Češky a Češi na kurtech, sobota 9. září: Valentová bude bojovat o titul na US Open

US Open WTA - Dvouhry

Tereza Valentová si na US Open zahraje finále juniorek.

Šestnáctiletá Tereza Valentová zabojuje na US Open o svůj první grandslamový titul, ve finále juniorky se utká s domácí Katherine Huiovou. Kateřina Siniaková vstoupí do kvalifikačních bojů v San Diegu. Tomáš Macháč bude usilovat o postup do finále na challengeru ve Francii, Vít Kopřiva v Rakousku. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.

US OPEN (New York, USA), tv. povrch

Dvouhra juniorky, finále:

19:30 | T. Valentová (9-ČR) - Huiová (USA)

WTA 500 SAN DIEGO (USA), tv. povrch

Dvouhra, 1. kolo kvalifikace:

19:00 | Siniaková (1-ČR) - Zarazúaová (Mex.)

WTA 125k BARI (Itálie), antuka

Čtyřhra, semifinále:

15:00 | Kawaová/Sisková (4-Pol./ČR) - Cristianová/Heisenová (Rum./Něm.)

ATP CHALLENGER TULLN (Rakousko), antuka

Dvouhra, semifinále:

13:00 | Kopřiva (ČR) - Marterer (3-Něm.)

Čtyřhra, finále:

11:00 | Kolář/Rola (ČR/Slovin.) - P. Matuszewski/Wehnelt (Pol./Něm.)

ATP CHALLENGER CASSIS (Francie), tv. povrch

Dvouhra, semifinále:

15:00 | Macháč (4-ČR) - Müller (1-Fr.)

ITF W60 MONTREUX (Švýcarsko), antuka

Dvouhra, semifinále:

17:30 | Havlíčková (7-ČR) - Bondárová (3-Maď.)

ITF W25 FRÝDEK-MÍSTEK (Česko), antuka

Dvouhra, semifinále:

13:00 | Kučmová (ČR) - Ambrosiová (2-It.)

14:30 | Štruplová (3-ČR) - Šinikovová (1-Bulh.)

ITF W25 MARIBOR (Slovinsko), antuka

Dvouhra, semifinále:

10:00 | Vrbenský (4-ČR) - Erhard (2-Fr.)

ITF M15 KOSZALIN (Polsko), antuka

Dvouhra, semifinále:

13:00 | Kellovský (7-ČR) - M. Zieliňski (5-Pol.)

Čtyřhra, finále:

16:00 | Brunclík/Michocki (ČR/Pol.) - Rajski/Wójcik (4-Pol.)

Pozn.: České časy začátků jednotlivých zápasů jsou pouze orientační, kompletní přehled na tenisportal.cz.