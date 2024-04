Tennis Tracker: Devět Čechů či Nadal znají los Madridu, Valentová letos vyhrála i 20. zápas

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 22. dubna?

Hlavní události

14:34 – Vítězka čtyř letošních turnajů Tereza Valentová vyhrála i 20. zápas v roce 2024 a ztratila přitom jen dva sety. Do podniku ITF W50 v gruzínské Lopotě vstoupila sedmnáctiletá Češka obratem a vítězstvím 3:6, 6:1, 7:5 nad Ruskou Jekatěrinou Ovčarenkovou, když rozhodující sadu otočila ze stavu 2:4.

12:20 – V Madridu byl rozlosován druhý letošní turnaj ATP Masters 1000 na antuce, kterého se zúčastní minimálně tři Češi. Jakub Menšík si krátce po maturitní zkoušce zahraje s Němcem Yannickem Hanfmannem o duel s Grigorem Dimitrovem, uzdravený Tomáš Macháč bude bojovat s Finem Emilem Ruusuvuorim o střetnutí s Benem Sheltonem a nasazený Jiří Lehečka, který v poslední době laboroval s bolestí zad, čeká již ve druhém kole na jednoho z kvalifikantů. Tím se může stát i Vít Kopřiva.S kariérou se pomalu loučící Rafael Nadal změří síly s šestnáctiletým americkým mladíkem Darwinem Blanchem, v případě potvrzení role favorita vyzve svého posledního přemožitele Alexe de Minaura. Nejvýše nasazeným je poprvé na takto velkém turnaji Ital Jannik Sinner, který bude mít ve Španělsku šanci výrazně stáhnout bodovou ztrátu na světovou jedničku Novaka Djokoviče.

09:30 – V nadcházejících dvou týdnech v Madridu se na první ze dvou antukových tisícovek před Roland Garros představí minimálně osm českých tenistek. Derby a repríza loňského finále v Nanchangu čeká hned v prvním kole na Kateřinu Siniakovou s Marií Bouzkovou (H2H 2:0), Karolína Plíšková bude čelit Britce Emmě Raducanuové, Brenda Fruhvirtová začne proti Nizozemce Arantxe Rusové a její sestra Linda narazí na Rumunku Irinu Beguovou. Nasazené Markéta Vondroušová, Linda Nosková a Barbora Krejčíková mají na úvod volný los. Z kvalifikace může postoupit ještě Sára Bejlek. Titul bude obhajovat Aryna Sabalenková, jež v loňském finále zdolala Igu Šwiatekovou.

Další zprávy

15:22 – Jan-Lennard Struff v neděli na domácí antuce v Mnichově získal svůj první titul na okruhu ATP jako třetí nejstarší v historii (33 let a 362 dní). Jen o pár měsíců starší byli při svých premiérových triumfech Ital Paolo Lorenzi (34 let a 221 dní) v Kitzbühelu 2016 a Dominikánec Victor Estrella Burgos (34 let a 190 dní) v Quitu 2015.

14:11 – Pokud na antukovém Masters 1000 v Madridu dojde na souboj 37letého Rafaela Nadala s 16letým Darwinem Blanchem, půjde o duel mezi dvěma tenisty s nejvyšším věkovým rozdílem (21 let a 117 dní) na turnajích Masters 1000.

13:00 – Rafael Nadal slíbil účast na zářijovém Laver Cupu, což by mohla být jedna z posledních akcí před koncem kariéry. Sedmatřicetiletý držitel 22 titulů z grandslamů zatím v soutěži mezi výběry Evropy a světa startoval třikrát v letech 2017 v Praze, 2019 v Ženevě a před dvěma lety v Londýně při rozlučce Rogera Federera. O jeho plánovaném startu v letošním sedmém ročníku informovali berlínští pořadatelé.

12:37 – Z antukového turnaje WTA 1000 v Madridu se den po losu hlavní soutěže odhlásila čtvrtina českých tenistek. Semifinalistka z roku 2018 Karolína Plíšková, jež měla v prvním kole vyzvat Emmu Raducanuovou, bude ve španělské metropoli chybět druhý rok po sobě. Marie Bouzková, kterou původně čekalo derby a repríza loňského finále v Nanchangu s Kateřinou Siniakovou, se měla představit poprvé od finálové porážky v Bogotě a měla obhajovat loňské 3. kolo. Novou soupeřkou Siniakové je Argentinka Nadia Podoroská. Více informací najdete v článku.

11:17 – Sára Bejlek znovu po týdnu zvládla vstup do dvoukolové kvalifikace antukového turnaje WTA. Boj o místo mezi elitou na tisícovce v Madridu osmnáctiletá Češka začala hladkou výhrou nad zkušenou Belgičankou Yaninou Wickmayerovou, bývalou 12. a aktuálně 88. hráčku světa porazila bez ztráty podání 6:1, 6:4.

10:39 – Mattea Berrettiniho přibrzdily další zdravotní problémy. Bývalý šestý hráč světa, který po půlroční pauze zaviněné zraněním kotníku odehrál čtyři turnaje a na antuce v Marrákeši stihl ukončit dvouleté čekání na titul, se kvůli nemoci odhlásil z Masters 1000 v Madridu. "V posledních dnech bojují s nemocí. Mám zánět mandlí a horečku. Poslechnu doktory a s ohledem na své zdraví v Madridu hrát nebudu. Budu se teď soustředit na plné uzdravení a připravu na Řím," napsal sedmadvacetiletý Ital na sociální sítě.

10:30 – Dvaadvacetiletá Iga Šwiateková zahájila na postu světové jedničky jubilejní 100. týden. Déle vládlo žebříčku WTA jen osm tenistek v čele s Němkou Steffi Grafovou (377 týdnů), Polka by se během léta mohla vyrovnat Belgičance Justine Heninové (117). "Je to náročná, zábavná, někdy frustrující a stresující, ale vzrušující a nezapomenutelná cesta," reagovala Šwiateková na sociálních sítích.

Aktuální podoba světového žebříčku WTA. Livesport

10:00 – Česká tenistka Markéta Vondroušová se po semifinálové účasti ve Stuttgartu posunula ve světovém žebříčku na sedmou příčku. Úřadující wimbledonská šampionka, jejímž maximem je šesté místo, si polepšila o jednu pozici. Více inforrmací najdete v článku.

09:00 – Bývalá světová jednička Simona Halepová, jež před měsícem v Miami absolvovala první turnaj po zkráceném trestu za pozitivní test na zakázanou látku roxadustat a v prvním kole prohrála s Paulou Badosaovou, se nezúčastní antukového turnaje WTA 1000 v Madridu. "Moje tělo potřebuje více času na přípravu a já musela udělat těžké rozhodnutí nehrát v Madridu. Chci být zpátky na okruhu, ale zkušenosti mi radí, abych nespěchala," oznámila na sociálních sítích dvaatřicetiletá Rumunka, jež ve španělské metropoli v letech 2016 a 2017 triumfovala.