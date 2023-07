Vondroušová se těší na bál a žasne: Ani se mi nesnilo, že mi trofej předá princezna Kate

Markétu Vondroušovou (24) pohltily po proměněném mečbolu a životním triumfu ve Wimbledonu obrovské emoce. Po finálovém vítězství nad Tunisankou Ons Jabeurovou (28) si vychutnala bezprostřední oslavy s trenéry a blízkými, užila si i setkání s princeznou Kate či herečkou Emmou Watsonovou. Kopii vítězné trofeje si vystaví na místo, kam nedosáhne její kočka Frankie, a novinářům také řekla, že platí i sázka o tetování s trenérem Janem Hernychem. A vyhlíží rovněž nedělní účast na slavnostním bálu šampionů.

"Sdílet tyhle momenty s mými nejbližšími je na tom úplně to nejhezčí," řekla Vondroušová, která po proměněném mečbolu poklekla radostí na centrkurtu před aplaudujícím hledištěm na trávu a poté se vydala do hráčské lóže. "Chtěla jsem tam moc jít, ale nevěděla jsem kudy. A jestli tam vůbec můžu jít. Viděla jsem Štěpána (manžela) se ségrou, jak tam slzí. Miri (Kolodziejová) na mě mávala. Složitě jsem to za nimi obcházela, ale pak jsme si všichni pobrečeli," líčila rodačka ze Sokolova.

Právě slzy jejího manžela Vondroušovou překvapily. Během zápasu se totiž držel. "On je takový celou dobu. Když jsem ale přišla do boxu, tak plakal. A plakal i potom. Myslím, že jsou to první emoce, které jsem u něj za osm let viděla. Plakal sice i na svatbě, ale jinak to bylo asi po těch osmi letech," vyprávěla v dobrém rozmaru Vondroušová.

Stříbrná olympijská medailistka z Tokia a finalistka Roland Garros z roku 2019 se stala třetí českou vítězkou Wimbledonu po Petře Kvitové, jež uspěla v letech 2011 a 2014, a Janě Novotné, která triumfovala v roce 1998. Devítinásobná rekordmanka Martina Navrátilová získala všechny triumfy pod vlajkou USA.

"Během ceremoniálu mi bylo líto jen Ons, která brečela. Musela být strašně smutná. Ona je super člověk. I když toho už tolik dokázala, chová se ke všem úplně normálně. Máme spolu neskutečný vztah. I před zápasem jsem si říkala, že kdybych prohrála, tak bude mít titul alespoň ona. Tahle stránka byla trochu smutná," podotkla Vondroušová.

Jinak si ale oslavy titulu užila. "Je neskutečné, kolik se tu sešlo známých lidí. Ani se mi nesnilo, že mi předá trofej princezna Kate. Potkala jsem v chodbě také herečku Emmu Watsonovou. Mluvila na mě a já na ní zírala s otevřenou pusou, protože jsme milovníci Harryho Pottera. Je neskutečné, co se tu strhlo," řekla Vondroušová, která vloni touto dobou laborovala se zraněnou rukou a před sezonou přišla i o sponzora, společnost Nike. "Kontrakt na konci minulého roku vypršel a po čtyřech letech se rozhodli, že ho neobnoví. Promluvím si teď s mými agenty a uvidím, co se stane," doplnila.

Během oslav na hráčské terase v zázemí si stihla loknout i piva na oslavu. "Viděla jsem chvíli princeznu Kate, šla do šatny, kde jsem chvilku byla s Miri, a pak jsem šla za svou partičkou, která vykoupila všechno pivo, které se dalo najít. Je to velký fofr, ale všichni si to užijeme. Mám tady všechny nejbližší, až na mámu, která nechtěla přiletět. Je ráda v Sokolově na gauči a je ráda, že na ni nikdo nemluví teďka," řekla.

Vítězná trofej Venus Rosewater Dish se jí moc líbí. "Je fakt krásná," řekla a prozradila, že si kopii ikonického tácu vystaví na bezpečném místě. "Teď mi ji vzali a už jsem ji neviděla. Prý mi ji dají později. Musím si to pečlivě promyslet, protože Frankie všechno shazuje. Byla bych nerada, kdyby mi shodila wimbledonskou trofej, která by se pak válela po zemi," uvedla s úsměvem Vondroušová.

Markéta Vondroušová s trofejí pro vítězku Wimbledonu. @Wimbledon

Českou tenistku, která se posune do první desítky žebříčku WTA, čeká v neděli tradiční bál šampionů. "Uvidíme, jak vyřešíme šaty. Prý nám nějaké půjčí. Ségra je tu taky. Chci mít své nejbližší s sebou, protože večeře šampionů je ikonická. Hrozně si to užijeme," těšila se.

Ujistila ale, že platí i sázka s trenérem Hernychem, který jí slíbil, že pokud vyhraje grandslamový titul, nechá se potetovat. "Nějaké mu vyberu, možná si necháme udělat oba společné. Doufám, že necouvne. Ještě nevím, co to bude, ale ukážu vám to na instagramu," dodala Vondroušová, kterou už několik tetování zdobí.