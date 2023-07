Ruud se ve Wimbledonu opět neprosadil, Broady si proti Norovi připsal životní skalp

Nor Casper Ruud (24) své wimbledonské maximum nepřekonal, stejně jako loni končí už ve druhém kole. Čtvrtý hráč světa podlehl 4:6, 6:3, 6:4, 3:6, 0:6 domácímu Liamu Broadymu (29), jenž na třetí pokus zaznamenal svůj premiérový skalp hráče TOP 10 a postupem do třetího kola vyrovnal své grandslamové maximum právě z loňského All England Clubu.

Čtyřiadvacetiletému Ruudovi, jenž na třech z pěti posledních grandslamů postoupil až do finále, se ve Wimbledonu nedaří. Z pěti startů na londýnské trávě ani jednou nepřešel přes druhé kolo.

V dnešním duelu se 142. hráčem světového žebříčku se Ruud po prohrané první sadě ujal vedení 2:1 na sety. O pět let starší Broady však k velké radosti domácího publika na centrkurtu vyrovnal a v rozhodujícím setu nadělil Ruudovi "kanára".

Statistiky utkání. Livesport

"Když jsem včera šel spát, přemýšlel jsem, co bych řekl, kdybych dnes vyhrál. Teď ale nevím," řekl Broady BBC. "Moje máma se na zápasy dívá nerada, ale ráno jsem jí řekl, že jsem si tenhle týden vydělal už 80 tisíc liber, takže může být klidnější," dodal.

Ve třetím kole Broady narazí na Kanaďana Denise Shapovalova, s nímž se dosud stejně jako předtím s Ruudem ještě neutkal. "Denis je ohromný talent, je to jeden z nejlepších hráčů na světě stejně jako Casper. Pokud ale budu mít stejnou diváckou podporu jako dnes, proč to znovu nezkusit," prohlásil Broady.

Výsledky dvouhry mužů ve Wimbledonu