Vítáme finalistku Roland Garros, zaznělo v Remeši. Šéf turnaje dal Šafářové divokou kartu

Překvapivý návrat české tenisové ikony Lucie Šafářové (36) na kurty do soutěžních zápasů v sobě nese hezký rodinný příběh. Nápad nastoupit do klání Internationaux de Reims-Champagne potěšil i ředitele turnaje Thierry Delarneho.

Lucie Šafářová na tenis nezanevřela ani poté, co se stala dvojnásobnou maminkou a těší ji to, že její sport baví i dcery její sestry. Emmu a Annu Dvořáčkovy podporuje v jejich růstu a snaží se jim dobře radit. Když se rodinný tým objevil v Remeši, vznikla myšlenka, znovu si zahrát.

Organizátory malého turnaje pak překvapila nečekané zpráva, na kterou se ale těžko dalo odpovědět negativně. "Kontaktoval nás její agent. Lucie doprovází dvě své neteře na okruhu. S velkou radostí vítáme finalistku Roland Garros 2015," zaznělo ve zprávě Delarneho pro francouzská média.

Šafářová tedy obdržela divokou kartu a mohla se začít chystat na první zápas po dlouhých čtyřech letech. Naposledy hrála čtyřhru při své rozlučce v létě roku 2019, singlový zápas dokonce rok předtím v Quebeku proti Ons Jabeurové.

Šafářová přesto odmítá, že by se jednalo o dlouhodobý návrat. "Tenis mě pořád baví, ale vracet se nechci. Jsme tenisová rodina a se ségrou Veronikou jsme si jednou zahrály debla. Teď už neteře dorůstají do věku, kdy hrají pěkný tenis, a chtěla bych si s každou zahrát deblíka a užít si to. Navíc je to pro nás i fajn výlet, byla to taková hurá akce," vysvětlila čtyřnásobná vítězka Fed Cupu pro web iSport.cz.

Do dvouhry se bývalá pátá hráčka světového žebříčku a deblová jednička přihlásila i kvůli tomu, že ji za dva týdny v Lucemburku čeká silně obsazený veteránský turnaj.

V Remeši čeká Šafářovou v úterý od 11:00 ve dvouhře duel s osmnáctiletou Francouzkou Yaroslavou Bartaševičovou. V případě postupu se může se setkat s Němkou Monou Barthelovou, která je turnajovou trojkou. Večer ji čeká čtyřhra po boku sedmnáctileté neteře Emmy Dvořáčkové.