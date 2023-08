Tennis Tracker: Kvitová v Montrealu po půlnoci udolala poslední vítězku Giorgiovou

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 10. srpna?

9:23 – "Byl to šíleně těžký zápas. Po tak dlouhé pauze hraje úžasně a je to skvělá hráčka. Bylo to velmi těžké, bojovalo se až do konce. Zaslouží si pochvalu, byl to parádní zápas," řekla Markéta Vondroušová po výhře nad vracející se Caroline Wozniackou.

7:05 – Petra Kvitová na úvod podniku WTA 1000 v Montrealu ve svém prvním vystoupení od svatby vyhrála souboj bývalých šampionek s Camilou Giorgiovou. Česká vítězka z roku 2012 přehrála italskou 'obhájkyni montrealského titulu' z roku 2021 v nočním zápase hodinu po půlnoci 6:2, 5:7, 6:0 a oplatila ji předloňské vyřazení. V osmifinále se po čtyřech letech utká se Švýcarkou Belindou Bencicovou.

5:36 – Šestý hráč světa Holger Rune od postupu do čtvrtfinále Wimbledonu prohrál čtvrtý ztápas po sobě. V Torontu na úvod US Open Series dánský mladík podlehl 2:6, 6:4, 3:6 Američanu Marcosi Gironovi, jenž vyhrál i druhý vzájemný duel.

5:33 – Světová dvojka Aryna Sabalenková v Montrealu vstoupila do US Open Series výhrou 6:3, 7:6 nad Chorvatkou Petrou Martičovou. V osmifinále se předloňská semifinalistka střetne s Ljudmilou Samsonovovou

5:27 – Aleksandar Vukic v Torontu dál využívá své druhé šance. Australský lucky loser po skalpu Borny Čoriče zdolal i Sebastiana Kordu a po výhře 6:3, 4:6, 7:6 postoupil poprvé do osmifinále turnaje Masters 1000. V něm se střetne s Francouzem Gaëlem Monfilsem.

5:22 – Světová jednička Carlos Alcaraz úspěšně vstoupil do přípravy na US Open, na kterém loni získal první grandslamový titul. Při premiéře na Masters v Torontu porazil 6:3, 7:6 amerického vrstevníka Bena Sheltona a připsal si první výhru na kanadském Rogers Cupu. O čtvrtfinále si zahraje s Polákem Hubertem Hurkaczem.

5:18 – Danielle Collinsová na třetí pokus porazila Mariu Sakkariovou. V Montrealu americká tenistka zvítězila nad čerstvou finalistkou z Washingtonu 6:4, 6:2 a po deseti měsících a sérii pěti porážek si připsala skalp hráčky TOP 10. V osmifinále na ni čeká domácí Leylah Fernandezová

2:08 – Šampion z roku 2010 Andy Murray na Masters v Torontu zdolal 7:6, 3:6, 7:5 Australana Maxe Purcella, i když ve třetí sadě prohrával 2:4, a po pěti měsících vyhrál na turnaji ATP dva zápasy po sobě. O druhé letošní čtvrtfinále a největší od Wimbledonu 2017 si šestatřicetiletý Brit zahraje s Italem Jannikem Sinnerem.

2:01 – Lleylah Fernandezová v Montrealu udolala po tříhodinové bitvě 7:5, 5:7, 6:3 světovou dvanáctku Beatriz Haddadovou Maiaovou z Brazílie a oplatila jí vyřazení z loňského Rogers Cupu v Torontu. V osmifinále 20letá Kanaďanka čeká na vítězku duelu mezi Daniellou Collinsovou a Mariou Sakkariovou.

2:00 – Karolína Muchová a Markéta Vondroušová na klání WTA 1000 v Montrealu krátce po postupu do osmifinále dvouhry nedohrály zápas druhého kola ve čtyřhře. České tenistky za stavu 2:1 skrečovaly nasazenému páru Desirae Krawczyková a Demi Schuursová a společnou bilanci si pohoršily na 5:2.

1:12 – Světová osmička Jannik Sinner na druhý pokus zaznamenal výhru na Masters 1000 v Torontu. S krajanem Matteem Berrettinim si v prvním zápase od porážky v semifinále Wimbledonu poradil 6:4, 6:3 a postupem do osmifinále vyrovnal své maximum na Rogers Cupu. O čtvrtfinále se jednadvacetiletý italský tenista utká s Andym Murraym, nebo Maxem Purcellem.

00:24 – Wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová si připsala už devátou výhru v řadě. V Montrealu ve druhém kole ukončila první turnaj po mateřské pauze se vracející Dánky Caroline Wozniacké, bývalou světovou jedničku porazila 6:2, 7:5, přestože ve druhé sadě ztratila čtyři gamy v řadě a za stavu 3:4 čelila brejkbolu. O čtvrtfinále si zahraje v souboji hráček TOP 10 s Coco Gauffovou.