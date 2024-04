Tennis Tracker: Krejčíková se Siegemundovou nenastoupily, Macháč do finále deblu neprošel

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 20. dubna?

17:08 – Bývalá světová jednička a dvojnásobná grandslamová vítězka Garbiňe Muguruzaová ze Španělska ohlásila ve 30 letech konec tenisové kariéry. Šampionka Roland Garros a Wimbledonu nehrála od loňského února a nyní se na tiskové konferenci oficiálně rozloučila.

"Došla jsem daleko. Splnila jsem si mnoho snů, které jsem měla jako dítě. Můj příběh byl úžasný, byla to dlouhá a úspěšná kariéra," řekla Muruguzaová. Podle ní nastal čas, aby odešla do důchodu. "Slovo důchodce zní velmi silně, protože je mi pořád jen 30 let, ale už je to 25 let, co hraju tenis," dodala.

16:21 – Tomáš Macháč a Zhizhen Zhang ve 14. společném zápase utrpěli teprve druhou porážku a o druhý titul si nezahrají. Na antukové pětistovce v Barceloně česko-čínský pár skončil v semifinále po porážce 6:4, 6:7 4:10 s monacko-polským duem Hugo Nys a Jan Zielinski, byť vedl 6:4 a 3:1.

15:39 – 25letý Nor Casper Ruud na antukovém turnaji ATP 500 v Barceloně porazil 7:6, 6:4 Argentince Tomáse Martína Etcheverryho a bez ztráty setu postoupil do celkově 22. finále. O 11. titul, ale první na akci vyšší kategorie než ATP 250, se trojnásobný grandslamový finalista utká v odvetě za týden starou finálovou porážku z Masters v Monte Carlu s Řekem Stefanosem Tsitsipasem, nebo se Srbem Dušanem Lajovičem.

09:19 – Barbora Krejčíková a Laura Siegemundová ukončily druhý ze tří společných turnajů odstoupením před semifinálovým duelem. Na antukové akci WTA 500 ve Stuttgartu česko-německý pár pustil bez boje do finále Norku Ulrikke Eikeriovou s Američankou Ingrid Neelovou, důvodem jsou bolesti zad šestatřicetileté Siegemundové.

16:41 – Dánský mladík Holger Rune antukový turnaj ATP 250 v Mnichově třetí rok po sobě nevyhraje. Po sérii 11 vítězství v Bavorsku našel přemožtele v semifinále v domácím Janu-Lennardu Struffovi, který deklasoval světovou sedmičku 6:2, 6:0. Německý tenista si o titul zahraje s Taylorem Fritzem.

16:30 – Sloane Stephensová na antukovém turnaji WTA 250 v Rouenu porazila ve svém prvním semifinále od loňského května 6:3, 6:2 domácí nasazenou dvojku Caroline Garciaovou a po sérii osmi hladce vyhraných setů se po více než dvou letech prodrala do finále. V něm jednatřicetiletá Američanka narazí na Magdu Linetteovou, nebo Anhelinu Kalininovou.

15:00 – 15. hráč světa Taylor Fritz na dvěstěpadesátce v Mnichově přehrál 6:3, 6:4 šampiona z roku 2019 a čtvrtfinálového přemožitele Alexandera Zvereva Chilana Cristiana Garína a poprvé v kariéře postoupil do antukového finále, v nichž má bilanci 7:5. O druhý letošní a celkově osmý titul si šestadvacetiletý Američan zahraje s dvojnásobným obhájcem titulu Dánem Holgerem Runem, nebo domácím Janem-Lennardem Struffem.

14:32 – Márton Fucsovics v rumunské Bukurešti porazil 6:4, 6:4 Chilana Alejandra Tabila a počtvrté v kariéře postoupil do finále turnaje ATP. Jediný titul slavil již v roce 2018 na antuce v Ženevě, o druhou trofej pro šampiona si 32letý Maďar zahraje s Argentincem Marianem Navonem, nebo Francouzem Grégoirem Barrérem.

13:58 – Světová jednička Novak Djokovič se sedm dní po nečekané porážce v semifinále v Monte Carlu s Casperem Ruudem rozhodl odhlásit z druhého letošního turnaje ATP Masters 1000 na antuce v Madridu, který se bude konat v příštích dvou týdnech. Srbský tenista ve španělské metropoli získal tři tituly (2011, 2016, 2019), od posledního triumfu však startoval už jen před dvěma lety. Pozici v čele žebříčku udrží navzdory neúčasti, především Jannik Sinner ale může bodové manko výrazně stáhnout.

12:20 – Argentinské derby ve čtvrtfinálové dohrávce antukového podniku ATP 250 v Bukurešti vyhrál překvapivě Mariano Navone, který udolal nejvýše nasazeného krajana Francisca Cerúndola 5:7, 6:4, 7:5 a na třetím turnaji po sobě postoupil mezi čtyřku nejlepších. O druhé finále se třiadvacetiletý Jihoameričan utká s Francouzem Grégoirem Barrérem (H2H 0:0).

12:07 – Jan-Lennard Struff na domácím turnaji ATP 250 v Mnichově zvládl dohrávku druhého setu proti Félixi Augeru-Aliassimemu a po výhře 7:5, 6:4 postoupil do semifinále. V něm německý tenista vyzve dnes odpoledne dvojnásobného obhájce titulu Holgera Runeho z Dánska (H2H 0:0).