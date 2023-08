Lehečka zahájil generálku na US Open. Ve Winston-Salemu otočil duel proti Kruegerovi

Lehečka zahájil generálku na US Open. Ve Winston-Salemu otočil duel proti Kruegerovi

Jiří Lehečka (21) na podniku ATP 250 ve Winston-Salemu vstoupil do generálky na US Open výhrou 2:6, 6:2, 6:3 nad domácím Mitchellem Kruegerem (29). O postup do čtvrtfinále si pátý nasazený Čech zahraje s Němcem Dominikem Köpferem (29).

Jiří Lehečka si před US Open naplánoval tři přípravné turnaje. Na dvou akcích Masters 1000 neměl příliš štěstí na los a brzy skončil a raketě člena TOP 10. V Torontu vypadl ve druhém kole s Casperem Ruudem a v Cincinnati podlehl hned v úvodu Tayloru Fritzovi. Proti oběma favoritům měl přitom dohromady sedm setbolů, ale set ani jednou nezískal.

Až nyní mezi menší konkurencí na turnaji ATP 250 ve Winston-Salemu by se v týdnu před startem posledního grandslamu sezony mohl dostat do zápasového rytmu. Jako nasazená pětka ale málem doplatil na nerozehranost, neboť v úvodním kole měl volný los a ve druhém narazil na domácího kvalifikanta Mitchella Kruegera, jenž měl v zádech už tři dvousetové výhry.

Statistiky zápasu. Livesport

Až 275. hráč světa Krueger, jehož žebříčkovým maximem je 135. příčka, na úspěchy z předchozích dnů navázal, hladce získal první set a po již třetím brejku vedl 6:2 a 1:0. Favorizovaný Lehečka ale překvapení odvrátil. V následujících osmi gamech při svém podání ztratil už jen 12 fiftýnů, ani jednou o servis nemusel bojovat přes shodu a po necelých dvou hodinách zvítězil 2:6, 6:2, 6:3.

35. muž světového žebříčku Lehečka, jehož maximem na okruhu ATP jsou semifinále z Rotterdamu 2022 a Dauhá 2023, si o postup do čtvrtfinále zahraje v prvním vzájemném duelu s o osm let starším Němcem Dominikem Köpferem (h2h 0:0).

Teprve druhou výhru z pěti zápasů během US Open Series si připsal domácí Sebastian Korda. Oblíbeného francouzského soupeře Benjamina Bonziho porazil 6:2, 6:3 a ani ve třetím vzájemném střetnutí neztratil set. O teprve druhou sérii výher po dubnovém návratu po zranění zápěstí si třiadvacetiletý Američan zahraje s Maďarem Mártonem Fucsovicsem (h2h 0:0).

Ve třech setech proti protivníkovi z Francie uspěl také další domácí zástupce Brandon Nakashima. Dvaadvacetiletý Američan udolal o tři roky mladšího Arthura Filse 6:7, 7:6, 6:2, oplatil mu porážku z květnového semifinále v Lyonu a po třech měsících vyhrál dva zápasy po sobě. V osmifinále vyzve dalšího Francouze Richarda Gasqueta (h2h 1:0).

Výsledky turnaje ATP 250 ve Winston-Salemu