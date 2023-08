Tennis Tracker: Martincová si na US Open nezahraje, v kvalifikaci nestačila na Jeanjeanovou

Tereza Martincová se do hlavní soutěže na US Open neprobojovala.

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 23. srpna?

08:02 – Dominik Palán v čínském Zhuhai podruhé v kariéře do čtvrtfinále challengeru nepostoupil. Dvaadvacetiletý Čech ve druhém kole prohrál po boji 4:6, 7:6, 4:6 s Lotyšem Robertem Strombachsem.

07:55 – Turnaj Masters 1000 v Cincinnati nabídl úchvatnou finálovou bitvu Novaka Djokoviče s Carlosem Alcarazem. Ale nejen situace ze souboje o titul zvedaly diváky ze sedadel. Zde je sestřih 10 nejlepších úderů a výměn tradiční a prestižní akce v Ohiu.

05:45 – Jiří Lehečka na podniku ATP 250 ve Winston-Salemu zahájil generálku na US Open výhrou 2:6, 6:2, 6:3 nad domácím Mitchellem Kruegerem. O postup do čtvrtfinále si pátý nasazený Čech zahraje s Němcem Dominicem Köpferem. Více informací najdete v článku.

05:30 – Tomáš Macháč vykročil za zopakováním loňské úspěšně absolvované kvalifikace US Open hladkou výhrou 6:4, 6:1 nad Francouzem Laurentem Lokolim. Ve druhém kole dvaadvacetiletý Čech narazí na zkušeného jihoafrického finalistu z roku 2017 Kevina Andersona.

03:15 – Tereza Martincová si letos o premiérovou výhru na US Open nezahraje. Osmadvacetiletá Češka v úvodním kole kvalifikace prohrála 3:6, 5:7 s Francouzkou Leoliou Jeanjeanovou a po pěti letech bude v New Yorku chybět v hlavní soutěži.

02:30 – Sebastian Korda na domácí půdě ve Winston-Salemu porazil 6:2, 6:3 Francouze Benjamina Bonziho, s nímž ani ve třetím vzájemném střetnutí neztratil set. O teprve druhou sérii výher po dubnovém návratu po zranění zápěstí si třiadvacetiletý Američan zahraje s Maďarem Mártonem Fucsovicsem.