Djokovič ve Wimbledonu vyhrál už 30 zápasů v řadě, Thompsonovi nenabídl jediný brejkbol

Novak Djokovič (36) prodloužil svou neporazitelnost na trávě již na 30 zápasů, všechny vítězství zaznamenal ve Wimbledonu. To poslední si čtyřnásobný obhájce titulu připsal proti Australanu Jordanu Thompsonovi (29), kterému nenabídl ani jeden brejkbol a porazil ho 6:3, 7:6, 7:5. Na grandslamech srbský fenomén vyhrál již 350. zápas.

Novak Djokovič do Wimbledonu dorazil počtvrté v řadě jako obhájce titulu a stejně jako v předchozích letech bez jediného přípravného turnaje. A nerozehranost na trávě mu znovu nedělá problémy.

Po argentinském antukáři Pedru Cachínovi nedaroval jediný set ani na zeleném pažitu nebezpečnému Jordanu Thompsonovi. O sedm let mladšího Australana, který hrál letos na trávě už 15. zápas, v prvním vzájemném střetnutí přehrál 6:3, 7:6, 7:5. Během 2 hodin a 30 minut nečelil jedinému brejkbolu.

"Jordan dnes odehrál skvělý zápas, nedal mi jediný bod zadarmo. Byl to opravdu těžký a velmi kvalitní zápas," řekl Djokovič, jenž na grandslamech vyhrál 23 utkání po sobě.

Statistiky zápasu Livesport

36letý Srb prodloužil svou neporazitelnost na trávě a zároveň ve Wimbledonu na 30 utkání. V All England Clubu 'prohrál' naposledy v roce 2017, kdy vzdal čtvrtfinále s Tomášem Berdychem.

Od roku 2014 ovládl 6 z 8 ročníků, během té doby vyhrál 49 z 51 utkání, po využití mečbolu ho zdolal jen Američan Sam Querrey. Na Centrálním kurtu od roku 2013, kdy prohrál jediné finále s Andym Murraym, vyhrál 38 zápasů v řadě.

Djokovič startuje ve Wimbledonu poosmnácté v kariéře, do třetího kola se nedostal pouze v roce 2008. Celkově osmkrát to dotáhl až finále a sedm z nich přetavil v triumfy. Slavil v letech 2011, 2014, 2015 a na posledních čtyřech uskutečněných ročnících 2018, 2019, 2021 a 2022.

Pokud by nenašel přemožitele ani letos, 16. července by celkově 8. wimbledonským triumfem vyrovnal rekord Rogera Federera a zároveň by 24. grandslamovým titulem dorovnal absolutní historický zápis Margaret Courtové.

Na grandslamech zaznamenal 350. výhru. Více jich mají na kontě jen Federer (369) a Serena Williamsová (367).

O postup do osmifinále se utká s trojnásobným grandslamovým šampionem Stanem Wawrinkou ze Švýcarska, nebo Argentincem Tomásem Martínem Etcheverrym.

Kvůli počasí do tří dnů natáhnutý šlágr úvodního kola wimbledonské dvouhry mužů vyhrál Stefanos Tsitsipas. Řecký tenista udolal bývalého vítěze US Open Rakušana Dominica Thiema až po celkově čtyřech hodinách hry 3:6, 7:6, 6:2, 6:7, 7:6.

"Teď se hlavně potřebuju pořádně vyspat. Důležitou roli bude hrát také nějaká fyzioterapie," nastínil své pozápasové plány Tsitsipas, který před Wimbledonem prohrál na trávě tři ze čtyř zápasů a neukončil rok dlouhé čekání na titul.

Ve druhém kole vyzve už ve čtvrtek večer dalšího grandslamového šampiona - domácího vítěze z let 2013 a 2016 Andyho Murrayho, s níž loni prohrál na trávě ve Stuttgartu. "Andy tady bude mít velkou podporu. Bude to těžký, ale určitě skvělý zápas s úžasnou atmosférou," těší se řecký tenista.

Daniil Medveděv i popáté v kariéře zvládl vstup do Wimbledonu, na kterém loni kvůli zákazu startu Rusů a Bělorusů chyběl. Na úvod letošního ročníku si třetí hráč světa poradil 7:5, 6:4, 6:3 s domácím Arthurem Ferym.

"Ne všude jsem milován kvůli tomu, kdo jsem. Ale bylo úžasné se vrátit do Wimbledonu a užít si to vřelé přijetí. Nevěděl jsem, jak to půjde, ale bylo to příjemné," řekl Medveděv.

Ve druhém kole bývalý vítěz US Open či Turnaje mistrů narazí na francouzského travaře Adriana Mannarina, s nímž ve vzájemné bilanci prohrává 2:4. Na zeleném pažitu s ním už třikrát prohrál, ve Wimbledonu v roce 2018 a naposledy před pár týdny v Hertogenboschi.

Světová osmička Jannik Sinner ve Wimbledonu zvládl suverénně i svůj druhý zápas. Argentince Diega Schwartzmana přehrál 7:5, 6:1, 6:2 a se ztrátou pouhých 14 gamů v šesti setech postoupil do třetího kola. V něm se italský čtvrtfinalista loňského ročníku střetne s Francouzem Halysem, nebo Australanem Vukicem.

20letý Dán Holger Rune si před dvěma týdny připsal první výhry na trávě a nyní slaví premiérové vítězství i ve Wimbledonu. Šestý hráč světa již v pondělí rozehraný duel s domácím outsiderem startujícím na divokou kartu Georgem Loffhagenem zvládl bez ztráty setu i podání a zvítězil 7:6, 6:3, 6:2.

Výsledky dvouhry mužů ve Wimbledonu