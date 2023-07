Alcaraz vyrovnal wimbledonské maximum. Jarryho zdolal až po čtyřech hodinách

Světová jednička Carlos Alcaraz (20) se nečekaně nadřel na vítězství nad v životní formě hrajícím Nicolasem Jarrym (27). Chilana udolal až po čtyřech hodinách boje 6:3, 6:7, 6:3, 7:5 a postupem do osmifinále vyrovnal svůj nejlepší výsledek na wimbledonské trávě. O premiérové čtvrtfinále v All England Clubu si španělský mladík zahraje s bývalým italským finalistou Matteem Berrettinim (27), nebo Němcem Alexanderem Zverevem (26).

Carlos Alcaraz si před dvěma týdny zahrál teprve potřetí v kariéře turnaj na trávě a na prestižní akci ATP 500 v Queen's Clubu si ziskem prvního titulu ze zeleného pažitu zajistil návrat do čela světového žebříčku. A také si zvedl sebevědomí na povrchu, na kterém toho zatím příliš neodehrál.

Nyní ve Wimbledonu už vyrovnal své maximum z loňského ročníku. Po třísetových výhrách nad Francouzi Jérémym Chardym a Alexanderem Müllerem se však ve třetím kole nečekaně nadřel na postup přes Nicolase Jarryho.

Dvacetiletý Španěl měl s Chilanem problémy už v únoru na antuce v Riu de Janeiro a nyní v Londýně ho udolal dokonce až po čtyřech hodinách hry 6:3, 6:7, 6:3, 7:5. A mohlo být ještě hůř, kdyby ve čtvrtém setu neotočil vývoj z 1:4 a za stavu 4:5 a 30:30 nezískal dva klíčové fiftýny.

"Byl to velmi náročný zápas, soupeř hrál skvěle. Už v Riu to byl zajímavý zápas. Jsem spokojený s úrovní své hry, protože jsem přišel přes těžkého soupeře," řekl Alcaraz v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

"Snažil jsem se zůstat plně soustředěný a využívat své šance. Jsem moc rád, že jsem vyhrát ve čtyřech setech. Protože kdyby to šlo do pátého setu, bylo by to pro mě hodně těžké. Klíčem k úspěchu bylo sebevědomí a koncentrace," uvedl na Centrálním kurtu.

"Jako malý kluk jsem sledoval epické zápasy na tomto kurtu. Je to splněný sen, že tady teď mohu hrát také. Je to opravdu výjimečný pocit, když tady hraju. Doufám, že mě tu čeká ještě spousta dalších zápasů," dodal rodák z El Palmaru, který letos na trávě vyhrál i osmý zápas.

O první čtvrtfinále na londýnském grandslamu si vítěz loňského US Open zahraje s předloňským finalistou Italem Matteem Berrettinim, nebo Němcem Alexanderem Zverevem.

Pátý hráč světa Stefanos Tsitsipas v sobotu pokračoval v náročném programu, když se i šestý hrací den připravoval na zápas. Ale zatímco v předchozích dvou kolech zdolal grandslamové šampiony Dominica Thiema a Andyho Murrayho po pětisetových bitvách, se Srbem Laslem Djerem síly pošetřil.

Řecký favorit si jedinou slabší chvilku vybral na začátku druhého setu. Manko brejku ale brzy smazal a jen něco málo přes dvě hodiny potřeboval na cestě k vítězství 6:4, 7:6, 6:4. Srba porazil i počtvrté a postupem do osmifinále vyrovnal své wimbledonské maximum.

V boji o první čtvrtfinále na londýnské trávě bude favoritem proti Christopheru Eubanksovi. 27letý Američan si minulý týden na trávě na Mallorce zahrál první semifinále na okruhu ATP, nakonec dokráčel k triumfu a nyní na vítězné vlně pokračuje i při debutu ve Wimbledonu.

Dnes Eubanks ve svém vůbec premiérovém třetím kole na grandslamu zdolal ve třech tie-breacích australského jmenovce Christophera O'Connella, který v předchozím kole zastavil Jiřího Veselého.

Holger Rune pokračuje v připisování prvních výher ve Wimbledonu. Ve třetím kole udolal až po odvrácení dvou mečbolů a čtyřech hodinách boje 6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 7:6 (10:8) Španěla Alejandra Davidoviche, přestože v rozhodujícím super tie-breaku prohrával 5:8.

Davidovich mu k vítězství pomohl i nevydařeným podání spodem, o které se pokusil v draamtické závěru za stavu 8:8. Rune úmysl vystihl a nechytatelným returnem se dostal k mečbolu, který vzápětí využil.

V osmifinále 20letý Dán čeká na vítěze duelu mezi Francesem Tiafoem a Grigorem Dimitrovem. Jejich souboj byl na začátku třetího setu kvůli dešti přerušen a dohrávat se bude v neděli. Výrazně blíže k postupu má Bulhar, který vede 2:0 na sety.

