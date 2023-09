Šlágr proti americké hvězdě. Menšík si to užije, vždyť má narozeniny, tuší Navrátil

V hlavní soutěži mužské dvouhry letošního US Open je zdaleka nejmladší. Postup z kvalifikace si vydřel ještě jako sedmnáctiletý kluk, po dvou dalších výhrách se dostal už mezi 32 nejlepších a boj o osmifinále s domácím Taylorem Fritzem (25) je pro něj dárkem k 18. narozeninám. Jakub Menšík právě v pátek dosáhl plnoletosti.

Všechno nejlepší, Jakube. Takhle vypadá velký tenisový svět! Na zápas prostějovského mladíka s jednou z velkých amerických nadějí bude zcela jistě vyprodáno. Hrát se bude v pátek večer v aréně Louise Armstronga, kde je nad kurtem 14 053 sedaček. Dá se také předpokládat, že Fritze požene za postupem bouřlivé publikum.

"Já si ale myslím, že si to Kuba spíš užije. Půjde do zápasu s tím, že nemá co ztratit, je to suverénní kluk, věří si. A když máte sebevědomí podložené výsledky, tak jak ho znám, asi ani nebude nervózní," říká český daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil.

Menšíkova cesta do třetího kola US Open při jeho premiéře na grandslamech vypadá jako malý zázrak. Prolomit hned na první pokus kvalifikaci v postup a přidat k tomu další dvě vítězství ještě před dovršením 18 let je úctyhodná záležitost.

"Rozhodně je to obrovské překvapení. Jel na svou první kvalifikaci na grandslamu a co si budeme povídat, byla těžká. Porazil v ní Fabia Fogniniho, potom Zdendu Koláře. Pak přidal i ty dva výsledky v hlavní soutěži. Je vidět, že za rok nebo dva udělal obrovský skok," vypočítává Navrátil.

Právě skalp známého Itala se stal jedním z highlightů celé kvalifikace. "Fognini je z té starší generace a když mu to jde, tak s ním jde těžko hrát. Ale když mu to nejde, tak i některé zápasy odchodí, to byl tento případ. Sám Kuba mi psal, že jak ho ve třetí sadě brejknul, tak už Fognini ani nebojoval."

V Austrálii na vozíku

Možná si vzpomenete na události předloňského Australian Open. Už tehdy ukázal Menšík talent a došel až do finále juniorského turnaje. Z kurtu ho ale po prohrané a téměř čtyřhodinové bitvě s Brunem Kuzuharou nakonec museli zcela vyčerpaného odvézt na invalidním vozíku.

V New Yorku jsou sice nižší teploty než v Melbourne, narozdíl od suchého australského léta ale tenisté bojují s vysokou vlhkostí vzduchu. Menšík musel během týdne odehrát pět zápasů a na kurtu strávil v součtu 11 hodin a 27 minut. Oproti tomu Fritz ztratil doposud jen 10 gamů a soupeři Steve Johnson a Juan Pablo Varillas ho na cestě turnajem zdrželi jen tři hodiny.

"Nemyslím si ale, že by se měla v tomto zápase projevit nějaká únava. Viděl jsem Jakuba ve čtyřseťáku a nebylo na něm znát, že by ho to nějak poznamenalo. Teď měl den volna, dal si nějaké fyzio, lehce si zatrénoval. U něj to je hlavně o psychice, a když hraje dobře, když poráží dobré hráče, tak je na vlně," myslí si český daviscupový kapitán.

Český talent, kterého si nutně začíná všímat celý tenisový svět, má pro hru na venkovních betonových kurtech velmi solidní předpoklady. "Je vysoký, výborně servíruje, má celodvorcovou hru a vynikající bekhend," charakterizuje jednu z nových českých nadějí Navrátil. "S trenérem navíc zapracovali na forhendu, který byl jeho slabinou. Dnes i po forhendu chodí na síť, otevírá si kurt a velmi dobře se pohybuje. To je navzdory tomu, jak je vysoký, hodně důležité. Co Kubovi ještě chybí? Potřebuje zlepšit přechod na síť a hlavně voleje, aby výměny jistěji ukončoval na síti," dodává.

Znovuzrozený Veselý

Český mužský tenis bude mít v noci na sobotu ve hře ještě jednu naději. Možná velmi překvapivě se dostal mezi 32 nejlepších také Jiří Veselý. Třicetiletý dlouhán dvakrát za sebou vyhrál pětisetové bitvy.

"Hlavně ten zápas s Cerúndolem, kdy v pátém setu ztratil servis, ale ještě to dokázal zvrátit a vyhrát tiebreak, to byl úžasný výkon. Nešlo jen o to, že vydržel fyzicky, u Jirky to byla často i otázka psychiky. I když Cerúndolo není betonář, pořád je to 20. hráč světa. Je vidět, že se Jirka dostává zpátky do formy, a je to dobře, vždyť je mu teprve 30 let."

Veselý má přitom za sebou nepříjemné období, kdy ho trápily zdravotní problémy a od září do listopadu nemohl vůbec nic dělat. Přes zimu se ale dal dohromady a nyní čerpá z náročné zimní fyzické přípravy, kterou absolvoval s kondičním koučem Davidem Vydrou.

V boji o osmifinále čeká Veselého ranař Borna Gojo z Chorvatska. "Myslím, že Jirka má na to, aby ho porazil. Gojo jde z kvalifikace a také už toho bude mít dost. Asi to bude buch-buch tenis, ale myslím, že Jirka je šikovnější hráč," tuší Navrátil.