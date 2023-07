Zlatý scénář vyšel. Wimbledonský finálový triumf Vondroušové v číslech

Předpoklady expertů se do puntíku naplnily. Markéta Vondroušová (24) zatlačila ve finále Wimbledonu na podání Ons Jabeurové (28) – a právě to byl klíč k jejímu triumfu. Svou soupeřku výrazně přehrála na returnu, navíc Tunisanka jí sama pomohla, když jí první servis vůbec nešel. Kdo by řekl, že Wimbledon je teprve druhým turnajem, který mladá Češka v kariéře vyhrála…

Byla opět výborně takticky připravená, možná i lépe v hlavě. Když třikrát svým ztraceným podáním poskytla Jabeurové velkou šanci na odskok ve skóre, vždy jí okamžitě vzala servis zpátky. Mohla prohrávat 0:3 a 2:5 v prvním setu, také 1:4 ve druhém. Nic z toho nedopustila. Místo toho vždycky dokázala ztrátu dvou gamů vymazat. Jaké byly klíčové ukazatele jejího úspěchu v utkání?

Úspěšnost 1. podání

Vondroušová: 63 %.

Jabeurová: 48 %.

Možná i odraz mentálního rozpoložení obou protivnic. Jabeurová se protrápila většinou zápasu, v úvodní sadě byl dokonce poměr trefeného "silnějšího" servisu 70 % – 44 %. To je markantní rozdíl. Ostatně až na hru na síti a body z returnu po druhém podání vykázala poražená ve všech zásadních herních činnostech nižší než poloviční úspěšnost. S tím se velké zápasy jen těžko zvládají…

Odvrácené brejkboly

Vondroušová: 60 % (6/10).

Jabeurová: 14 % (1/7).

I když jsou statistiky hodně zkreslené jednou hrou, v níž Vondroušová vygumovala čtyři soupeřčiny šance na brejk, a po jejím odečtení jsou vesměs totožné (Češka je bez ní na údaji 2/6), právě tenhle game, pátý v utkání, byl zásadní. Pozdější vítězce totiž hrozilo, že v začínajícím duelu ztratí i podruhé svůj servis, což by jí v ní dobrý pocit určitě nevyvolalo. Zabojovala však a získala naopak opěrný bod.

Závěr prvního setu

Vondroušová: 16 míčků.

Jabeurová: 2 míčky.

Byl to dlouho rozháraný mač. Když se Tunisanka posunula v první sadě čistou hrou na returnu do vedení 4:2, měla ideálně rozehrané karty. Jenže následující čtyři hry prohospodařila, ba co víc, položila se v nich. Až příliš chtěla zakončovat, až příliš kazila, z 18 výměn pro sebe získala jen dvě. Nedovedla se zklidnit a usměrnit. A první sada zaplula pod kšilt Vondroušové…

Nevynucené chyby

Vondroušová: 13.

Jabeurová: 31.

Bylo až s podivem, jak lehké míčky dokázala Jabeurová "zvojtit". Ve velice technickém duelu stála razance na její straně, míče zabíjela s větší jistotou, spíš ona než Vondroušová se snažila útočit (na vítězné balony vyhrála 25:15). Jenže ve zdánlivě rutinních situacích selhávala. A v konečném součtu vyrobila téměř o 20 nevynucených chyb víc. Naopak Češka opět uspěla s klidem a rozvahou, nikam se zbytečně nehnala a nekazila.

Body při returnu

Vondroušová: 53 % (32/60).

Jabeurová: 45 % (29/65).

Světová šestka se trápila na příjmu, čísla ukazují na její obrovské výkyvy. Zatímco šampionka má statistiky zhruba vyrovnané, poražená vykázala v úvodním setu 52 % vítězných míčů při returnu prvního servisu a jen 30 % při vracení druhého. Zatímco v závěrečné sadě to bylo naopak: 22 % při prvním a 71 % při druhém.