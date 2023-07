Suková přímo z Wimbledonu: Markéta má zlatou ruku, byla po všech stránkách lepší

Ví moc dobře, jaký to je pocit. Wimbledon vyhrála celkem sedmkrát, čtyřikrát ve čtyřhře a třikrát v mixu. Helena Suková (58), někdejší světová hráčka číslo čtyři, vyzdvihla finálový výkon Markéty Vondroušové (24). "Nebylo to o tom, že by si to Jabeurová prohrála, ale Markéta si to zkrátka vybojovala sama," uvedla Suková v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Byla jste přímo v hráčské lóži Markéty Vondroušové. Jaká byla na centrkurtu atmosféra a jaké bylo sledovat český úspěch ve Wimbledonu?

"V boxu, kde jsem měla možnost sedět u Markéty fanoušků, trenéra nebo sestry to bylo úžasné. Byly tam tedy velké nervy, no ale Markéta hrála moc dobře a já jsem věděla, že to dostane až do vítězného konce."

Na začátku obou setů ztratila podání a prohrávala o dva gamy. Zůstala ale narozdíl od Jabeurové ledově klidná a vývoj otočila. Jak ji po mentální stránce vnímáte?

"Myslím, že věděla, že hraje dobře a že to byla jen otázka času, kdy už Jabeurová nebude moct dál hrát tak jako předtím a udržet tu svou úroveň tak vysoko. Aby udělala míč proti Markétě, musela hrát velmi dobře a já si myslím, že Markéta pak byla po všech stránkách lepší."

Po Roland Garros 2019 a olympijských hrách v roce 2021 hrála Vondroušová třetí velké finále. Vy jste samozřejmě na grandslamech mnohokrát uspěla v deblu, ve dvouhře se to ale čtyřikrát nepovedlo. Jaké to pro hráčku je jít do finále s vědomím, že ta předchozí nevyšla?

"Ať jdete do jakéhokoliv zápasu, je to s tím, že chcete zvítězit. Když se to nepodaří, to je holt sportovní život. Ale do každého zápasu pak jdete znova s tím, že toužíte vyhrát."

Statistiky hráček po finále Wimbledonu. Livesport

Hodně se řešilo spojení Markéta a tráva. Kde se to zlomilo a čím povrch její hře vyhovuje?

"Často se něco říká nebo neříká. A pak hráč zjistí, že na tom povrchu hrát může a umí. Hraje najednou dobře a ono se to zlomí a už na to nebude koukat jako na nepřátelský povrch."

Vondroušová vyhrála v All England Clubu jako první nenasazená tenistka v historii. U ostatních grandslamů to zase takový nezvyk není. Čím si to vysvětlujete? Je Wimbledon tak těžký třeba kvůli krátké travnaté sezoně?

"Myslím, že je to jen shoda náhod. Markéta nemohla hrát kvůli zranění, její žebříček podle toho vypadal a nebyla nasazená. Nicméně ona kvalitou a hrou už v letošním roce samozřejmě měla na to, aby nasazená byla. Nepřisuzovala bych to povrchu."

Markéta Vondroušová se slavnou trofejí na balkóně. @WTA

V čem vidíte její největší hráčské kvality?

"Já říkám, že má zlatou ruku. Výborně se pohybuje, má cit pro míč a pro hru. Jak bychom řekli, ví dobře dopředu, kam míč poletí, má velmi dobrou předvídavost."

Kde si podle vás Jabeurová duel prohrála?

"Myslím, že Markéta je v současné době lepší hráčkou po všech směrech. Nebylo to o tom, že by si to Jabeurová prohrála, ale Markéta si to zkrátka vybojovala sama."

Budete mít příležitost teď ještě v Londýně s Markétou titul oslavit?

"Ne ne, my teď jdeme s Kodešovými na muzikál." (směje se)