sety krajanu Laslu Djeremu.

Výsledky US Open ve dvouhře mužů